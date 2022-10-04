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Коммерсантъ FM
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Карты подчипуют

Власти анонсировали запуск крупного российского производителя

Специалисты завода «Микрон» помогут компании «НМ-Тех», которая перезапускает обанкротившийся завод «Ангстрем-Т» экс-министра связи Леонида Реймана, наладить выпуск чипов для банковских карт и биометрических паспортов, заявил Минпромторг. Таким образом, анонсирован запуск потенциально крупнейшего производителя полупроводников в России, его пытаются ввести в строй с 2007 года, но текущая ситуация повышает шансы на реализацию проекта, несмотря на технические сложности, о которых говорят эксперты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпромторг заявил, что 4 октября на форуме «Микроэлектроника-2022» зеленоградский полупроводниковый завод «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система») подписал соглашение о партнерстве с ООО «НМ-Тех». Согласно сообщению министерства, «Микрон» окажет содействие «НМ-Тех» в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт.

«Сейчас возросший спрос превышает возможности нашей фабрики, требуется увеличить объемы выпуска»,— приводятся в заявлении министерства слова гендиректора «Микрона» Гульнары Хасьяновой.

«В настоящий момент на заводе идет пусконаладка производства. Завод будет выпускать продукцию по нормам 250 нм»,— добавили в Минпромторге. Фактически это означает запуск потенциально крупнейшего производителя полупроводников в стране. Исполнительный директор «НМ-Тех» Сергей Царапкин, которого цитирует министерство в официальном сообщении, утверждает, что у компании есть «современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал» для максимально быстрого запуска.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «НМ-Тех» было учреждено в 2019 году ВЭБ.РФ, сейчас уставный капитал компании превышает 94 млрд руб. С марта этого года предприятие находится в SDN-листе Минфина США.

С 2020 по 2022 год «НМ-Тех» выкупал в рамках конкурсного производства мощности завода «Ангстрем-Т», принадлежащего ранее экс-министру связи РФ Леониду Рейману. Господин Рейман с 2008 года планировал запустить на «Ангстреме-Т» производство полупроводников по техпроцессу 130 нм. Для этого компания открыла в ВЭБ.РФ кредитную линию на €815 млн (позже она выросла до €1 млрд) и выкупила под проект оборудование дрезденского завода AMD. Мощность завода, согласно годовому отчету компании за 2009 год (опубликован на портале раскрытия корпоративной информации), должна была составить 15–20 тыс. пластин 200 мм в месяц. Но запуску предприятия помешали санкции, под которые компания попала в 2014 году, что впоследствии сделало невозможным обслуживание кредитной линии. В 2019 году предприятие было признано банкротом, а затем его имущество в рамках конкурсного производства выкупил «НМ-Тех» (см. “Ъ” от 6 апреля).

Собеседник “Ъ” на рынке электроники обращает внимание, что изготовление чипов для паспортов и банковских карт требует освоения выпуска полупроводников по топологии тоньше 250 нм.

«Это может говорить о том, что сейчас "НМ-Тех" пытается запустить производственные линии с топологиями 130–90 нм»,— говорит топ-менеджер одной из профильных компаний. В настоящее время чипы для карт и паспортов по топологии 180 нм выпускает «Микрон», но его мощностей (3 тыс. пластин в месяц) явно недостаточно в ситуации прекращения импорта.

Заместитель заведующего базовой кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ, член-корреспондент РАН Евгений Горнев подчеркивает, что проект сейчас выглядит сложным: «Дело в том, что оборудование требует обслуживания и ремонта, а в текущих условиях приобрести к нему запчасти крайне трудно». К тому же для пусконаладки производства нужны специалисты, знакомые с особенностями работы конкретных фотолитографических установок, и их нужно искать не в России, а по всему миру, как и материалы для литографии (резисты) определенных производителей, говорит господин Горнев.

Российская электроника попала в черные списки

Впрочем, текущие условия резко повысили актуальность проекта и вероятность его скорого запуска. Потребность в новом заводе по производству микросхем критически выросла после начала военных действий на Украине и последовавших за ней санкций. Российским производителям полупроводников отказали в сотрудничестве зарубежные фабрики, в частности тайваньская TSMC, кроме того, они оказались отрезаны от поставок необходимого оборудования и материалов, в том числе химии и кремния. При этом в разы увеличились объемы заказа со стороны российских компаний, которым в условиях санкций потребовались отечественные чипы для телеметрического оборудования, устройств интернета вещей (IoT) и электронных карт (см. “Ъ” от 22 апреля).

Никита Королев

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