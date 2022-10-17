Парламентаризм против сатанизма

В Госдуме в понедельник прошли парламентские слушания по законодательным инициативам о полном запрете в России информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В них приняли участие депутаты, сенаторы, представители правительства, общественные и религиозные деятели. За нетрадиционные ценности и их носителей никто из присутствующих не заступался, наоборот, все соглашались с тем, что подобная пропаганда опасна, особенно в условиях специальной военной операции на Украине. Политики напирали на то, что ЛГБТ-пропаганда — инструмент «коллективного Запада» в гибридной войне против России. А религиозные деятели восприняли появление долгожданной законодательной инициативы как «победу в борьбе с лукавым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единороссы Петр Толстой (слева) и Александр Хинштейн (в центре) уверены, что победить в «цивилизационном противостоянии» с Западом России поможет традиционная любовь мужчины к женщине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Единороссы Петр Толстой (слева) и Александр Хинштейн (в центре) уверены, что победить в «цивилизационном противостоянии» с Западом России поможет традиционная любовь мужчины к женщине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В июле группа депутатов от оппозиции во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о введении полного запрета на распространение в СМИ и интернете информации, «отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Авторы также предложили не выдавать прокатные удостоверения на кинофильмы, содержащие подобную информацию. В то же время глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») вместе с коллегами по комитету разработал свой пакет поправок на ту же тему, пообещав внести его в Думу только после широкого общественного обсуждения. Согласно этому проекту, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 800 тыс. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 800 тыс. до 5 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Обосновывая особую актуальность темы слушаний, спикер Госдумы Вячеслав Володин сослался на недавний опрос ВЦИОМа. По этим данным, доля граждан, заявивших, что они сталкивались с пропагандой ЛГБТ, за последние десять лет выросла вдвое: в 2012 году об этом говорили 6% респондентов, а в 2022-м — уже 12%.

Александр Хинштейн заверил присутствующих, что с началом спецоперации на Украине тема запрета пропаганды ЛГБТ «не только не отошла на второй план, но и, напротив, получила новое звучание».

И пояснил свою мысль: «Очевидно, что наше противостояние с Западом носит во многом характер именно цивилизационный, потому что Россия является форпостом защиты и сохранения традиционных ценностей». По мнению единоросса, на Западе происходит настоящая ЛГБТ-революция, геи, бисексуалы и трансгендеры занимают высшие государственные посты, а пропаганда нетрадиционных отношений прочно обосновалась в рекламе и становится нормой в детских сказках. В качестве примера он привел сказку «Принц и рыцарь» и таких персонажей, как Снежная королева—лесбиянка, темнокожая Белоснежка и «гендерфлюидный олень». Даже в, казалось бы, безобидной сказке про свинку Пеппу появляется медведица, воспитанная двумя мамами, возмущался господин Хинштейн. «ЛГБТ — это сегодня инструмент гибридной войны, и в этой войне мы должны защитить наше общество»,— сказал депутат.

Он рассказал, что его комитет начал работу над пакетом законопроектов, направленных против пропаганды ЛГБТ, еще весной и подготовил к внесению поправки к пяти законам. Сейчас закон запрещает подобную пропаганду только среди несовершеннолетних, а депутаты предлагают распространить этот запрет на всех граждан вне зависимости от возраста, а заодно запретить пропаганду педофилии и смены пола в интернете, СМИ, книгах, кинематографе и рекламе.

Говоря о том, как отличить пропаганду от чисто художественного повествования, единоросс вспомнил роман Владимира Набокова «Лолита»: «Здесь нет пропаганды педофилии, потому что ни один человек, прочитавший эту книгу, не захочет повторить судьбу ее героя».

Александр Хинштейн также призвал депутатов всех фракций, и в первую очередь Нину Останину, присоединиться к его инициативе. Выступившая следом госпожа Останина ничего против объединения не имела: «В нашем законопроекте дается определение нетрадиционных отношений, а Александр Евсеевич (Хинштейн.— “Ъ”) предлагает наказание».

Пакет поправок дружно поддержали и приглашенные на слушания представители Генпрокуратуры, Роскомнадзора, Министерства культуры и религиозных конфессий.

Так, представитель РПЦ протоиерей Андрей Ткачев поведал собравшимся, что «грех — не частное дело» и грешник «выносит смрад своего гниения далеко за пределы своей спальни». Инициативы депутатов он назвал «победой в непрекращающейся духовной войне против лукавого и защитным барьером для того, чтобы человек не был пуст и грязен». А певица Ольга Кормухина призналась, что пришла в Думу, чтобы «засвидетельствовать нашу позицию перед Богом». По ее словам, определять нравственные критерии могут только те, кто «не дрогнул перед лицом мирового зла, которое наш президент охарактеризовал как неприкрытый сатанизм».

Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев зашел с другой стороны, напомнив, что, согласно Конституции РФ, никакая идеология не может признаваться государственной. «То, с чем мы имеем дело,— идеология, это инструмент "вскрытия" других стран. Потому что утверждается, что это единственно правильная прогрессивная идеология, все остальное — архаика, регресс, с которым надо бороться»,— пояснил главный кремлевский правозащитник.

Писатель Юрий Поляков предложил выйти за рамки рассматриваемой темы и поделился подозрениями о существовании «механизма продвижения произведений искусства или симулякров, которые содержат в себе антироссийские настроения».

К этому выводу он пришел в связи с тем, что почти все лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» «активно либо пассивно выступили против специальной военной операции либо с проклятиями уехали за рубеж».

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ужесточить предложения комитета по информполитике и ввести за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних уголовную ответственность. А председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своей работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказав о знакомстве с бельгийским сенатором — женщиной-трансгендером, которая «потом еще и стала лесбиянкой». «Зачем же было менять пол?» — искренне недоумевал либерал-демократ.

Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров на появление новой инициативы отреагировал кратко: «Наконец-то!». По мнению же самого господина Умарова, «содомия является ядром сатанизма, против которого наши братья и сыновья сейчас погибают на украинской земле». «Примите этот закон и спасите нашу родину — Россию!» — воззвал к депутатам ученый.

После того как еще несколько общественных деятелей высказались за запрет ЛГБТ-пропаганды и внесли предложения, как сделать его еще жестче, итоги обсуждения подвел Вячеслав Володин. Он объявил, что в течение недели рабочая группа под руководством вице-спикера Петра Толстого («Единая Россия») доработает пакет поправок, после чего он станет межфракционным. Спикер также согласился на предложение Александра Хинштейна примкнуть к группе авторов. Госдума может оперативно рассмотреть эти документы в первом чтении сразу после их внесения, а их окончательное принятие ожидается в ноябре.

Ксения Веретенникова