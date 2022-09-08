В режиме плановой операции

На авиабазе США в Германии Рамштайн в четверг под руководством главы Пентагона Ллойда Остина прошла пятая встреча контактной группы по поддержке Украины. В ней приняли участие министры обороны и высокие представители более 50 стран. Ключевое отличие нынешней встречи от первого мероприятия в этом формате, состоявшегося в апреле на той же военной базе, отметил в своей речи господин Остин: пять месяцев назад обсуждалась неотложная военная помощь Украине, сейчас же контактная группа занялась разработкой сценариев долгосрочной поддержки союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры обороны США и Украины Ллойд Остин (справа) и Алексей Резников

Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images Министры обороны США и Украины Ллойд Остин (справа) и Алексей Резников

Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Пятая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» была примечательна тем, что состоялась, как и первый сбор 26 апреля 2022 года, на одноименной авиабазе США в Германии. Тон в ходе дискуссии по традиции задавал глава Пентагона Ллойд Остин. Ему внимали министры обороны и другие высокие представители более 50 стран мира, которые уже определились или готовились определиться с тем, какую помощь они собираются оказать Киеву.

Между тем господин Остин сразу же начал с новостей. По его словам, президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн. В него войдут 105-мм гаубицы, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, авиационные противорадиолокационные ракеты HARM, машины Humvee, а также бронированные машины скорой помощи. На заявление руководителя Пентагона, который тем временем еще продолжал говорить, тут же отреагировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, написавший в соцсетях: «Спасибо союзникам».

Ллойд Остин уточнил, что для удовлетворения нужд украинской армии администрации Байдена пришлось уже в 20-й раз изъять оружие и оборудование из запасов Пентагона.

Однако министр обороны США отнюдь не жаловался, а скорее призывал действовать так же, как Вашингтон, посылая тем самым сигнал тем партнерам по контактной группе, которые, как министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сетовали на нехватку вооружений для собственных нужд.

«Мы создали эту контактную группу, поскольку свободный мир стремился удовлетворить наиболее срочные потребности Украины. Однако сегодня эта контактная группа должна договориться о поддержке отважных защитников Украины на долгий период»,— обозначил рамки дискуссии Ллойд Остин. И в этом прослеживалась определенная тенденция. Если в апреле съехавшиеся на базу Рамштайн представители более 40 стран обсуждали неотложную и экстренную помощь Киеву, то в сентябре речь шла уже о долгосрочной поддержке.

По мнению главы Пентагона, в настоящее время необходим «переход к инновациям в оборонно-промышленной базе Украины с фокусом на то, чтобы обеспечить ее инструментами, которые ей понадобятся для трудного пути вперед». Господин Остин заверил, что сейчас на поле боя наблюдается «очевидный успех общих усилий» Киева и союзников, а поддержка контактной группой «основополагающего права Украины на самооборону не будет подорвана никакими разногласиями». «Лицо этой войны меняется, как и миссия этой контактной группы»,— заявил Ллойд Остин.

О своих военных поставках на Украину сообщили и другие выступающие.

Выяснилось, например, что Норвегия передала Киеву около 160 противотанковых ракет Hellfire, способных поражать широкий спектр целей. А Великобритания пообещала поставить более 120 машин для решения логистических задач — это грузовые платформы, которые смогут быстро перевозить на большие расстояния военное оборудование, включая бронетехнику.

На итоговой пресс-конференции Ллойд Остин вновь подчеркнул, что поставки вооружений Киеву дают свой результат, отдельно отметив продолжающееся «контрнаступление на юге». Журналисты из зала поинтересовались у него, не означает ли это, что теперь Вашингтон поддерживает отвоевание Киевом территорий, «включая Крым». Ллойд Остин сначала приготовился отвечать, но потом переспросил, ему ли адресован вопрос (на пресс-конференции присутствовал еще и председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли).

Убедившись, что отвечать все же ему, господин Остин заявил: цель США — «помочь Украине защитить свой суверенитет».

По его словам, Киев выражает намерение «вернуть оккупированные территории», и Вашингтон собирается и дальше помогать Украине «защищать суверенитет».

Помимо поставки вооружений Украине контактная группа обсудила и возможности организации специальных миссий для тренировки украинских военных. Ллойд Остин отдельно поблагодарил Великобританию за оказание подобных услуг и заверил, что усилия на этом направлении необходимо расширять.

Через несколько недель контактная группа, по словам господина Остина, соберется вновь, чтобы министры обороны могли обсудить предложения по помощи Киеву, прозвучавшие в ходе прошедшей дискуссии на Рамштайне, и вернуться за стол переговоров (возможно, виртуальный) с конкретными предложениями — «для будущего обороны Украины».

Между тем пока Ллойд Остин занимался вопросами военной поддержки Украины на авиабазе в Германии, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с необъявленным визитом в Киев оказывать Украине поддержку дипломатическую. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским дипломат, ссылаясь на президента Байдена, вновь повторил, что Вашингтон будет «поддерживать народ Украины столько, сколько нужно». Он также рассказал, что администрация проинформировала Конгресс о намерении выделить $2,2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в безопасность Украины и 18 близлежащих к ней государств, «которым угрожает Россия».

Алексей Забродин