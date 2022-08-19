Льготные займы делают проще для IT

Минцифры предлагает упростить возможность получения льготных кредитов на проекты по цифровой трансформации. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отмечают высокую востребованность программы поддержки и полагают, что изменения сделают ее доступной для большего числа аккредитованных IT-компаний. Вместе с тем сложности в доступе к льготным кредитам возникают из-за отсутствия залоговой массы у организаций — данный вопрос пока еще не решен, тогда как это очень важно для средних и малых IT-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минцифры предлагает смягчить требования к IT-компаниям для получения льготных кредитов на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений. Поясним, что субсидируемая ставка таких займов (до 10 млрд руб.) составляет всего 1–5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний — не выше 3% годовых. Теперь из правил может быть исключено условие о подтверждении заемщиком права на налоговые льготы и применение пониженных страховых взносов. Кроме того, для компаний планируется отменить запрет на размещение на депозитах собственных средств по ставке выше льготной, снять обязательство по ежегодной индексации зарплат и разрешить выплачивать дивиденды за счет собственных средств (средства льготного кредита для этого использовать нельзя). Проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

«Это привлечет дополнительное финансирование в IT-отрасль, а российские разработчики смогут обеспечить текущую деятельность и реализовать больше новых проектов»,— говорится в сообщении Минцифры. В свою очередь, в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” заявили, что программа льготного кредитования показывает высокую востребованность и поправки должны сделать ее доступнее для большего числа аккредитованных IT-компаний. По состоянию на 1 августа, портфель таких льготных кредитов оценивался в 52,2 млрд руб., поддержано 97 проектов, в программе участвуют 23 банка, указывают в Минцифры.

Вместе с тем ранее глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что выдачу льготных кредитов тормозит отсутствие у IT-компаний залоговой массы, а вопрос о возможности залога нематериальных активов, как и идея гарантийного фонда по таким кредитам, только прорабатывается (см. подробнее “Ъ” от 23 марта). Решение пока не найдено. «Конечно, объем кредитования IT-компаний кратно увеличится, если банки более активно и по справедливой стоимости будут принимать в залог нематериальные активы, прежде всего продукты, включенные в реестр российского ПО. Минцифры с ЦБ и регионами сейчас активно прорабатывают возможные механизмы»,— сообщили “Ъ” в Минцифры.

В пресс-службе Банка России “Ъ” пояснили, что нематериальные активы можно будет рассматривать в качестве обеспечения по кредиту, если они будут ликвидными, но для этого нужен активный рынок, который позволит формировать надежную оценку таких активов. Что касается IT-компаний, то для них, как правило, стоимость нематериальных активов тесно коррелирует с финансовыми показателями, и успешные организации могут кредитоваться в банках даже без залога в виде интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе ЦБ.

Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров полагает, что глобально нынешняя инициатива Минцифры не сильно поможет отечественным компаниям. Средние и малые IT-компании, которых в РФ большинство, по-прежнему не имеют материального залога, необходимого для получения кредита, а интеллектуальные права на программные продукты до сих пор не рассматриваются ЦБ (и банками) в качестве имущественного залога. «Брать кредит под залог собственного имущества — явно не выход»,— говорит он. Между тем директор АПКИТ Николай Комлев считает инициативу полезной. По его мнению, проект, скорее, направлен на поддержку внедрений и проектов пользователей. Отмена обязательств по индексации зарплат — правильное решение, в IT-сфере зарплаты и так довольно высокие, отмечает он. В банках также оценивают идею Минцифры по-разному: так, в Московском кредитном банке говорят о высоком спросе на продукт, в Совкомбанке — об умеренном (см. «Ъ-Онлайн»).

Венера Петрова, Тимофей Корнев