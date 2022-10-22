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Коммерсантъ FM
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Традиционные семейные книжности

Издатели готовятся пересматривать ассортимент из-за законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

Еще не принятые поправки к законодательству, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ-отношений и штрафы за нее, уже заставили крупнейших издателей задуматься о пересмотре планов. Формулировки законопроекта в его нынешнем виде оставляют много вопросов, но в издательствах на всякий случай готовятся привлекать юристов к заключению новых договоров с авторами, думают, куда девать уже принятые на реализацию тиражи, и ожидают подъема пиратской литературы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроекты о пропаганде ЛГБТ могут повлечь пересмотр ассортимента крупнейшими книжными издателями, прогнозируют опрошенные “Ъ” участники рынка. Речь идет о двух законопроектах, внесенных в Госдуму в четверг (см. “Ъ” от 21 октября): первый включает в перечень уже запрещенной информации «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», второй вводит административную ответственность за нарушение новых запретов.

«В случае принятия закона мы будем вынуждены провести анализ рукописей, которые готовятся к изданию, чтобы понять, сможем мы их выпустить или нет. Будем привлекать к анализу юристов»,— говорит основатель и гендиректор группы «Альпина Паблишер» Алексей Ильин. Ассортимент могут пересмотреть и в «Эксмо-АСТ». Основатель группы Олег Новиков подчеркивает: «Наибольшие опасения вызывает проект, который вводит административную ответственность. Он предполагает максимальные штрафы на юрлиц — от 4 млн до 10 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток».

Издателей беспокоит расплывчатость формулировок: будет ли считаться «пропагандой» любое упоминание нетрадиционных сексуальных отношений в книге и т. п. «Я думаю, что таких книг, скорее всего, не очень много, но среди них есть достаточно значимые на рынке и бестселлеры»,— говорит Алексей Ильин. Как писал “Ъ” 17 октября, Российский книжный союз заявлял, что признаки нарушения новых законов могут быть найдены даже в произведениях Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Бунина, Владимира Набокова и др., но глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверял “Ъ”, что «классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения». Здесь, правда, возникает вопрос, как и кто будет определять, какой «сюжет» достаточно «классичен», чтобы не подпасть под действие закона. «Будем ждать подзаконных актов, разъяснений и практики правоприменения»,— говорит Алексей Ильин. Он также ждет, будут ли требования по изъятию уже имеющихся в магазинах тиражей, или же можно будет распродавать остатки.

По словам собеседников на книжном рынке, законопроекты прежде всего могут повлиять на редакции, которые специализируются на Young Adult — литературе о трудностях взросления. «Такие издатели будут вынуждены сильно пересмотреть свой ассортимент»,— предполагает один из собеседников “Ъ”. Среди издательств, работающих в сегменте,— Popcorn Books, выпустившее подвергшуюся критике многих представителей власти книгу «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, она занимала первое место в топе продаж художественной литературы, по данным рейтинга Ozon, «ЛитРес», MyBook и сети «Читай-город — Буквоед». В Popcorn Books не ответили на запрос “Ъ”.

«Книги, которые издатели не решатся выпускать, станут доступны на пиратских ресурсах и платформах самиздата, зарегистрированных вне российской юрисдикции»,— прогнозирует Олег Новиков. Также инициативы «ставят под угрозу инвестиции в книжный рынок», считает он.

Валерия Лебедева

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