От «Мемориала» на Каретном Ряду не оставят даже памяти

Тверской райсуд Москвы обратил в доход государства помещение в центре Москвы, принадлежащее научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал». В своем иске Генпрокуратура требовала признать фиктивной передачу НИПЦ в качестве пожертвования недвижимого имущества в Каретном Ряду от «Международного Мемориала» (ликвидирован Верховным судом РФ). Ответчики утверждали, что передавали помещение по уставу, а НИПЦ работал в помещении с середины 1990-х. Перед началом разбирательства стало известно о присуждении «Мемориалу» Нобелевской премии, и участники процесса задавались вопросом: знал ли об этом судья Дмитрий Иванов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мемориал», как и один из его основателей Андрей Сахаров, стал лауреатом Нобелевской премии, что, впрочем, не защитило его от изъятия собственности

Фото: С. Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» «Мемориал», как и один из его основателей Андрей Сахаров, стал лауреатом Нобелевской премии, что, впрочем, не защитило его от изъятия собственности

Фото: С. Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Предметом разбирательства стало помещение площадью 1018 кв. м в Каретном Ряду в Москве. В 2005 году «Международный Мемориал» приобрел недвижимость на средства, полученные от российских и иностранных организаций и частных лиц. В иске Генпрокуратуры пояснялось, что в феврале 2022 года на фоне процесса ликвидации общества «под видом пожертвования» помещение передали НИПЦ «Мемориал». «Проверкой установлено, что пожертвование носит фиктивный характер»,— утверждали в надзорном ведомстве, заявляя, что имущество передано «нефункционирующей организации», а передача «не преследует общественно полезной цели» (вопреки ст. 582 Гражданского кодекса РФ о пожертвованиях). Истец потребовал обратить помещение в доход государства.

История «Мемориала» началась в 1987 году с создания московской общественной группы «Мемориал»; одним из организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. В 1992 году учреждено Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» («Международный Мемориал»): к 2021 году в него входили 74 организации, занимающихся просветительской работой, увековечиванием памяти жертв политических репрессий, правозащитной деятельностью и помощью в поисках данных о родственниках, пропавших во времена Большого террора. НИПЦ «Мемориал» является одной из старейших таких организаций.

В 2016 году «Международный Мемориал» был признан иноагентом, а в декабре 2021 года ликвидирован по решению Верховного суда РФ. В «Мемориале» требование о ликвидации НКО связывали с публикацией «расстрельных» архивов и данных о причастности к террору сотрудников КГБ СССР. В Генпрокуратуре же причиной называли «демонстрацию устойчивого пренебрежения» к законодательству об иноагентах и «создание лживого образа СССР как террористического государства».

В иске надзорного органа утверждается, что при ликвидации НКО его имущество было скрыто «для противоправной деятельности».

В «Международном Мемориале» называли иск прокуроров «запугиванием» и «издевательством над правом», поясняя, что у НКО не было кредиторов, а помещение было пожертвовано в соответствии с уставными целями общества.

В Тверском райсуде Москвы судья Дмитрий Иванов отказался удовлетворить ходатайство «Мемориала» о переносе дела как экономического спора в арбитраж. Представитель прокуратуры в своей речи настаивал, что «Мемориал» «много раз» совершал «противоправные действия». Юристы общества просили не путать противоправную деятельность с ликвидацией «Международного Мемориала» по административным причинам как иноагента. На это представитель истца отреагировал, найдя в деятельности общества нарушения Конституции РФ. Он дал понять, что таковым является «дезинформация граждан о статусе иноагента». Наконец, заявил представитель прокуратуры, помещение было передано «для вида», а поскольку «Международный Мемориал» совершал «противоправные действия», то этим же может заняться и НИПЦ. На просьбу адвокатов НИПЦ представить аргументы в пользу такого довода прокурор сказал: «Пока это просто обстоятельства, аргументы не нужны».

Отметим, в ст. 20 закона РФ «О некоммерческих организациях» говорится, что на имущество ликвидируемой организации первым делом могут претендовать кредиторы; после удовлетворения их требований его можно направить на цели, определенные в уставе НКО.

Лишь если использование в уставных целях невозможно, оно обращается в доход государства. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов ранее пояснял “Ъ”, что в иске Генпрокуратуры нет обоснования, почему имущество не может быть направлено на уставные цели.

Адвокат «Международного Мемориала» Марина Агальцова подтвердила в суде, что общество могло распоряжаться имуществом в «общественно полезных целях», тогда как НИПЦ был не фиктивной организацией, а существовал с 1990-х годов, выпустил около 50 книг и был «мозгом» «Международного Мемориала» в архивной работе. «Деятельность "Мемориала" — работа с трудным прошлым нашей страны»,— добавила она. Впрочем, судья Дмитрий Иванов все же решил признать сделку о передаче помещения в Каретном Ряду мнимой.

Примечательно, что до начала заседания суда стало известно о присуждении «Мемориалу» Нобелевской премии мира. Судья Дмитрий Иванов в ходе процесса не раз удалялся в совещательную комнату, что породило у участников заседания шутки о том, что он готовит поздравления «Мемориалу». При этом в Telegram-канале «Мемориала» утверждается, что прямо во время суда поздравления обществу с присуждением премии передал по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако Марина Агальцова предположила в беседе с “Ъ”, что судья Дмитрий Иванов, возможно, вообще не знал о присуждении премии, «потому что в процессе мы этого не говорили». Позицию Генпрокуратуры госпожа Агальцова назвала «бредовой», сказав, что будет обжаловать решение Тверского суда в Мосгорсуде.

Александр Воронов