Правительство Сербии развернули на восток

В Сербии объявлен состав нового правительства, которому предстоит решить вопрос о санкциях против России. Ключевой фигурой в нем будет считающийся пророссийским политиком лидер Соцпартии Ивица Дачич, который станет первым вице-премьером, возглавит сербскую дипломатию и будет координировать работу всех спецслужб страны. А вот Зорана Михайлович, которая ранее на посту вице-премьера обвинила Россию в «ведении захватнической войны» и высказалась за согласование политики Сербии с ЕС, вообще не вошла в правительство. Региональные эксперты называют его пророссийским, но не считают, что это гарантирует неприсоединение Сербии к европейским санкциям против РФ. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Соцпартии Сербии Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Лидер Соцпартии Сербии Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Состав нового правительства, которое на этой неделе должен утвердить сербский парламент, обнародовал в воскресенье президент страны Александр Вучич. Формирования кабинета министров ждали не только в самой Сербии, но и в мире более полугода — парламентские выборы в стране прошли 3 апреля. Одной из первоочередных задач станет решение вопроса о введении Белградом санкций против РФ.

Ведь Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не присоединившейся к антироссийским мерам.

Накануне формирования нового правительства (срок его утверждения истекает в конце октября) Запад усилил давление на Белград, увязав вопрос о санкциях с продолжением переговоров об интеграции Сербии в ЕС. И это привело к некоторому изменению позиции сербских руководителей. Так, вице-премьер Зорана Михайлович обвинила Россию в «ведении захватнической войны» и высказалась за то, чтобы Сербия «согласовала свою политику с ЕС». Не исключал введения антироссийских санкций и президент Александр Вучич. Поэтому от состава нового сербского правительства ждали хотя бы косвенного ответа на вопрос, намерен ли Белград вводить санкции.

С кандидатурой премьера Александр Вучич определился еще в августе, выдвинув на это место нынешнюю главу правительства Ану Брнабич, которая старательно избегает роли самостоятельной политической фигуры и полностью следует в русле политики президента. С учетом этого ключевой фигурой нового правительства становится лидер Соцпартии Ивица Дачич — помимо поста первого вице-премьера он возглавит МИД и будет координировать все спецслужбы страны.

Ивица Дачич считается одним из ведущих пророссийских политиков Сербии.

Несколько лет он возглавлял правительство, был главой МИДа, МВД, спикером парламента, а выдвиженцы его партии неизменно руководят крупнейшей сербской нефтегазовой компанией NIS, контрольный пакет в которой принадлежит российской «Газпром нефти».

После апрельских выборов Александр Вучич публично упрекнул Ивицу Дачича за то, что его социалисты в ходе избирательной кампании «вели себя некорректно», однозначно поддерживая Россию в украинском кризисе. «Мы оберегали Сербию от бурь. Вучич мог получить сколько хочешь голосов, если бы настоял, чтобы мы поставили на российскую карту, но это не принесло бы добра нашей стране»,— пояснила тогда премьер Ана Брнабич. В понедельник же президент Сербии предложил лидеру социалистов ключевой пост в правительстве.

Считающийся также близким Москве глава МВД Александр Вулин в состав нового правительства не включен. Однако, по данным сербских СМИ, он возглавит главную спецслужбу страны — Агентство по безопасности и информации (BIA).

А вот не скрывающая прозападной ориентации вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович своих постов лишилась.

О том, что места в новом правительстве для нее не нашлось, госпожа Михайлович, как выяснили сербские СМИ, узнала только в воскресенье утром от самого президента. Кроме того, она оказалась единственной из отставников, кого Александр Вучич не поблагодарил публично за работу в прежнем правительстве.

Уходя из правительства, вице-премьер хлопнула дверью. На специально созванной в понедельник пресс-конференции она объявила: «Я не согласна быть пешкой. Остаюсь в политике и буду бороться за то, чтобы Сербия была на Западе, а не на Востоке».

«Ясно, что новое правительство продолжит ущербную политику сидения на двух стульях. Это удалит нас от ЕС, и мы сами ставим себя за новый железный занавес — в общество Северной Кореи, Ирана, России и Белоруссии»,— посетовал оппозиционный депутат сербского парламента Александр Оленик.

Региональные эксперты называют новое сербское правительство «пророссийским». «Правительство будет иметь пророссийскую ориентацию. О Дачиче все говорят как об "игроке Москвы", а переход Вулина в BIA означает, что российские спецслужбы, иронично говоря, будут всегда иметь свежую информацию о Сербии»,— заявил “Ъ” хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич. А введение или невведение санкций против России, по словам собеседника “Ъ”, по-прежнему зависит исключительно от Александра Вучича, который правительством будет только прикрываться.