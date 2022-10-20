«Исузу Соллерс» выезжает из СПИК

Паритетное СП «Соллерс» и японской Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специнвестконтракта (СПИК). Фактически компания так и не выполнила свои обязательства: например, автомобиль УАЗ на базе шасси Isuzu должен был поступить в производство в 2021 году. При этом стороны ничего не должны государству, поскольку не пользовались льготами. Хотя отказ от СПИК и, вероятно, последующий выход Isuzu из СП обсуждался еще до кризиса, сейчас под вопросом в принципе продолжение работы японской компании в РФ из-за логистических проблем и ограничений со стороны Японии на поставки грузовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

18 октября межведомственная комиссия по специнвестконтрактам рассмотрела заявку о расторжении СПИК ООО «Исузу Соллерс» — паритетного СП «Соллерс» и Isuzu. В «Исузу Рус» и Минпромторге подтвердили “Ъ”, что в ходе встречи было принято решение о расторжении СПИК. В «Соллерс» не стали это комментировать.

Заключенный в 2018 году контракт был одним из первых в автопроме и предполагал, в том числе, выход на рынок в 2021 году совместного продукта Isuzu и «Соллерс» — УАЗ City, чего так и не произошло. Общие вложения в проект должны были составить 4,96 млрд руб. В конце 2021 года глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье в интервью “Ъ” рассказывал, что «основной идеей было создание совместного с УАЗом высоколокализованного продукта» на базе шасси Isuzu. Он говорил и о планах пересмотра контракта: «Действующий механизм СПИК для нас не имеет практического смысла». Это произошло из-за пересмотра правительством правил компенсаций утильсбора в 2019 году: до этого момента они гарантировались в случае наличия СПИК, а после стали зависеть от уровня локализации. Кроме УАЗ City, контракт также предполагал обязательства по локализации крупных узлов автомобилей, которые вступали в силу с 2023 года (например, локализация двигателя).

Исторически «Исузу Рус» тоже представляло собой СП «Соллерс» и Isuzu. Но в 2016 году «Соллерс» продал свои 50% в этой компании японской стороне, в результате чего доля Isuzu Motors Limited выросла до 74%, а другой японской компании Sojitz Corporation — до 26%.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас ситуация для выхода из обязательств и партнерств проще, чем годом ранее. «Соллерс», как и японские партнеры, вряд ли делал ставку на УАЗ City в последнее время. При этом очевидно, что даже на относительно хорошем рынке в последние годы Isuzu не смогла нарастить продажи и уровень локализации, а сейчас это «тем более нереалистично», считает он.

Источники “Ъ” в автопроме говорят, что формально при расторжении СПИК компания должна вернуть все полученные от государства льготы. Фабрис Горлье в 2021 году рассказывал, что СП не получало компенсаций утильсбора. Однако преференции в рамках самого СПИК предполагают льготы, например, по налогам. В «Исузу Рус» сказали “Ъ”, что не пользовались льготами, в Минпромторге это подтвердили.

После расторжения СПИК совместное предприятие может быть ликвидировано. Так, Фабрис Горлье говорил, что его существование «зависит от наличия СПИК, потому что СП мы создавали под этот инструмент непосредственно». «Других функций у этого юрлица нет. Мы производим и продаем именно как АО "Исузу Рус", "Соллерс" не относится к продажам»,— пояснял он.

Завод Isuzu в Ульяновске работает с 2012 года. В 2021 году на площадке выпущено 3,7 тыс. машин при мощности в 5 тыс. штук. Выпуск на площадке приостановлен с весны 2022 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 тонны до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Согласно данным АЕБ, в январе—сентябре Isuzu реализован 531 легковой и легкий коммерческий автомобиль, что лишь на 8% меньше, чем годом ранее. Неделей ранее в Isuzu говорили, что на складе дистрибутора есть собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам.

Сергей Удалов полагает, что у Isuzu, как и других иностранных автоконцернов в РФ, вряд ли есть определенность по перспективам возобновления выпуска: как минимум проблемы доставки комплектующих остаются существенными. В итоге это действительно может поставить под вопрос и судьбу завода в РФ. Японские СМИ сообщали, что Isuzu рассматривает прекращение выпуска, но компания это не подтверждала. Однако прямой импорт, с учетом введенных ограничений на экспорт в РФ грузовиков из Японии, также вряд ли возможен.

Ольга Никитина