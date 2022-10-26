«Последний звонок» больше не прозвучит

Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал экстремистским материалом текст песни «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен в реестр иноагентов). Она увидела свет 13 лет назад, войдя в первый альбом Мирона Федорова. В ней музыкант от первого лица рассказывает историю ученика 11-го класса, который приходит с оружием на выпускной и расстреливает одноклассников. Впервые трек предлагали запретить еще в 2018 году — активистка Евгения Чудновец заявила, что «Последний звонок» мог стать причиной массового убийства в Керченском политехническом колледже. Тогда же Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и YouTube заблокировать несколько фан-клипов на песню (официального клипа на «Последний звонок» нет). Один из них, по данным «Афиши», был составлен из кадров эстонского фильма «Класс» 2007 года, который в России не запрещен.

В августе 2022 года к вопросу запрета самой песни вернулся исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков. Именно он, согласно карточке дела на сайте суда, подал иск о признании «Последнего звонка» экстремистским. Рассмотреть иск с первого раза у суда не получилось: заседание в сентябре не состоялось из-за отсутствия у суда информации о получении Мироном Федоровым судебной повестки. 25 октября прокурор Юлия Павлова указала что «нахождение названного материала в сети интернет создает угрозу подрыва основ конституции строя». «Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в тексте одного из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия»,— говорилось в позиции прокуратуры. Сотрудник Роскомнадзора Абрам Сардарян согласился с этими доводами. Ни музыкант, ни его представители на заседание не явились. В итоге сам процесс занял менее часа. Суд удовлетворил исковые требования о включении песни в список экстремистских материалов и запрете на территории РФ «в полном объеме». Теперь трек «Последний звонок» должен быть удален со всех интернет-сайтов, в том числе видеохостинга YouTube.

Ранее экстремистской была признана песня «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» — в 2021 году такое решение принял Дзержинский суд Волгограда. В феврале 2022 года адвокаты проекта «Сетевые свободы» оспорили это решение, ссылаясь на заключения лингвистов и музыковедов, и выиграли дело. После повторной лингвистической экспертизы, подтвердившей позицию адвокатов о том, что «ни прокуратура, ни суд не поняли смысла песни», и не установившей признаков экстремизма в музыкальном произведении, дело было пересмотрено. Дзержинский суд Волгограда тем не менее повторно признал песню экстремистским материалом, критики этого решения связывали его с социальной сатирой, в которой прозвучало имя президента.

Мария Старикова, Алексей Свиридов