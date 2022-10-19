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Коммерсантъ FM
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С жизнью на паях

На российском рынке может появиться новый вид страхования

На страховом рынке может появиться долевое страхование жизни (ДСЖ). Оно аналогично зарубежному unit-linked и совмещает страховую защиту с инвестициями, при этом страхователь сам выбирает стратегию и несет ответственность за результат. Участники рынка считают, что ДСЖ привлечет новых клиентов и сделает рынок прозрачнее. Однако эксперты предупреждают, что риск такого инструмента выше, чем у полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На страховом рынке может появиться новый вид инвестиционного продукта — долевое страхование жизни (ДСЖ). Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Из законопроекта следует, что договор ДСЖ совмещает в себе страховую защиту и инвестиции. При этом страхователь самостоятельно выбирает паи, в которые инвестирует, формирует инвестиционный портфель, меняет его структуру, давая соответствующие указания страховой компании. Ответственность за итоговый результат и инвестиционный риск также несет страхователь. Размер страховой суммы или выкупной суммы по договору в основном будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. Одновременно в ДСЖ будут предусмотрены те же льготы, что в добровольном страховании жизни — специальный порядок наследования и налоговые льготы.

Эксперты отмечают, что для страхователей ДСЖ — более рисковый продукт, чем привычные полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ, ИСЖ).

По словам старшего директора по страховым рейтингам «Эксперт РА» Ольги Любарской, в НСЖ и ИСЖ обычно гарантируется возврат внесенной страховой премии, поскольку часть средств инвестируется потенциально в более доходные, но и более рисковые инструменты, а другая — в консервативные инструменты, в том числе депозиты или гособлигации, которые смогут компенсировать возможную просадку рискованных инструментов. То есть в НСЖ и ИСЖ клиент может потерять только доход, в то время как в ДСЖ есть риск и потери части вложений. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина обращает внимание на штрафы за расторжение договора и достаточно высокие комиссии за ведение операций.

Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Министерства финансов, 12 октября 2021 года:

«Такой продукт, как долевое страхование жизни, может стать заменой продуктам ИСЖ и НСЖ, которые, как мы видели, продолжают продаваться недобросовестно клиентам».

В то же время вице-президент ВСС Виктор Дубровин отмечает, что в текущей ситуации рынок частных инвестиций находится не в лучшей форме, реализовалось много рисков, проблемы и с качеством и количеством активов, и доверием, что делает своевременным появление ДСЖ, которое позволяет розничным инвесторам избежать подавляющего большинства рисков и при этом получить страховую защиту, налоговые преференции, инвестиционную доходность.

Продажи страховых полисов сократились вместе с кредитованием

Страховщику будет необходимо либо наличие лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, либо передать средства управляющей компании, говорится в законопроекте. Поэтому заместитель гендиректора по финансовой и операционной деятельности «АльфаСтрахование — Жизнь» Владимир Гуде отмечает, что законопроект призван повысить конкуренцию между несколькими сегментами рынка, ранее изолированными друг от друга. Руководитель страховой группы Совкомбанка Игорь Лаппи считает, что ДСЖ позволит привлечь в страхование более опытных инвесторов, которые ранее могли инвестировать либо самостоятельно, либо через доверительное управление.

Госпожа Никитина отмечает, что, если все средства будут переданы в доверительное управление, дополнительная лицензия будет не нужна. Однако, по ее словам, механизмы регулирования компаний с разными видами лицензий пока не определены.

Юлия Пославская

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