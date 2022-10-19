Бизнес не сахар

Не сумев доказать несвоевременность введения акциза на напитки с содержанием сахара традиционными обращениями к правительству, участники рынка перешли к более решительным действиям. На фоне рассмотрения соответствующих поправок к Налоговому кодексу в Госдуме два крупных игрока — ГК «Черноголовка» и МПБК «Очаково» — объявили о заморозке планируемых инвестиций в новые проекты. В случае «Черноголовки» речь идет о 5 млрд руб., которые планировалось вложить в строительство и расширение предприятий в нескольких регионах на 1 тыс. рабочих мест. А «Очаково» предупреждает о возможном сокращении рабочих мест на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Идея акциза на сладкие напитки обсуждается более пяти лет, но до последнего времени производителям удавалось убедить чиновников в рисках для отрасли и слабой эффективности меры. Так, бизнес указывал на крайне низкую (1,5%) долю сладких газировок в потреблении сахара в России, угрозу роста цен и нелегального рынка. В этот же раз, возмущаются мои источники, бизнес вообще не приглашали для консультаций.

Как отмечает один из моих собеседников, государство еще недавно само активно занималось поддержанием низких цен на сахар в магазинах, а теперь хочет обложить акцизом сладкие напитки под предлогом заботы о здоровье населения. «Это плохой сигнал для всех, ведь в будущем может пойти речь об акцизах на колбасу, жирную сметану и т. д.»,— беспокоится он.

В сентябре «Союзнапитки» изложили аргументы против инициативы в письме премьеру Михаилу Мишустину, отрасль поддержали в Минсельхозе. Но, видимо, пока чаша весов склоняется в пользу акциза, который в 2023 году должен пополнить бюджет на 35 млрд руб. Во вторник 18 октября Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу в первом чтении.

Как рассказывают сами производители, акциз в 7 руб. на 1 л сладких напитков нанесет существенный ущерб их доходам, потому угрозы остановить инвестиции — абсолютно оправданный ход. Один из моих источников надеется, что бизнесу еще удастся если не убедить чиновников полностью отказаться от налогообложения их продукта, то хотя бы прийти к компромиссному варианту.

Но эта кампания несет большие риски и для самих ее участников. Дело в том, что рынок безалкогольных напитков крайне конкурентный: на 2021 год доля каждой из двух ключевых транснациональных компаний оценивалась всего в 5–6%. И отказ даже ряда крупных игроков от развития в таких условиях может стать для других возможностью перетянуть часть потребителей на себя. Ритейлеры также могут начать расширять ассортимент в сегменте за счет собственных марок и импорта. Тогда окажется, что возвращаться к инвестициям в условиях насыщенного конкурентами рынка будет гораздо сложнее.