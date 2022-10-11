Банки недобрали комиссий

По итогам первого полугодия комиссии банков по продвижению страховых продуктов упали вдвое год к году. Такая динамика обусловлена не только снижением объемов розничного кредитования, но и слабой динамикой на рынке страхования жизни. Эксперты ожидают дальнейших сокращений комиссий банков до 60% по итогам года, в том числе на фоне слабого восстановления кредитования. Восполнить потери банкиры смогут за счет возвращения комиссий за ведение счета, а также продажи пакетных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем премий, полученных страховыми компаниями через банки за первое полугодие, сократился на 30%, до 225 млрд руб., говорится в обзоре «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Почти на 60% сократилось страхование от несчастных случаев и болезней, связанных с выдачей потребительских кредитов, что вызвано падением рынка из-за резкого роста ставок. Рост ставок по депозитам и ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению на 16% объемов инвестиционного страхования жизни, реализуемого через банки.

На этом фоне комиссии банков по продвижению страховых продуктов сократились вдвое, до 66 млрд руб. В частности, объем уплаченных комиссий в страховании, связанных с выдачей кредитов, упал почти на 60%. Однако доля этих комиссий не изменилась, сохранившись на уровне 77%, в то время как доля комиссии по ИСЖ снизилась с 23% до 16%.

В перовом полугодии кредитование физлиц упало почти по всем направлениям, а в третьем квартале была тенденция к восстановлению объемов кредитования по этим направлениям, отмечает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. В частности, по данным Frank RG, выдача розничных кредитов за шесть месяцев этого года была на 40% ниже, чем в прошлом году, при этом в третьем квартале разница с прошлогодним значением составляла лишь 15%.

Господин Шарапов отмечает, что объем комиссий в страховании жизни снизился за счет сокращения сроков накопительных продуктов: в апреле—мае можно было увидеть накопительные полисы по страхованию жизни сроком на год и меньше. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин добавляет, что на фоне роста ключевой ставки до 20%, изменения регулирования, реализации геополитических рисков произошла остановка продаж традиционных ИСЖ и большой части НСЖ. Господин Дубровин поясняет, что это привело к появлению нетрадиционных полисов НСЖ — либо с большим чеком и минимальной комиссией, либо короткого по сроку с высокой гарантированной доходностью и низкой комиссией.

В «Совкомбанк страховании» считают, что тренд на снижение комиссий банков за продвижение страховых продуктов сохранится и по итогам года. Директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Басова отмечает, что страхование от несчастных случаев и болезней при потребкредитовании влияет на размер комиссий банков больше, чем страхование жизни, поскольку его доля в банковских взносах наибольшая. Так, по оценке НКР, выдача ипотечных кредитов по итогам 2022 года сократится на 17% по сравнению с прошлым годом и составит 4,55 трлн руб. При этом по кредитам наличными, по оценке “Ъ” на основе данных Frank RG, даже если выдача в четвертом квартале этого года достигнет уровня прошлого года, общее снижение за год составит около 30%.

В результате, как считает независимый эксперт Андрей Бархота, банковские комиссии могут снизиться на 30–50% по сравнению с прошлым годом. В ВСК прогнозируют падение на 50–60%, поскольку восполнить падение первого полугодия до конца года будет невозможно. По словам гендиректора компании «Союз страховые брокеры» Олега Ханина, в первом полугодии рынок банкострахования сильно просел и в связи с текущей частичной мобилизацией вряд ли будет резкое восстановление выдачи, поскольку в условиях неопределенности брать новые кредиты люди будут меньше.

Однако потери возможно восполнить, считают эксперты. Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян полагает, что новые комиссионные доходы могут принести варианты комиссий за ведение счета или выдачу кредита либо же платежи в рамках тарифных пакетов. Господин Пономаренко добавляет, что банки могут инициировать запрос к партнерам на повышение комиссии.

Юлия Пославская