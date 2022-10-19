Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес не сахар

Анатолий Костырев о борьбе с акцизом на сладкие напитки

Не сумев доказать несвоевременность введения акциза на напитки с содержанием сахара традиционными обращениями к правительству, участники рынка перешли к более решительным действиям. На фоне рассмотрения соответствующих поправок к Налоговому кодексу в Госдуме два крупных игрока — ГК «Черноголовка» и МПБК «Очаково» — объявили о заморозке планируемых инвестиций в новые проекты. В случае «Черноголовки» речь идет о 5 млрд руб., которые планировалось вложить в строительство и расширение предприятий в нескольких регионах на 1 тыс. рабочих мест. А «Очаково» предупреждает о возможном сокращении рабочих мест на 25%.

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Идея акциза на сладкие напитки обсуждается более пяти лет, но до последнего времени производителям удавалось убедить чиновников в рисках для отрасли и слабой эффективности меры. Так, бизнес указывал на крайне низкую (1,5%) долю сладких газировок в потреблении сахара в России, угрозу роста цен и нелегального рынка. В этот же раз, возмущаются мои источники, бизнес вообще не приглашали для консультаций.

Как отмечает один из моих собеседников, государство еще недавно само активно занималось поддержанием низких цен на сахар в магазинах, а теперь хочет обложить акцизом сладкие напитки под предлогом заботы о здоровье населения. «Это плохой сигнал для всех, ведь в будущем может пойти речь об акцизах на колбасу, жирную сметану и т. д.»,— беспокоится он.

В сентябре «Союзнапитки» изложили аргументы против инициативы в письме премьеру Михаилу Мишустину, отрасль поддержали в Минсельхозе. Но, видимо, пока чаша весов склоняется в пользу акциза, который в 2023 году должен пополнить бюджет на 35 млрд руб. Во вторник 18 октября Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу в первом чтении.

Как рассказывают сами производители, акциз в 7 руб. на 1 л сладких напитков нанесет существенный ущерб их доходам, потому угрозы остановить инвестиции — абсолютно оправданный ход. Один из моих источников надеется, что бизнесу еще удастся если не убедить чиновников полностью отказаться от налогообложения их продукта, то хотя бы прийти к компромиссному варианту.

Но эта кампания несет большие риски и для самих ее участников. Дело в том, что рынок безалкогольных напитков крайне конкурентный: на 2021 год доля каждой из двух ключевых транснациональных компаний оценивалась всего в 5–6%. И отказ даже ряда крупных игроков от развития в таких условиях может стать для других возможностью перетянуть часть потребителей на себя. Ритейлеры также могут начать расширять ассортимент в сегменте за счет собственных марок и импорта. Тогда окажется, что возвращаться к инвестициям в условиях насыщенного конкурентами рынка будет гораздо сложнее.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...