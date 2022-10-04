Суд пересчитал гонорары адвокатов

Химкинский горсуд Московской области вынес приговор по делу о хищении 332,5 млн руб. из средств входящего в «Роскосмос» НПО имени Лавочкина под видом оплаты адвокатских услуг. Бывший гендиректор объединения Сергей Лемешевский был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима, экс-руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова — к шести годам, а владелец адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков — к семи годам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лемешевский (в центре) и Игорь Третьяков (справа) признаны участниками хищения средств НПО имени Лавочкина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Лемешевский (в центре) и Игорь Третьяков (справа) признаны участниками хищения средств НПО имени Лавочкина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговор по делу о хищении средств НПО имени Лавочкина Химкинский суд вынес с девятой попытки: начиная с 23 августа дата оглашения судебного решения переносилась судьей без объяснения причины. Адвокаты подсудимых не комментировали возникшую паузу, лишь отмечая, что два предыдущих процесса по этому делу, проходившие в этом же подмосковном суде, завершались возвратом дела на новое расследование. Причем в одном случае судья отправила дело в прокуратуру также вместо оглашения приговора. А один из защитников даже выразил в беседе с “Ъ” надежду на оправдание всех фигурантов.

Впрочем, сами фигуранты оптимизма не испытывали и принесли на заседание сумки с вещами. А уже с начала оглашения приговора стало ясно, что он будет обвинительным.

Химкинский суд полностью согласился с доводами следствия, признав бывшего главу НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, экс-главу правового обеспечения объединения Екатерину Аверьянову и владельца адвокатского бюро Игоря Третьякова участниками хищения 332,5 млн руб. под видом оплаты юридических услуг. Все трое признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господина Лемешевского суд признал организатором преступной группы, а его подчиненную Аверьянову и юриста Третьякова — исполнителями криминального плана.

Суд посчитал доказанным, что в июле 2015 года госпожа Аверьянова по указанию своего руководителя договорилась с Игорем Третьяковым и оформила с его бюро без проведения конкурса 23 соглашения об оказании юридической помощи предприятию. При этом оплата услуг юристов бюро «Третьяков и партнеры» была, по подсчетам следствия, завышена — по каждому из заключенных договоров НПО было обязано выплатить бюро не менее 400 тыс. руб., а также премии за выигранные дела. Деньги, уплаченные адвокатам, включались НПО в себестоимость собственной продукции. Таким образом, отмечалось в деле, на юристов расходовались бюджетные средства, выделяемые предприятию в рамках госзаказа.

Также следствие установило, что из полученных бюро за три года 332,5 млн руб. Игорь Третьяков перевел на свой счет 167 млн руб., оставив остальные на счете своей организации. При этом суд посчитал доказанным, что на самом деле привлеченные объединением сторонние юристы в арбитражных процессах не участвовали, а всю работу, связанную с ними, выполняли штатные сотрудники предприятия. Отметим, что в основном адвокаты господина Третьякова должны были представлять интересы НПО имени Лавочкина в судебных тяжбах предприятия с его головной структурой — госкорпорацией «Роскосмос».

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил Сергея Лемешевского к семи с половиной годам колонии общего режима, его бывшую подчиненную Екатерину Аверьянову — к шести годам, а Игоря Третьякова — к семи годам колонии.

Пока шло расследование, было арестовано имущество фигурантов на общую сумму около 400 млн руб. А Арбитражный суд Москвы признал сделки НПО с адвокатской конторой недействительными.

Защита фигурантов намерена обжаловать приговор, «не считая его законным и справедливым», отметил адвокат Станислав Шостак, представляющий интересы господина Третьякова.

Стоит отметить, что за последнее время состоялись еще два процесса по схожим делам.

Гагаринский суд столицы приговорил бывшего замдиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова к семи годам колонии, его экс-подчиненная Татьяна Давыдова и адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко получили от шести до шести с половиной лет. Они были признаны виновными в хищении 250,6 млн руб. у «Аэрофлота» при заключении договоров об оказании юридической помощи. А вот Мещанский суд Москвы полностью оправдал главу адвокатской палаты «Межрегион» Сергея Юрьева, экс-адвоката Виктора Евкина и бывшего начальника управления правового обеспечения Росавиации Владимира Мнишко. Их обвиняли в заключении заведомо невыгодных для Росавиации контрактов на юридическое обслуживание организации с причинением ущерба в размере почти 1,2 млрд руб.

Владислав Трифонов