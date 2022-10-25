Экс-министр заступает на батарею

Как выяснил “Ъ”, бывший министр связи Леонид Рейман планирует запустить в Зеленограде производство литийионных аккумуляторов для бытовой электроники. Для проекта уже учреждено ООО «Фаб», компанию возглавил выходец из GS Group Олег Лобанов. Источники “Ъ” на рынке электроники говорят, что завод может обойтись в 3–5 млрд руб. Первая попытка экс-министра заняться микроэлектроникой в 2008–2019 годах оказалась неудачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Рейман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Леонид Рейман

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе данных «СПАРК-Интерфакс», что бывший министр связи Леонид Рейман в марте учредил ООО «Фаб» с уставным капиталом 1 млн руб. и основным видом деятельности «производство аккумуляторов и электрических батарей». ООО «Фаб» зарегистрировано в Зеленограде. По тому же адресу, согласно данным кадастровой карты, зарегистрировано нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м.

Возглавляет ООО Олег Лобанов. До 14 апреля 2021 года он занимал должность гендиректора АО «НПО Цифровые телевизионные системы» (входит в GS Group, производит телеприставки и другую потребительскую электронику). Источник “Ъ”, знакомый с деталями проекта, говорит, что экс-министр хочет построить предприятие по выпуску литийионных аккумуляторов для потребительской электроники, в том числе смартфонов, ноутбуков и т. д. Сам он от комментариев отказался.

Леонид Рейман занимал пост министра связи РФ с 1999 по 2008 год. После ухода с госслужбы занялся бизнесом — в частности, в 2013 году основал венчурный фонд «Альтернатива Капитал». Одним из наиболее известных проектов господина Реймана стала попытка запуска завода «Ангстрем-Т» в 2008–2019 годах, на строительского которого ВЭБ.РФ выделил кредитную линию. Предполагалось, что завод будет производить полупроводники по топологиям 130–90 нм на 200-миллиметровых кремниевых пластинах. Но в 2019 году «Ангстрем-Т» был признан банкротом. По итогам процедуры требования кредиторов, включенных в реестр, составили 103 млрд руб., из них 97 млрд руб. приходится на ВЭБ. РФ, который пытается перезапустить производство (см. “Ъ” от 6 апреля).

На российском рынке аккумуляторных батарей зарубежная продукция занимает до 94%, отмечает гендиректор «Группы Т1» Игорь Калганов. Топ-менеджер называет запуск в России производства батарей, способных конкурировать по цене и качеству с зарубежными аналогами, «амбициозной задачей». «Тем более с учетом того, что в России сейчас не добывается литий — основной компонент для большинства типов батарей, а большая часть других компонентов — корпуса, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы — закупается из-за рубежа»,— подчеркивает господин Калганов.

Рынок источников бесперебойного питания и батарей в России оценивается в $360 млн, причем, по самым скромным меркам, порядка 30–40% рынка освободилось после ухода ряда зарубежных производителей, добавляет руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов: «Это значительная ниша, которая пока не заполнена полностью».

Собеседник “Ъ” на IT-рынке тоже считает направление перспективным: на фоне планов ряда крупных компаний масштабировать выпуск бытовой электроники в России потребность в литийионных батареях будет только расти. «Запуск завода на первом этапе может обойтись в 3–4 млрд руб., но он будет проблематичным. В первую очередь из-за нехватки в России специалистов, способных поставить такое производство, а также трудностей, связанных с ввозом оборудования в страну»,— заявляет он.

По мнению топ-менеджера российского производителя электроники, запуск предприятия потребует 5 млрд руб. Он добавляет, что батареи могут заинтересовать отечественных производителей электроники в том числе из-за недавно введенной Минпромторгом балльной системы определения отечественности электроники (см. “Ъ” от 15 сентября). По ней, чем больше отечественных компонентов производитель оборудования монтирует в свою продукцию, тем с большей вероятностью он получит преференции на рынке госзакупок.

Никита Королев