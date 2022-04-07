Льгота для собственности с интеллектом

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Госдума одобрила вчера два законопроекта, снижающих налоги на интеллектуальную собственность. На три года (а для малого и среднего бизнеса — на пять лет) возвращается прежде действовавшая льгота по налогу на прибыль в отношении имущественных прав компаний на товарные знаки, технологии, изобретения и пр. После применения такой меры в 2018–2019 годах власти фиксировали желаемый рост объема нематериальных активов на балансе компаний с 4,9 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2020-м. Второй принятый проект — передача в рамках франшизы прав на большую часть интеллектуальной собственности освобождается еще и от НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Владислав Федулов вчера объяснял Госдуме, что двух лет на безналоговую регистрацию интеллектуальной собственности оказалось недостаточно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы Минэкономики Владислав Федулов вчера объяснял Госдуме, что двух лет на безналоговую регистрацию интеллектуальной собственности оказалось недостаточно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Законопроект о возвращении льготы по налогу на прибыль в отношении имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД; речь идет, например, о брендах, технологиях, изобретениях, базах данных) вчера одобрен Госдумой в первом чтении. Согласно проекту, бизнес сможет не учитывать при определении базы налога на прибыль доходы в виде таких прав, выявленных компаниями при инвентаризации своего имущества и имущественных прав. Срок действия льготы — 2022–2024 годы для крупных компаний, 2022–2026 годы для малых и средних. Оговаривается, что она будет действовать в отношении РИД, созданных начиная с 2021 года.

По действующим правилам компания, оформляя свои права на РИД, должна заплатить налог на прибыль в размере 20% от их стоимости. Как сообщало Минэкономики на этапе разработки проекта (см. “Ъ” от 6 октября 2021 года), 95% российских компаний учитывают нематериальные активы на балансе по стоимости уплаченной госпошлины (например, за экспертизу товарного знака и выдачу свидетельства о его регистрации — это около 30 тыс. руб.), что снижет доходы при передаче третьим лицам лицензий на интеллектуальную собственность, а также размер компенсаций за ее неправомерное использование.

В 2018–2019 годах бизнес уже освобождался от этого налога — для того чтобы дать компаниям стимул ставить нематериальные активы на баланс по их реальной стоимости. Новый этап, как пояснил вчера замглавы Минэкономики Владислав Федулов, связан с тем, что двухлетнего срока действия льготы оказалось недостаточно в силу длительности процедуры инвентаризации. При этом, отмечают в ведомстве, эффект от льготы был: если в 2017 году объем нематериальных активов на балансе компаний оценивался в 4,9 трлн руб., то к концу 2020-го он достиг 6,2 трлн руб. Инвестиции в интеллектуальную собственность выросли за этот период с 443 млрд руб. до 822 млрд руб. По итогам трех кварталов 2021 года показатель составил 576 млрд руб.— в ведомстве ожидают, что возобновление льготы позволит «поддержать эти тренды в текущих условиях».

Вчера также был одобрен во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении операций по передаче исключительных прав, в частности, на изобретения, полезные модели, ноу-хау, а также прав на их использование по франшизе, от НДС. Эта льгота, в отличие от преференции по налогу на прибыль, не будет распространяться на передачу товарных знаков.

Резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Андрей Гусев отмечает, что льгота по прибыли направлена на поддержку IT-отрасли — для нее проблема выявления и регистрации РИД стоит довольно остро. Член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов отмечает, что «сейчас главный актив бизнеса — нематериальный — имеет нулевую стоимость, но на самом деле его ценность гораздо выше, чем у остальных активов компании». Постановка РИД на баланс без уплаты налога позволит увеличить собственный капитал компаний и сократить долю заемного в балансе, что улучшит их кредитные рейтинги и снизит ставки по кредитам. «Самые богатые компании мира делают деньги на интеллектуальной собственности — например, в США при продаже бизнеса 80% стоимости приходятся на нематериальные активы»,— добавляет эксперт.

Евгения Крючкова