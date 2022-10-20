Адвокату пересчитают гонорар

Как стало известно “Ъ”, Останкинский следственный отдел московского главка СКР начал доследственную проверку в отношении бывшего генерального директора АО «НПП "Квант"» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Геннадия Харламова и адвоката Леонида Кулика. Оба, по мнению следственных органов, могут оказаться причастны к хищению у НПП около 16 млн руб. под видом оказания предприятию юридических услуг. Отметим, что за последнее время несколько уголовных дел, возбужденных в аналогичных ситуациях, дошли до суда. Правда, их рассмотрение завершилось разными приговорами — двумя обвинительными и одним оправдательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для проведения доследственной проверки стало поступившее в Останкинский следственный отдел московского управления СКР сообщение о мошенническом хищении средств АО «НПП "Квант"». Проверка проводится в отношении бывшего генерального директора предприятия Геннадия Харламова и адвоката Леонида Кулика. Кто конкретно обратился с заявлением в правоохранительные органы, следствие пока не раскрывает.

АО «НПП "Квант"» ведет свою историю с 1919 года — предприятие было создано по инициативе Главного инженерного управления Красной армии. Является производителем автономной энергетики: солнечных батарей, аккумуляторов и других источников электропитания. Согласно информации на сайте НПП, предприятие имеет в своем составе научно-исследовательские, конструкторские, технологические, испытательные и производственные подразделения, макетное и опытно-промышленное производство.

Как говорится в поступивших в СКР материалах, в апреле 2020 года в ходе кадровых перестановок в НПП тогдашний генеральный директор Геннадий Харламов своим распоряжением уволил сотрудников юридического отдела, отказавшись от их услуг. На тот момент их фонд заработной платы за год составлял 4,2 млн руб. При этом господин Харламов заключил в конце марта 2020 года с адвокатским кабинетом Леонида Кулика ряд договоров на оказание предприятию юридических услуг на 6,8 млн руб. Позже сумма контрактов с юристом возросла до 19,8 млн руб.

Позже в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности господина Харламова проверяющие сравнили акты приемки выполненных по договорам адвокатским кабинетом работ и пришли к выводу, что юридические услуги господином Куликом выполнены фактически на 2,7 млн руб. Сейчас следственные органы проверяют, не были ли остальные средства, предусмотренные договорами на оказание юридических услуг, похищены. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении (или отказе в нем) уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Получить комментарии от адвоката и руководства НПП не удалось.

Отметим, что в последнее время были возбуждены и дошли до суда несколько уголовных дел по фактам хищения средств различных крупных предприятий и организаций под видом оказания им юридических услуг сторонними адвокатами. Так, Гагаринский суд столицы приговорил бывшего замдиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова к семи годам колонии, его экс-подчиненная Татьяна Давыдова и адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко получили от шести до шести с половиной лет. Они были признаны виновными в хищении 250,6 млн руб. у «Аэрофлота» при заключении договоров об оказании юридической помощи. В свою очередь, Мещанский суд Москвы полностью оправдал главу адвокатской палаты «Межрегион» Сергея Юрьева, экс-адвоката Виктора Евкина и бывшего начальника управления правового обеспечения Росавиации Владимира Мнишко. Их обвиняли в заключении заведомо невыгодных для Росавиации контрактов на юридическое обслуживание организации с причинением ущерба в размере почти 1,2 млрд руб. А недавно Химкинский горсуд Московской области вынес приговор по делу о хищении 332,5 млн руб. из средств входящего в «Роскосмос» НПО имени Лавочкина под видом оплаты адвокатских услуг. Бывший гендиректор объединения Сергей Лемешевский был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима, экс-руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова — к шести годам, а владелец адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков — к семи годам.

Юрий Сюн