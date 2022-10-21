История с гееграфией

В четверг в Госдуму были внесены два законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Под ними подписались 388 депутатов, включая спикера Вячеслава Володина, его заместителей и лидеров всех фракций. Юристы полагают, что теперь правоприменителям придется методом проб и ошибок выяснять, что же такое «нетрадиционные отношения», а ЛГБТ-активисты опасаются усиления давления со стороны государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый законопроект вносит изменения в пять законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии». В перечень уже запрещенной информации (пропаганда войны, культа насилия и жестокости, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму и т. п.) предложено включить «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». При этом в рекламе запретят не только «пропаганду», но и «демонстрацию» таких отношений. Та же «демонстрация» вместе с информацией, «способной вызвать у детей желание сменить пол», пополнят перечень вредного для детей контента: распространять его в теле- и радиоэфире можно будет только в закодированном виде и при условии подтверждения пользователем своего возраста.

Второй законопроект посвящен ответственности за нарушение новых запретов. Действующая ст. 6.21 КоАП теперь будет предусматривать наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста, а пропаганда среди несовершеннолетних станет отягчающим обстоятельством. Одновременно вырастут и штрафы: для граждан они составят от 50 тыс. до 400 тыс. руб. (сейчас — от 4 тыс. до 100 тыс. руб.), для должностных лиц — до 800 тыс., а для юрлиц — до 5 млн руб. (максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете).

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол (новая ст. 6.21.2), граждане заплатят от 50 тыс. до 200 тыс. руб., юрлица — до 4 млн руб. А максимальные штрафы предложены за пропаганду педофилии (ст. 6.21.1): для граждан — от 200 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб. Иностранцев за все эти правонарушения будут еще и выдворять из России.

«Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны»,— говорится в пояснительной записке. «Наша инициатива не является актом цензуры. Мы не запрещаем упоминание ЛГБТ как явления. Мы запрещаем именно пропаганду»,— заверил журналистов инициатор поправок, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР). Он отметил, что пропаганда направлена на создание привлекательного образа и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Поправки готовились в комитете по информполитике и были доработаны по итогам прошедших 17 октября парламентских слушаний. В частности, авторы учли нормы законопроекта, внесенного в июле группой оппозиционеров во главе с председателем комитета по вопросам семьи Ниной Останиной (КПРФ),— например, о запрете выдавать кинотеатрам прокатное удостоверение на фильмы, содержащие «нетрадиционную пропаганду». А вот пункт о включении в перечень запрещенной информации «отрицания семейных ценностей» в проект не вошел. Как сообщила “Ъ” Нина Останина, некоторые идеи их документа еще могут быть оформлены в виде поправок ко второму чтению. Также на этой стадии, по ее словам, будут обсуждаться и предложения о внесении поправок в Уголовный кодекс. В первом чтении оба проекта могут быть рассмотрены уже 27 октября.

Мария Лацинская, журналистка и ведущая Telegram-канала «Лесбийское лобби», отмечает, что по действующей статье о запрете ЛБГТ-пропаганды среди несовершеннолетних мало кого преследовали, но новый законопроект даст государству дополнительный рычаг давления на оппозиционно настроенных ЛГБТ-активистов: «Проект так расплывчато расписан, что под него может попасть даже гетерочеловек, который хоть чуть-чуть в своих сексуальных предпочтениях отличается от большинства. Будет больше дискриминации в работе, в учебе, а главное — гомофобное большинство в очередной раз получает право на ненависть».

По мнению юриста Алексея Елаева, основная проблема с применением новых статей КоАП будет состоять в том, что их формулировки очень сильно отличаются от формулировок в главе 18 УК (преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности), для отделения которых друг от друга понадобились десятилетия правоприменения. «Правоприменению придется методом проб и ошибок выяснять, что такое "нетрадиционные отношения", как именно определять другие термины и каким образом доказывать возможное возникновение того или иного желания. Это потребует выработки нового инструментария проведения судебных экспертиз, а также осуществления производства по указанным правонарушениям. Поэтому надо "на упреждение" принимать базовое постановление пленума Верховного суда с разъяснением как методик доказывания, так и разграничения составов по новым статьям КоАП»,— полагает господин Елаев.

Законопроект содержит достаточно расплывчатые формулировки, и это значит, что под прицелом окажется практически любой, кто будет говорить на эту тему, полагает адвокат Сергей Чугунов. На практике, отмечает он, такие дела разрешаются при помощи экспертов, которые всегда находят признаки правонарушения. Господин Чугунов напоминает, что в 2014 году Конституционный суд признал ограничения на пропаганду нетрадиционных отношений оправданными, ссылаясь на необходимость защитить особенно хрупкое сознание несовершеннолетних. Но сегодняшние новеллы выходят за рамки тех, что одобрил КС, а из-за новых запретов общаться с несовершеннолетними на такую тему не смогут даже специалисты — преподаватели, медики или психологи, предупреждает эксперт.

С учетом расширительного толкования пользователям в России могут стать недоступны фильмы, подкасты, песни, видеоконтент, упоминающие ЛГБТ, а соцсети под угрозой штрафов будут обязаны блокировать упоминания об ЛГБТ, прогнозирует судебный юрист Максим Оленичев (включен в реестр СМИ-иноагентов). «По сути законопроекты запрещают любое распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Их реализация может вытеснить любое упоминание об ЛГБТ-людях из публичного пространства. Но эти люди будут жить в России, общаться, решать возникающие проблемы. И в такой ситуации неизбежно будут распространяться предрассудки в отношении ЛГБТ-людей, что повлечет их стигматизацию и дискриминацию»,— резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Анастасия Корня