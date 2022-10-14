Ситуация становится бескоттеджной

Из-за кризиса в экономике число сделок на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья сократилось в полтора раза. Объем предложения впервые за пять лет стал заметно расти на фоне снижения спроса на треть. Покупатели переориентировались на сегмент готовых домовладений, где из-за отъезда собственников за рубеж появляются предложения с дисконтом 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости с января по сентябрь 2022 года заключено 90 сделок, что меньше на 48% год к году, сообщила “Ъ” директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. По ее данным, в третьем квартале зарегистрировано 40 сделок — это на 51% меньше, чем за тот же период прошлого года. В результате за три квартала увеличился объем предложения на 48%, до 475 лотов, чего не наблюдалось в этом сегменте с 2017 года, добавляет эксперт.

«Сейчас рынок взял паузу»,— подтверждает директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. По его словам, только за сентябрь предложение дорогого загородного жилья на первичном рынке Подмосковья выросло на 3–5%. По оценкам CEO Apple Real Estate Данилы Савченко, сейчас число сделок и обращений покупателей в первичном сегменте стало меньше на 35% год к году. «Рынок загородной недвижимости самый неустойчивый в любой кризис»,— уточняет он. Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова поясняет, что для многих приоритетнее покупка квартиры в городской черте, приобретение загородной недвижимости рассматривается как второе жилье.

Член ассоциации AREA Юлия Белукова говорит о снижении числа сделок на 35–40% и активности на 25–30% и на первичном, и на вторичном рынке. Появилось много клиентов, отказывающихся от сделок в процессе оформления. Из-за сложившейся ситуации продавцы готовы давать дисконт в 10–20%, отмечает Сергей Колосницын.

Негативную конъюнктуру в сегменте отмечают и застройщики. «На рынке полный штиль, спрос после объявления частичной мобилизации упал на 70–80%»,— говорит владелец «Дома Лазовского» Максим Лазовский. По расчетам NF Group, средний бюджет предложения дорогих коттеджей с начала этого года снизился на 17%, до 236 млн руб., земельных участков — на 40%, до 3 млн руб. за сотку.

По словам господина Лазовского, оставшиеся на загородном рынке клиенты сейчас преимущественно ориентируются на вторичный сегмент, где падение цен более заметно из-за отъезда владельцев за рубеж из-за военных действий на Украине. Ситуация в этом секторе немного лучше, чем на первичном рынке, добавляет Данила Савченко: на вторичном рынке спрос сократился на 25%. Это во многом связано с тем, что владельцы коттеджей охотнее, чем застройщики, дисконтируют свою недвижимость, так как на вторичном рынке объем предложения только за сентябрь увеличился на 8%, поясняет эксперт.

Снижение цен наблюдается по тем объектам, владельцы которых решили срочно уехать за рубеж, отмечает руководитель отдела загородной недвижимости Kalinka Group Михаил Долгов. «Сейчас скидки по объектам в ценовом сегменте до 100 млн руб. доходят до 15–20%, в отдельных случаях — до 30%»,— говорит он.

Одновременно, по наблюдениям эксперта, на рынке активизировались инвесторы, ищущие предложения с дисконтами. Но скидок в 50%, на что ориентированы такие покупатели, на рынке загородной недвижимости пока вряд ли предвидится, отмечает господин Долгов. Продавцы уже построенных объектов, по наблюдениям Юлии Белуковой, занимают разную позицию: одни не торгуются, другие сразу же готовы снизить цену на 5–10%. Эксперт добавляет, что сделки продолжают заключать и покупатели, которые приобретают загородную недвижимость для себя, но их не так много.

Александра Мерцалова