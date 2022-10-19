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Коммерсантъ FM
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«Уралсиб» выбирает колеса

Банк готов покупать других игроков ради развития автокредитования

Как стало известно “Ъ”, банк «Уралсиб» решил сделать ставку на развитие автокредитования. Он ведет переговоры о покупке специализирующегося на этом сегменте удмуртского Быстробанка. Возможны и другие профильные сделки, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Эксперты считают, что, несмотря на значительное сужение автокредитования в условиях резкого падения авторынка России, такая стратегия может быть оправданной.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О том, что «Уралсиб» ведет переговоры по приобретению удмуртского Быстробанка, рассказали “Ъ” несколько источников, близких к сторонам сделки. «Инициатива исходила от "Уралсиба", но Быстробанк с учетом текущей ситуации в автокредитовании довольно быстро согласился обсудить сделку»,— говорит один из собеседников “Ъ”. На днях Быстробанк опубликовал информацию об обновленном составе совета директоров. Владислав Колпаков (крупнейший владелец с 14,98% акций) вышел из совета, его сменил Андрей Опекунов, стоявший у истоков создания «Уралсиба». Впрочем, по словам другого собеседника “Ъ”, сделка идет «небыстро» — основным вопросом остается стоимость банка. По словам источников “Ъ”, речь идет о сумме менее половины отчетного капитала. В банках не ответили на запросы “Ъ”.

«Уралсиб» — один из крупнейших в России (22-е место по активам и капиталу). В ноябре 2015 года ЦБ объявил о санации банка «Уралсиб». По данным на 1 февраля 2022 года, объем — 609,82 млрд руб., размер капитала — 70,74 млрд руб. За январь 2022 года банк показал прибыль в размере 1,55 млрд руб.

Быстробанк (входит во вторую сотню по активам и капиталу) — крупнейший банк Удмуртии, ориентированный на автокредитование. На 1 июля 2022 года объем нетто-активов — 29,86 млрд руб., из которых портфель автокредитов — около 20 млрд руб. Объем собственных средств — 4,1 млрд руб. За январь 2022 года банк показал прибыль в размере 74,3 млн руб.

Хотят сегмент автокредитования переживает не лучшие времена из-за ухода западных производителей и общей экономической ситуации, эксперты считают, что инвестиции в автобанки могут оправдаться.

«У банков, специализирующихся на автокредитах, в среднесрочной перспективе вероятна стагнация бизнеса, в связи с чем акционеры Быстробанка могут рассматривать вариант продажи бизнеса,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина.— Мотивация же "Уралсиба" связана с целью диверсификации кредитного бизнеса за счет приобретения банков с наработанными компетенциями (агентской сетью, скорингом и клиентской базой) в области автокредитования».

«Быстробанк делает фактически монопродукт — специализируется на автокредитовании и продаже с премией профильных портфелей более крупным участникам рынка,— уточняет партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.— После начала военных действий величина портфеля у банка почти не изменилась. Выдачи продолжались в меньшем, чем год назад, объеме, но за счет отказа от традиционных продаж портфеля в рынок удалось сохранить величину портфеля, пусть и рентабельность бизнеса в любом случае стала ниже, чем год назад». По мнению эксперта, «Уралсиб», помимо увеличения портфеля и роста компетенций в области автокредитования, этой сделкой «заявляет о себе как об участнике консолидации рынка, конкурируя с командами Экспобанка и Совкомбанка, которые традиционно считались сильными игроками в секторе слияний-поглощений среди кредитных организаций».

Предсказать сроки восстановления российского авторынка эксперты не берутся. После резкого спада в феврале он стал постепенно активизироваться за счет параллельного импорта, продажи подержанных автомобилей, реализации складских запасов, снижения процентных ставок, а также частично из-за реализации отложенного спроса, отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Однако, добавляет она, на фоне «сентябрьских событий» (21 сентября объявлена частичная мобилизация; по оценкам Forbes, сотни тысяч экономически активных мужчин покинули страну) и отсутствия роста реально располагаемых доходов потребители в целом стали осторожнее относиться к принятию новых долговых обязательств, а также отказываться от приобретения дорогостоящих товаров.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова

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