Бизнес-класс отправили на распродажу

Резкое сокращение спроса вынуждает девелоперов привлекать покупателей скидками. Дисконты до 20–30% предлагаются уже в половине проектов по строительству жилья бизнес-класса в Москве. Участники рынка считают, что массовые дисконты выше 20% могут свидетельствовать как об изначально завышенной застройщиками цене реализации, так и о возникших у компаний финансовых проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Скидки при продаже новостроек бизнес-класса, где средняя текущая цена составляет 485 тыс. руб. за1 кв. м, приобрели массовый характер, пишет в своем отчете NF Group. На конец сентября дисконты предлагались в половине проектов на рынке Москвы, а их средний размер составлял 10–12%. Директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова поясняет, что раньше скидки присутствовали на рынке в индивидуальном порядке. По подсчетам управляющего директора «Бон Тон» Валерии Цветковой, на первичном рынке Москвы скидки сейчас предоставляются в 78% объектов, размер которых варьируется от 5–7% до 30%.

Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова говорит о росте размера скидок с 18% до 25% за год. «Наблюдается большое как никогда количество проектов, где готовы снижать цену более чем на 20%»,— сообщает она. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отмечает, что год назад размер скидок в новостройках Москвы составлял 1–2%, но сейчас распространились акции с дисконтом 10–30%. Выросло и количество таких предложений: некоторые девелоперы начали продавать со скидками весь пул недвижимости, хотя прежде снижали цены только на отдельные лоты.

Надежда Коркка связывает массовые дисконты со стремлением девелоперов восстановить пошатнувшийся после 21 сентября спрос. Хотя в целом весь текущий год пессимистичен для застройщиков. По оценкам Est-a-Tet, в третьем квартале объем реализованного спроса на квартиры бизнес-класса в Москве составил 224,3 тыс. кв. м, что на 39,2% меньше год к году. По подсчетам bnMap.pro, в сентябре на первичном рынке в целом по всем сегментам жилья заключено всего 4,4 тыс. сделок — это ниже на 43% год к году. В бизнес-классе спад составил 49%.

Госпожа Цветкова поясняет, что в сложившихся условиях более уязвим оказался сегмент бизнес-класса за счет того, что на него в основном не распространяются ипотечные программы с господдержкой. На этом фоне скидки остаются для застройщиков основным инструментом поддержания спроса, поясняет эксперт. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков считает, что во многих проектах скидки применяются как маркетинговый инструмент.

Валерия Цветкова предупреждает, что застройщики вряд ли будут продавать жилье себе в убыток: «В финансовой модели проекта всегда закладывается средневзвешенная цена, утвержденная банком при проектном финансировании». Поэтому скидка, по ее мнению, зачастую дается на изначально завышенную цену. Ирина Доброхотова добавляет, что, несмотря на переоценку отдельных проектов или лотов, снижать цены по всем объектам многие компании не готовы, так она определяет стоимость залога.

Собеседник “Ъ” из числа девелоперов сомневается, что скидки в 20–30% укладываются в финансовую модель проекта, предполагая, что они указывают либо на наличие в проекте изначально завышенных цен, либо на финансовые сложности у застройщиков. «Лишь небольшой объем квартир или апартаментов в каждом проекте можно действительно реализовать с дисконтом, превышающим 15%»,— считает он.

Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отмечает, что процент снижения цен может сильно колебаться в зависимости от объекта. В ноябре эксперт ждет медленного восстановления покупательской активности, в частности, за счет спецпредложений на рынке. Хотя Ольга Широкова сомневается, что в ближайшем времени рынку удастся уйти от практики массовых дисконтов. По ее прогнозам, скидки сохранятся до конца текущего года, а в дальнейшем ситуация будет сильно зависеть от баланса рынка, общей политической и экономической обстановки.

Александра Мерцалова