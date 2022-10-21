Камила Валиева вспомнит Олимпиаду

В этот уикенд стартует сезон в российском фигурном катании, оказавшемся, как и большинство других видов, в условиях тотальной изоляции. Его на московской арене «Мегаспорт» откроет первый этап отечественной серии Гран-при, являющейся полным аналогом зарубежной и проходящей по той же схеме. Главная интрига традиционно связана с женским турниром, в рамках которого столкнутся две ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, которая выйдет на соревновательный лед впервые после произошедшего на пекинской Олимпиаде допингового скандала, и очередная суперюниорка Софья Акатьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Стартовый этап Гран-при по фигурному катанию, который на этих выходных пройдет во дворце «Мегаспорт», станет первым крупным соревнованием для россиян в нынешнем сезоне. Он откроет серию, организованную Федерацией фигурного катания России (ФФКР) специально для оставшихся без международных стартов отечественных фигуристов. Она максимально приближена к оригинальной серии Гран-при, вот уже много лет подряд занимающей первую половину соревновательного календаря, и включает шесть этапов в различных российских городах с финалом. Лидеры сборной оказались распределены по этапам таким образом, чтобы до финала, куда пройдут сильнейшие в каждой дисциплине, они никак не пересекались.

В женской заявке на первый этап фигурируют всего две спортсменки из первого эшелона, причем обе тренируются под руководством Этери Тутберидзе: олимпийская чемпионка в командном турнире 16-летняя Камила Валиева и талантливая 15-летняя Софья Акатьева. Примечательно, что если бы сезон развивался по привычному сценарию, то обе эти фигуристки на взрослый соревновательный лед выйти бы, скорее всего, не смогли. Но по разным причинам.

Дело в том, что запущенный в разгар февральской Олимпиады в Пекине процесс вокруг Камилы Валиевой так пока и не подошел к концу. Напомним, после победы в составе российской сборной на олимпийском командном турнире стало известно, что декабрьская допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решением выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева оказалась допущена до индивидуальных состязаний, но там, не справившись с давлением, «отвалялась» и стала лишь четвертой. Хотя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в середине сентября объявило о завершении расследования по делу Валиевой, его итоги так пока и не были обнародованы. Очевидно, что, если бы не санкции, вследствие которых оказались отстранены от соревнований все россияне, участие Валиевой в международных стартах до окончания разбирательства находилось бы под большим вопросом.

Софья Акатьева тоже бы не попала на взрослые международные соревнования из-за ее слишком юного возраста. Теперь, когда Международный союз конькобежцев (ISU) ужесточил возрастной ценз с 15 до 17 лет, она может рассчитывать на выход во взрослую лигу только в сезоне-2025/26. Впрочем, и до введения этой реформы Акатьева еще один год сидела бы в юниорах: ей исполнилось 15 лет 7 июля, а на соревнования допускаются лишь те, кто преодолел эту возрастную отметку до 1 июля. ФФКР отказалась поддерживать тренд на повышение возраста и, напротив, понизила планку, разрешив выходить на крупные соревнования 14-летним.

Очевидной фаворитки в этом противостоянии нет. Софья Акатьева, как и все ученицы допубертатного возраста Тутберидзе, очень хорошо подкована с технической точки зрения и будет замахиваться на элементы ультра-си — четверные прыжки и тройной аксель. Ее вторая оценка тем не менее пока отстает от первой.

У Камилы Валиевой все с точностью до наоборот. Спортсменка, в минувшем сезоне собравшая титулы чемпионки России и Европы и считавшаяся безусловным номером один сборной, за период межсезонья подросла, поднабрала вес и растеряла четверные прыжки. На сентябрьских контрольных прокатах, во всяком случае, Валиева выступала без них. Зато фигуристка способна компенсировать отсутствие ультрасложных прыжков высокими баллами за компоненты — интерпретацию музыки, скольжение, выразительность и прочее.

Новый номер Валиевой, вызвавший противоречивые оценки со стороны специалистов, станет, вероятно, гвоздем соревновательной программы. В нем фигуристка изображает саму себя и воспроизводит события, приключившиеся с ней на пекинских Играх. Сначала присутствует текстовая нарезка новостей, а в финале фигуристка надевает на голову черный капюшон — это отсылка к моменту, когда Валиева, проходя через микст-зону, пыталась таким образом спрятаться от журналистов, спрашивавших ее про допинг.

В остальных жанрах между тем по одному явному лидеру, которые при отсутствии грубых ошибок должны побеждать. Так, к примеру, в спортивных парах это дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, взявшие на Олимпиаде серебряные медали, а у мужчин — многолетний лидер Михаил Коляда.

Екатерина Ремизова