Адвокаты отстояли своих

Мещанский райсуд Москвы полностью оправдал главу адвокатской палаты «Межрегион» Сергея Юрьева и бывшего начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, обвиняемых СКР в особо крупном мошенничестве. Обвинение пыталось доказать, что подсудимые, руководствуясь корыстной заинтересованностью, в течение десяти лет заключали заведомо невыгодные для агентства контракты на его юридическое обслуживание, а по их итогам Росавиация переплатила «Межрегиону» почти 1,2 млрд руб. Однако суд принял сторону защиты и всего адвокатского сообщества, назвавшего уголовное преследование коллег нарушением «принципа свободы договора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель адвокатской палаты «Межрегион» Сергей Юрьев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель адвокатской палаты «Межрегион» Сергей Юрьев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам разбирательства в Мещанском райсуде, изучавшего 40 томов уголовного дела о мошенничестве два года и один месяц, гособвинение запросило для подсудимых от четырех с половиной до пяти с половиной лет заключения. Больше остальных, как полагала прокуратура, предстояло отсидеть бывшему госслужащему Мнишко, а самый малый срок запрашивался для третьего фигуранта дела, экс-адвоката Виктора Евкина, помогавшего предполагаемым мошенникам, а кроме того, раскаявшегося и признавшего вину.

Суд, однако, оправдал всех фигурантов, не усмотрев в их действиях состава преступления. С подсудимых были сняты и наложенные на них ранее ограничения: господа Юрьев и Мнишко освободились от запретов определенных действий, а господин Евкин, соответственно, от подписки о невыезде.

Стоит отметить, что пострадавшей стороной в этом деле все равно остался бывший чиновник Мнишко, у жены которого Генпрокуратура через суд конфисковала не соответствовавшие доходам нежилое помещение в Москве и автомобиль общей стоимостью 19 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бывший глава правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 2008 по 2018 год Росавиация трижды объявляла конкурс на юридическое обслуживание одного из своих подразделений — ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Все их выиграла коллегия «Межрегион» под руководством Сергея Юрьева, которая и обслуживала ФГУП в течение десяти лет. Привлеченные юристы, например, инициировали внесение изменений в Бюджетный кодекс России, позволяющих госкорпорации оставлять на своем балансе заработанные за оказание услуг по аэронавигации средства — около 12 млрд руб. в год. «Межрегион» постоянно участвовал в арбитражных спорах с подрядчиками, строившими диспетчерские вышки в аэропортах, и в уголовных процессах, например по делу о катастрофе Falcon, в которой погиб президент французского концерна Total Кристоф де Маржери, а обвиняемыми стали диспетчеры.

При этом и услуги адвокатского бюро обходились Росавиации недешево. Только за первый трехгодичный контракт «Межрегиону» было выплачено 378 млн руб., а общая сумма потраченных на юридические услуги средств, по данным следствия, составила 1,159 млрд руб. Финансовую сторону взаимоотношений двух компаний регулярно проверяли различные органы, а нарушения были найдены лишь после того, как в самом «Межрегионе» произошел конфликт.

Весной 2019 года руководство коллегии, усомнившись в компетентности адвоката Виктора Евкина, уволило его, и защитник, курировавший как раз контракты с Росавиацией, обратился с заявлением в ФСБ. Он указал, что все три контракта с Росавиацией были заключены по завышенным расценкам благодаря сговору между действующим руководителем коллегии Юрьевым и его бывшим заместителем Мнишко, занявшим пост главы правового управления агентства. По его словам, завышенные расценки на юруслуги опять же по согласованнию между заказчиком и исполнителем были утверждены экспертным заключением Института государства и права Российской академии наук. При этом, как утверждал заявитель Евкин, он лично заказывал и забирал заключение из института, а потом еще и заплатил его автору 30 тыс. руб. по поручению своего руководителя.

Заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве и обвинения в нем юристов Юрьева и Мнишко. Как утверждало обвинение в Мещанском райсуде, у них «из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"». Для этого адвокат, заручившись согласием начальника правового управления, «максимально завысил стоимость своих услуг». Таким образом, общая цена контрактов, как было сказано в обвинительном заключении, «являлась методически некорректной и неадекватной рыночному уровню».

Между тем на сторону подсудимых встали не только пятеро их защитников по договору, но и все адвокатское сообщество.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина подчеркнула “Ъ”, что случай с Сергеем Юрьевым стал беспрецедентным в практике защиты адвокатов. По ее словам, президент ФПА Юрий Пилипенко лично обосновал свое поручительство за Сергея Юрьева в суде при избрании ему меры пресечения. Потом при обжаловании ареста вице-президент ФПА Генри Резник разработал и обосновал правовую позицию по делу в Московском городском суде. В последующем свои поручительства за Сергея Юрьева дали президенты 47 адвокатских палат, совет АП Московской области и квалификационная комиссия АПМО полным составом и 72 молодых адвоката. «В практике это просто беспрецедентный случай»,— отметила госпожа Володина.

В свою очередь, вице-президент ФПА Генри Резник считает, что на решение судьи повлияла в первую очередь все же работа адвокатов в процессе. «Презумпция невиновности, по сути, подменена у нас презумпцией достоверности материалов предварительного следствия, поэтому оправдательные приговоры — редкие гости в практике наших судов,— сказал “Ъ” адвокат Резник.— Чтобы убедить судью в своей правоте, защитникам обвиняемых пришлось полностью разрушить и абсолютно некомпетентные выводы экспертов по делу, и всю обвинительную конструкцию в целом. Конечно, нужно сказать добрые слова и в адрес председательствующего, которая прислушалась к доводам защиты. Ее беспрецедентное решение показало нам всем, что адвокат не имеет права опустить руки. В любой, самой сложной ситуации под давлением любых "внешних сил" он должен продолжать работать».

Сергей Машкин, Сергей Сергеев