Линейка для изобретательности

Минэкономики разработало проект нового федерального стандарта оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI). Важное новшество документа (есть у “Ъ”) — раздел об особенностях проведения оценки при залоге таких активов. Это необходимо для развития кредитования с «интеллектуальным» обеспечением. Сейчас банки крайне неохотно выдают деньги под залог таких объектов из-за сложностей с оценкой. Эксперты одобряют проект, но отмечают, что решение вопроса потребует комплекса мер и времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект приказа об утверждении ФСО «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)». Он заменит ФСО «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО №11)» 2015 года. Этого требует «дорожная карта» плана трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность». По ней Минэкономики и Роспатент должны в ноябре 2022 года внести изменения в стандарт, усовершенствовав процедуру оценки объектов ИС при предоставлении банковских кредитов (для этого в проект введен раздел «Особенности оценки при залоге»). Как отметили в ведомстве, документ должен помочь банкам определиться с ценностью результатов интеллектуальной деятельности, но решение об их принятии в залог остается за кредитными организациями.

Вопрос о повышении залоговых качеств нематериальных активов (НМА) стоит давно, отмечает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Сейчас банки ориентированы на стандартные предметы залога — недвижимость, транспорт — и крайне неохотно идут на выдачу кредита под залог объектов ИС, в первую очередь из-за сложности оценки. Проект Минэкономики предлагает оценивать ликвидность таких активов по наличию сделок с ними или аналогичными объектами (в том числе по заключению лицензионных договоров) с компаниями, для которых такие объекты являются профильными, по ретроспективным данным (динамике объемов продаж продукции с использованием объекта оценки) и по «достоверно высокой» вероятности коммерциализации такого объекта. Напомним, ранее в ЦБ отмечали, что НМА смогут выступать как обеспечение по кредиту, если они будут ликвидными, но для этого нужен активный рынок, который позволит формировать надежную оценку таких активов (см. подробнее “Ъ” от 19 августа).

Документ конкретизирует и объекты, на которые распространяется стандарт оценки: это исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и (или) средства индивидуализации (интеллектуальную собственность), согласно ст. 1225 ГК, и права на их использование. Также под действие стандарта попадают сложные объекты, включающие несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии со ст. 1240 ГК РФ. При этом права на отдельные охраняемые результаты в составе сложного объекта могут выступать в качестве самостоятельных.

Формализация определения ликвидности нематериальных активов и интеллектуальной собственности, критериев и дополнительных требований по анализу обременений и их влиянию на результат «может способствовать развитию кредитования под залог таких объектов и собственности», отмечают в ВЭБ.РФ. Хорошим знаком для рынка считает актуализацию стандарта и глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. Однако для развития кредитования под залог ИС нужен комплекс мер более прямого действия, говорит он. Одна из них — совершенствование работы самих банков за счет новых подходов к реализации принципа «должной осмотрительности» в отношении «портфеля» интеллектуальных прав, в оценке рисков банка и возможностей заемщика сохранить стоимость залога.

По мнению Софьи Волковой, быстрого влияния на рынок стандарт не окажет. «Прежде должен образоваться полноценный рынок таких активов, банки-залогодержатели должны понять их реальную ценность — это произойдет со временем. Хорошо, что уже сейчас появляется правовая база»,— говорит она.

Венера Петрова