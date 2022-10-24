Лубянке сейчас не до поминок

Столичные власти отказались согласовать акцию памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке 29 октября. Участники этой акции, которую правозащитники из «Мемориала» (признан иноагентом, а «Международный Мемориал» ликвидирован судом) проводили в этот день в течение 15 лет, по очереди зачитывают имена репрессированных граждан. В столичной мэрии сослались на запрет публичных акций в городе из-за пандемии коронавируса. В «Мемориале» планируют ограничиться возложением цветов на Лубянке и онлайн-чтениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Участники акции памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уведомление о проведении акции на 900 участников у Соловецкого камня на Лубянке в столичную мэрию подала представитель московского «Мемориала» Александра Поливанова. По ее словам, в этом году правозащитники решили сделать это от имени физлиц, а не организации, считая, что так будет «проще договориться» с властями. «Я указала в заявке, что мой прадед был расстрелян»,— пояснила госпожа Поливанова. Дело в том, что «Международный Мемориал» (ранее признанный иноагентом) в декабре 2021 года был ликвидирован по решению Верховного суда РФ. В октябре 2022 года помещение «Мемориала» на Каретном Ряду в центре столицы было обращено в доход государства Тверским райсудом Москвы.

Александра Поливанова рассказала “Ъ”, что первоначально заявка была подана в несколько ведомств, включая префектуру Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, но оттуда их отправили в мэрию. «В префектуре объяснили, что, поскольку на мероприятии планируется высказывать политические позиции, это нужно согласовывать не в режиме культурно-просветительской акции, а как митинг. То есть идти в мэрию»,— пояснила она.

Акция «Возвращение имен» в течение 15 лет проводится 29 октября накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Ее участники приходят к Соловецкому камню на Лубянской площади, возлагают цветы и оставляют зажженные свечи. Сменяя друг друга, они зачитывают имена, даты жизни и профессии репрессированных в годы Большого террора (1937–1938). В столице были расстреляны 40 тыс. человек; к 2018 году участники акции успели прочитать лишь половину списка.

Из столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Александре Поливановой 21 октября пришел ответ за подписью первого заместителя главы ведомства Василия Олейника (копия есть у “Ъ”). В документе подтверждается, что запланированная акция «Возвращение имен» у Соловецкого камня является публичным мероприятием, а потому должна согласовываться в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах и шествиях. При этом господин Олейник также сослался на указ №68 столичного мэра Сергея Собянина (от 8 июня 2020 года), устанавливающий запрет на проведение публичных мероприятий в Москве. Подобный запрет установлен «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки», объяснил запрет согласования Василий Олейник. Отметим, 30 сентября 2022 года в центре Москвы прошла многотысячная акция «Своих не бросаем». Дополнительные комментарии к документу в мэрии получить не удалось.

Проблемы с согласованием «Возвращения имен» у «Мемориала» возникают не впервые. К примеру, в октябре 2018 года префектура ЦАО сначала дала разрешение на проведение акции, затем отозвала его из-за строительных работ на Лубянской площади, однако после консультаций с правозащитниками все же согласовала мероприятие. В 2020 году «в связи с эпидемиологической обстановкой» в «Мемориале» решили провести онлайн-акцию.

Александра Поливанова сообщила “Ъ”, что к этому же варианту в Москве правозащитники пришли и после отказа в согласовании нынешней акции.

«Нам кажется важным ее продолжать. С одной стороны, несмотря на, а с другой, смотря на то, что происходит, кажется важным говорить о ценности человеческой жизни»,— добавила представитель «Мемориала».

Она пообещала, что 29 октября правозащитники возложат цветы к Соловецкому камню, а читать имена репрессированных советских граждан собираются на сайте мероприятия. В «Мемориале» также предлагают на протяжении недели «приносить цветы ко всем памятникам жертвам террора, читать или вспоминать имена погибших и пострадавших от советской власти». В документе за подписью Василия Олейника говорится: если организаторы решатся на проведение акции, они и участники мероприятия могут быть привлечены к «ответственности в установленном порядке».

Александр Воронов