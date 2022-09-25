Сербия будет «приспосабливаться и выкручиваться»

На фоне эскалации боевых действий на Украине и объявленной в России частичной мобилизации усилилось давление на руководство Сербии с целью прекращения его взаимодействия с Москвой и присоединения к санкциям против РФ. Теперь к давлению со стороны Запада присоединилась и часть сербской оппозиции, обвинившей власти страны в стремлении «ткнуть пальцем в глаз всему цивилизованному миру». Президент же Сербии Александр Вучич, по его собственному признанию, рассчитывает и впредь «выкручиваться». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Peter Foley / EPA-EFE / Vostock Photo Президент Сербии Александр Вучич на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото: Peter Foley / EPA-EFE / Vostock Photo

Поводом для нового усиления давления на сербское руководство стало подписание в конце недели в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Плана консультаций МИДов Сербии и России на 2023–2024 годы. Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Никола Селакович. План стал не только первым документом такого уровня, подписанным Москвой и Белградом после ввода российских войск на Украину 24 февраля, его подписание совпало с эскалацией там боевых действий и объявлением в РФ частичной мобилизации.

Реакция Запада оказалась ожидаемо негативной и жесткой. «Рассчитываем на приведение политики Сербии в полное соответствие с курсом ЕС»,— предупредил докладчик Европарламента по Сербии Владимир Билчик. А его коллега, докладчик по Косово Виола фон Крамон высказалась еще резче: «Подписание плана — серьезный скандал. Путь в Евросоюз лежит не через Москву».

На сей раз к критике сербских властей за «пророссийскую политику» присоединилась и сербская оппозиция. Крупнейшая оппозиционная сила — Партия свободы и правды — обвинила власти в стремлении «ткнуть пальцем в глаз всему цивилизованному миру».

«Невероятно, что, когда весь мир со страхом следит за шагами Москвы, которые угрожают миру, и наблюдает каждодневные страдания украинского народа, министр Селакович заключает соглашение со страной, прямо нарушающей Устав ООН и намеревающейся присоединить к себе территорию другого международно признанного государства»,— заявили в крупнейшей оппозиционной партии Сербии. В сербской оппозиции также сочли, что подписание Плана политических консультаций с Москвой означает, что Сербия не намерена вводить санкции против РФ, как того требуют ЕС и США.

Впрочем, в критике «пророссийских жестов» властей оппозиция Сербии далеко не едина. Так, «Сербские правые» сообщили в конце минувшей недели, что их лидер Миша Вацич в пятницу отправился в Москву, чтобы «оказать поддержку проводимой в России мобилизации и референдумов, которые проводятся в частях Украины». «Россия с каждым днем становится все ближе к Сербии — не только через укрепление связей между двумя народами, но и географически, и это должно радовать каждого серба»,— заявил лидер «Сербских правых», особо подчеркнув, что его поселили в московской гостинице «Украина».

Позицию руководства Сербии в этой ситуации косвенно прояснил сам ее президент. Александр Вучич встретился в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым, заказал в местном ресторане себе и главе МИДа Николе Селаковичу борщ (о чем сообщили едва ли не все сербские СМИ, воспринявшие это как жест солидарности с Россией), а с трибуны ООН раскритиковал мировых лидеров за нежелание защищать территориальную целостность Сербии в Косово, в отличие от суверенитета Украины. В то же время Никола Селакович заявил, что Белград не признает результаты референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области.

В интервью сербской телекомпании Pink, взятого у президента Сербии в Нью-Йорке, тот популярно разъяснил суть своей политики в эпоху глобального геополитического противостояния: «Позвольте нам и впредь приспосабливаться и выкручиваться».

В Нью-Йорке Александр Вучич сделал и еще одно любопытное заявление, касающееся последних событий на Украине и вокруг нее. В интервью сербскому TV Tanjug он объявил: «Сегодня цена авиабилета Москва—Белград на черном рынке подскочила почти до €9 тыс. из-за мобилизации и многого другого». Президента тут же аккуратно опровергла сербская авиакомпания Air Serbia, которая остается единственной в Европе, сохранившей рейсы в Москву. Там заверили, что цена билета по маршруту Москва—Белград—Москва в экономическом классе составляет от €816 до €1156, правда, на сентябрь все билеты распроданы, а на первую половину октября осталось лишь несколько. «Из-за крайне высокого спроса начиная с марта этого года билеты на рейсы Air Serbia из России можно приобрести лишь заранее»,— пояснили в сербской авиакомпании.