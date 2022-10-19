Журналы стремятся на экран

«Почта России», которая занимается доставкой печатных версий газет и журналов, тестирует новый вид подписки в электронном виде через мобильное приложение. На начальном этапе почта не подписывает прямых договоров с издателями и включила в каталог только 110 изданий из 6 тыс. распространяемых по подписке, но планирует масштабировать направление. Из-за роста издержек традиционная подписка стагнирует, говорят издатели. По их словам, спрос на электронные версии есть, но доставка через приложение может подойти не всем: детские журналы, например, традиционно читают в бумажном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Почта России» запустила мобильное приложение для чтения электронных газет и журналов «Почта Подписка», рассказали “Ъ” в компании. Оно позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их с телефона или планшета. На пилотном этапе в каталоге будет 110 изданий, включая узкоспециальные. Сейчас приложение позволяет подписаться на журналы «Дилетант», «Наука и жизнь», «Эксперт», «Собеседник», газеты «Российская газета», «Коммерсантъ», издания о садоводстве и кулинарии, детские журналы и др. При этом подписаться на издание прямо в приложении нельзя: чтобы начать им пользоваться, нужно выписать электронные издания на сайте «Почты России», а затем авторизоваться в приложении.

Масштабирование, расширение функционала и числа доступных изданий запланировано на 2023 год, уточнила “Ъ” руководитель дирекции по развитию бизнеса «Подписка» «Почты России» Мария Огай: «Мы запустили приложение с минимальным функционалом, чтобы изучить пользовательское поведение. Хотим понять, какие издания и с какой периодичностью востребованы». На начальном этапе «Почта России» не заключает прямых лицензионных договоров с издателями-клиентами подписного агентства «Почты России» (ПАПР), получая оцифрованные версии через ООО «Агентство "Книга-Сервис"», уточнила Мария Огай: «Пилот не стоит сравнивать с традиционной услугой подписки на печатную прессу, ведь сейчас в ПАПР более 6 тыс. индексов».

В России уже существуют сервисы чтения газет и журналов, в числе основных — «Пресса.ру» и принадлежащий РБК Public.ru (АО «Публичная библиотека»). Такие сайты и приложения есть и у мобильных операторов МТС, «Вымпелкома», «МегаФона», Tele2 и Yota, поставщиком услуг для большинства из них служит Kiozk (ООО «Мобильная периодика»). Сервисы, ориентированные на частных лиц, работают по модели подписок, зачастую — с возможностью покупать отдельные выпуски изданий и с доступом к каталогам книг.

Российские газеты публиковались и на международной платформе PressReader, но после 1 июля номера не обновляются. Компания «Р Стори», которая поставляла цифровые копии газет в PressReader, прекратила работу в РФ, рассказал директор по распространению и логистике ИД «Коммерсантъ» Альфред Хакимов, уточнив, что издание рассчитывает в ближайшее время возобновить работу с PressReader через другого посредника. «Р Стори» полностью принадлежит холдингу IBS, в мае 2022 года в компании был назначен ликвидатор, следует из данных ЕГРЮЛ.

В целом спрос на электронные версии у российской аудитории есть, считает Альфред Хакимов: «В нашем случае доля подписки на электронную версию в общих доходах от подписки составляет около 20%, и этот показатель растет год от года». В то же время подписка на печатные версии, по его словам, в целом на рынке стагнирует, маржинальность направления снижается, в том числе из-за роста себестоимости производства на фоне санкций.

Однако продажа электронных версий актуальна скорее для ежедневных изданий и общественно-политических журналов и газет, считает директор по дистрибуции одного из крупных издательских домов. По его словам, продажи PDF-версий еженедельных журналов, которые уже тестировались издателями, «так и не взлетели».

Издатели детских журналов также склоняются к традиционной дистрибуции. «У нас нет больших ожиданий от продажи цифровых копий наших журналов, все-таки детские издания подразумевают прежде всего потребление в бумажном виде»,— говорят в пресс-службе ИД «Лев», добавляя, что в ИД наблюдают в последние годы рост именно традиционной подписки.

Валерия Лебедева, Юрий Литвиненко