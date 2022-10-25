Трое на мандат

На этой неделе в «Единой России» (ЕР) намерены определиться с передачей мандата скончавшегося депутата Госдумы Николая Петрунина. По словам источников “Ъ”, обсуждаются три кандидатуры, каждая из которых имеет свои плюсы. Так, делегирование в Думу главы исполкома ЕР Александра Сидякина усилит его статус и упрочит связь аппарата партии с ее думской фракцией. Наделение федеральными полномочиями зампреда Тульской облдумы Александра Рема позволит учесть интересы областных властей. А передача мандата бывшему сотруднику исполкома и штатному технологу ЕР Андрею Парфенову станет признанием его многолетних заслуг перед партией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Петрунин

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ Николай Петрунин

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Полномочия единственного избранного по тульскому списку ЕР депутата Николая Петрунина, скончавшегося 12 октября, Госдума прекратила 18 октября. С этого момента у партии по закону есть две недели, чтобы определиться с его преемником.

Решение о передаче мандата должно быть принято уже на этой неделе, но окончательный выбор еще не сделан, говорит источник “Ъ”, близкий к руководству ЕР. Четыре собеседника “Ъ” в партии и Госдуме называют трех кандидатов, которые могут претендовать на освободившееся депутатское кресло: это глава Центрального исполкома (ЦИК) партии и заместитель секретаря ее генсовета Александр Сидякин (о его возможном делегировании в Думу на прошлой неделе сообщили «Ведомости»), руководитель центрального межрегионального координационного совета ЕР Андрей Парфенов, а также зампред тульской областной думы, лидер фракции ЕР Александр Рем.

Александр Сидякин возглавил исполком ЕР в декабре прошлого года. Источники “Ъ” в партии тогда поясняли, что его фактические полномочия будут шире, чем у его предшественников, о чем говорило и совмещение им должностей главы ЦИК и заместителя секретаря генсовета ЕР. Источник “Ъ” в руководстве ЕР уже тогда предполагал, что в дальнейшем для еще большего политического веса господин Сидякин может получить и мандат депутата Госдумы или члена Совета федерации. Кроме того, по словам собеседника “Ъ” в ЕР, депутатский статус господина Сидякина поможет усилить связь между аппаратом партии и ее думской фракцией. Напомним, что на выборах в Госдуму-2021 Александр Сидякин, занимавший тогда пост руководителя администрации главы Башкирии, входил в республиканский список ЕР, но отказался от депутатского мандата. Однако закон позволяет ему стать депутатом и после первого отказа.

Кандидатура Андрея Парфенова, по словам собеседника “Ъ”, возникла исходя из «логики справедливости». С 2012 по 2021 год он был заместителем главы ЦИК и руководителем управления по региональной и технологической работе. Фактически господин Парфенов являлся штатным политтехнологом ЕР и провел ее через ряд сложных избирательных кампаний, а после выборов участвовал в решении непростых вопросов с региональными элитами. Предполагалось, что после выборов-2021 он сменит должность в ЦИК на думский мандат, но его шестое место в списке ЕР по Самарской области оказалось непроходным. Тем не менее источник “Ъ” в руководстве партии тогда обещал, что уже покинувший аппарат ЕР единоросс сможет рассчитывать на первое освободившееся место в Думе.

Впрочем, чтобы ЕР могла передать мандат Александру Сидякину или Андрею Парфенову, от него по закону должны сначала отказаться все члены тульского партсписка. Но ситуация, по словам одного из думских собеседников “Ъ”, осложняется тем, что этот регион возглавляет Алексей Дюмин, с мнением которого нельзя не считаться. «С ним обязательно нужно договориться. С другим регионом было бы проще, но у Алексея Дюмина значительный вес. А ему может быть важно представительство региона в парламенте»,— поясняет источник. А с учетом этих факторов мандат вполне может достаться зампреду Тульской облдумы Александру Рему, который в областном списке ЕР занимал шестую позицию. Более того, собеседник “Ъ” в тульской облдуме считает такой вариант наиболее вероятным сценарием: по его мнению, это будет «логичное развитие карьеры политика», прошедшего путь от муниципального депутата до вице-спикера регионального парламента. «Для туляков важно, чтобы депутат был своим, а не заезжим гастролером. Кроме того, по закону нужно, чтобы следующие за Ремом кандидаты тоже отказались от мандата. Честно говоря, думаю, такого не произойдет»,— резюмировал источник “Ъ”.

«Передача мандата после скоропостижной смерти депутата — это всегда форс-мажор, и выбор претендента на его место во многом бывает ситуативен»,— поясняет политолог Павел Склянчук. По его словам, в данной ситуации действительно есть основания и для того, чтобы мандат «оставался у региональной группы», и для того, чтобы он отошел кому-то из партийных функционеров. «В последние месяцы роль центрального исполкома партии серьезно возросла. А для дополнительного статуса в политсистеме мандат депутата Госдумы будет не лишним»,— поясняет эксперт. По его мнению, депутатских полномочий заслуживают и Андрей Парфенов, и Александр Сидякин. Первый провел без сбоев единый день голосования, а второй и вовсе «выполняет важную задачу партийного строительства на новых территориях и готовит мобилизационную базу на будущие выборы», заключает господин Склянчук.

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Андрей Прах