Разделяй и продавай

Трейдинговая структура ЛУКОЙЛа швейцарская Litasco рассматривает вопрос разделения бизнеса на две компании — швейцарскую и эмиратскую. Сам трейдер не находится под санкциями, но на практике его операции могут быть затруднены после вступления в силу в декабре эмбарго ЕС на российскую нефть. В теории после разделения швейцарская часть Litasco может быть продана менеджменту, что позволит ей, не имея формальных связей с ЛУКОЙЛом, обеспечивать снабжение НПЗ российской компании в Европе.

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Litasco, швейцарская трейдинговая структура ЛУКОЙЛа, рассматривает разделение бизнеса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что в результате реорганизации будет создана швейцарская структура Litasco West, которая будет специализироваться на операциях с нефтью и нефтепродуктами нероссийского происхождения, а дубайская (ОАЭ) Litasco Middle East станет оперировать российским сортом Urals и азиатскими сортами. В ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”.

Litasco управляет потоками нефти и нефтепродуктов ЛУКОЙЛа, в том числе занимается поставками нефти на заводы компании в Италии, Болгарии, Нидерландах и Румынии.

ЛУКОЙЛ не попал под санкции в результате украинского кризиса и остался единственной крупной российской нефтекомпанией, кто сохранил управление своими НПЗ в Европе.

Однако с 5 декабря ЕС вводит эмбарго на закупку морских партий российской нефти, что сделает невозможной поставку Urals на НПЗ ЛУКОЙЛа. При этом Litasco сейчас не может закупить для них и нефть нероссийского происхождения, поскольку банки не предоставляют финансирование под такие сделки из-за российских корней трейдера, хотя он и не находится под санкциями. По этой причине, по данным Bloomberg, ЛУКОЙЛ также рассматривает возможность продажи НПЗ в Италии. При этом до сих пор собеседники “Ъ” отрицали такой сценарий, говоря, что ЛУКОЙЛ хочет сохранить этот ценный актив и ищет пути его загрузки.

До начала боевых действий на Украине объем торговых операций Litasco превышал 3 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. Но затем объемы бизнеса компании сократились, после того как европейские покупатели стали отказываться от морских партий Urals. Litasco отчасти компенсировала это тем, что стала поставлять на НПЗ ЛУКОЙЛа в Европе исключительно российскую нефть.

По мнению двух собеседников “Ъ”, ЛУКОЙЛ может продать Litasco напрямую менеджменту, чтобы формально у трейдера не осталось связи с российской нефтекомпанией, это может позволить Litasco проводить операции, необходимые для снабжения нефтью европейских активов ЛУКОЙЛа.

Как отмечают собеседники “Ъ”, открытие офиса в ОАЭ стало распространенным вариантом сохранения глобального присутствия для российского бизнеса. По словам источников “Ъ”, российские нефтекомпании в теории могут воспользоваться портовыми терминалами в ОАЭ, в том числе крупным хабом в Фуджейре, для смешивания российской нефти с ближневосточной, с тем чтобы затем беспрепятственно торговать получившимся блендом.

Разделение Litasco SA обусловлено необходимостью соблюдения санкционных ограничений ЕС, полагает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он напоминает, что в июне в рамках «шестого пакета» европейских санкций был установлен запрет на покупку, импорт и перевозку нефти, экспортируемой из России, а «восьмым пакетом» были введены новеллы в части установления юридического механизма для введения «потолочных цен» на российскую нефть. Усиление санкционного регулирования в отношении российской нефтепромышленности не может не влиять на поведение европейских контрагентов Litasco, считает юрист. По его мнению, в этой связи подчеркнутое разотождествление выглядит разумным действием, оно направлено на снижение санкционной «токсичности» Litasco.

Дмитрий Козлов