Соломоново сжижение

У НОВАТЭКа появилась новая возможность приобрести месторождения одного из крупнейших в РФ Тамбейского кластера, лицензии на которые принадлежат «Газпрому». Правительство, по данным “Ъ”, рассматривает возможность возврата лицензионных участков кластера с запасами более 7 трлн кубометров в нераспределенный фонд, после чего НОВАТЭК мог бы участвовать в аукционе на их получение. Причина — длительное невовлечение запасов в разработку. «Газпром», впрочем, подстраховался, переведя лицензии в СП с «Русгаздобычей» и обещая начать промышленную добычу в 2026 году с поставкой газа на перерабатывающий комплекс на Балтике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительство прорабатывает возможность передачи в нераспределенный фонд участков недр или их частей «в случае их длительного невовлечения в разработку запасов, поставленных на госбаланс», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 2 сентября (есть у “Ъ”). До 26 ноября Минприроды, Роснедра и Минэнерго должны проработать вопрос о необходимых изменениях в законодательство РФ.

Также регуляторам нужно ускорить подготовку проекта комплексной программы освоения и использования ресурсов Ямала, в которой закрепляется перечень месторождений, запасы которых должны использоваться для добычи и производства СПГ. Доклад в правительство должен быть готов до 3 марта 2023 года.

В НОВАТЭКе и «Газпроме» “Ъ” не ответили. В Минприроды сообщили, что вопросы находятся в проработке, до утверждения позиции ведомство не может их комментировать.

Возврат в нераспределенный фонд позволяет властям вновь выставить лицензию на аукцион. По данным источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в первую очередь речь идет о лицензионных участках Тамбейского кластера «Газпрома». При этом, возможно, в дальнейшем они будут выставлены на аукцион и распределены между игроками рынка по отдельности, а не единым кластером. Наибольший интерес НОВАТЭК проявляет к Малыгинскому месторождению с запасами по C1+C2 в размере около 2 трлн кубометров, говорят два собеседника “Ъ”.

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки. «Газпром» получил их в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), лицензии на них действуют до 2028 года. По итогам геологоразведки «Газпром» пришел к выводу, что первые три участка группы составляют одно гигантское Тамбейское месторождение. Согласно госбалансу, запасы группы составляют 7,3 трлн кубометров, в том числе 2,5 трлн кубометров по категории C1 и 4,8 трлн кубометров по категории С2.

НОВАТЭК уже предпринимал несколько попыток получить эти месторождения, в последний раз — в апреле 2021 года (см. “Ъ” от 19 апреля). Тогда глава компании Леонид Михельсон убедил президента Владимира Путина, что стратегически правильным будет направить запасы всего кластера на производство сжиженного природного газа (СПГ). НОВАТЭК был готов купить месторождения у «Газпрома» или обменять на свои акции.

Но глава «Газпрома» Алексей Миллер пресек эти попытки: уже в ноябре 2021 года «Газпром» заявил, что собирался осваивать актив с «Русгаздобычей» — впоследствии компании учредили совместное предприятие «Газпром добыча Тамбей», на которое должны были перевести лицензии Тамбейского кластера. По новому сценарию добыча на месторождении с высоким содержанием этана должна начаться в 2026 году, чтобы он стал сырьевой базой для комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. До этого «Газпром» считал, что запасы Тамбейской группы нужно придержать для будущих трубопроводных проектов, чтобы обеспечить в далеком будущем российских потребителей, а также клиентов в Европе.

На фоне разрыва отношений с ЕС потребности «Газпрома» в трубопроводном газе для экспорта резко сократились, зато возможности поставок СПГ сохраняются.

Доказанные запасы газа НОВАТЭКа по итогам 2021 года по стандартам SEC (они значительно более строгие, чем российская классификация) составили 2,26 трлн кубометров газа, по PRMS — 3,94 трлн кубометров. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что компании нужна дополнительная ресурсная база для достижения производства 70 млн тонн СПГ к 2030 году. При этом он отмечал 13 октября, что в нераспределенном фонде на Ямале и Гыдане сейчас для НОВАТЭКа «ничего интересного нет» (цитата по «Интерфаксу»). В июне, отвечая на вопрос, по-прежнему ли компании интересно Тамбейское месторождение «Газпрома», господин Михельсон сказал: «Нет никаких переговоров, месторождение — Алексея Борисовича (Миллера.— “Ъ”)».

«Я же не сказал, что НОВАТЭКу надо делать СПГ, это России надо делать»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Очевидно, что Тамбейское месторождение, при условии что его освоение значительно отстает от утвержденного графика, может быть передано иным заинтересованным участникам через процедуру повторного лицензирования, полагает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, предложение абсолютно правильное: предоставляя участки недр в пользование, государство, как собственник недр, ожидает, что в соответствии с условиями пользования недрами, утвержденными программами геологоразведочных работ и проектами разработки месторождения будут введены в эксплуатацию. «Нарушение условий пользования недрами, чем и является отклонение сроков проведения геологоразведочных работ, является очевидным достаточным основанием для изъятия участка и вовлечение его в хозяйственный оборот через повторное лицензирование»,— считает он.

По оценке Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, при передаче месторождения в госфонд с проведением в последующем конкурса на получение лицензии на разработку победитель может заплатить до 40–45 млрд руб. Но, как полагает аналитик, этот сценарий маловероятен, поскольку «Газпром» будет пытаться всеми силами не допустить потери Тамбейского кластера. Его возврат в госфонд, добавляет господин Кондратьев, может создать проблемы с реализацией проекта по строительству СПГ-завода и ГХК в Усть-Луге совместно с «Русгаздобычей».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов