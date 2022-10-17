Сербию склонили к европейскому выбору

В канун формирования нового правительства Сербии Запад не только усилил давление на Белград, требуя присоединиться к санкциям против РФ, но и впервые увязал этот вопрос с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз. Это привело к некоторому изменению позиции сербских руководителей. Вице-премьер Зорана Михайлович обвинила Россию в «ведении захватнической войны» и высказалась за то, чтобы Сербия «определилась и согласовала свою политику с ЕС». Не исключил введения Белградом антироссийских санкций и президент Александр Вучич. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенту Сербии Александру Вучичу придется сделать нелегкий выбор между Москвой и Брюсселем. Ему очень не хочется вводить санкции против России, но в противном случае Европа угрожает прервать переговоры с Сербией о ее вступлении в Евросоюз

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президенту Сербии Александру Вучичу придется сделать нелегкий выбор между Москвой и Брюсселем. Ему очень не хочется вводить санкции против России, но в противном случае Европа угрожает прервать переговоры с Сербией о ее вступлении в Евросоюз

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в ЕС с присоединением Белграда к санкциям против РФ потребовал на минувшей неделе внешнеполитический комитет Европарламента. «Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России»,— говорится в принятом комитетом документе, в котором содержится и требование пересмотреть в противном случае выделение Сербии всех дотаций со стороны ЕС.

Требование европарламента прозвучало сразу после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией. В нем отмечается «значительное падение» уровня согласованности сербской внешней политики с политикой ЕС. За последние два года она упала с 64% до 45%, и Сербия остается единственным кандидатом в ЕС, не присоединившимся к санкциям против РФ. «С момента полномасштабного российского вторжения на Украину это имеет возросшее значение для всей Европы и ее граждан»,— напомнил в субботу представитель ЕС в Сербии Эмануэле Жофре.

Жесткие требования Запада, судя по всему, возымели действие. На минувшей неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и присоединение четырех украинских регионов. Изменилась и риторика сербских руководителей.

«У меня нет никакой дилеммы относительно сербской позиции. Место Сербии — в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС... Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать»,— заявила в интервью сербскому Euronews вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, пояснив, что решение по санкциям против РФ примет новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября.

Спустя пару дней вице-премьер развила тему, фактически подтвердив, что ее громкое заявление по России не было случайным. «Россия ведет не освободительную, а захватническую войну. В такой ситуации мы должны иметь ясную позицию и определить свое место на будущие сто лет»,— заявила Зорана Михайлович в интервью сербскому TV Prva.

Не исключает больше введения Белградом антироссийских санкций и сербский президент Александр Вучич. Обращаясь на минувшей неделе к нации, он сообщил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

Ранее подобных заявлений Александр Вучич не делал. А знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи президента с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было «необычайно прохладным» и не содержало «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».

Сербские эксперты не могли не заметить новую риторику лидеров Сербии в отношении России. Страхиня Суботич из белградского Центра европейской политики видит в этом «подготовку граждан Сербии к неизбежности, а именно к тому, что Европа станет континентом, из которого будут исключены Россия и Белоруссия». «Если мы не хотим остаться белой вороной на европейском континенте, любой мудрый политик поймет, что, хотя определенная цена введения санкций против России существует, есть и цена несогласования политики с санкциями ЕС»,— говорит сербский эксперт.

В субботу МИД РФ сообщил, что в ходе пребывания в Белграде 13–14 октября замминистра иностранных дел Александр Грушко был принят президентом Сербии Александром Вучичем, провел переговоры с главой МИДа Николой Селаковичем и встретился с главой МВД Александром Вулином. Детали встреч и переговоров не приводятся, в сообщении говорится лишь, что «обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия с акцентом на укрепление российско-сербского стратегического партнерства в условиях нарастающего глобального кризиса».

Не анонсированный заранее приезд Александра Грушко в Белград состоялся, по сути, вместо планировавшегося на 6–7 июня визита в сербскую столицу главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был отменен буквально в последний момент. Официально — из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра, внесенного ЕС в санкционный список. Неофициально — потому что Сербия, опасаясь давления Запада, была «не особо заинтересована» тогда в приезде главы МИД РФ.

Любопытно, что и на сей раз о визите Александра Грушко в Белград первым сообщил МИД РФ. Сербские же власти за все время пребывания высокого российского гостя не обмолвились об этом ни словом.