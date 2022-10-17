Бедности подобрали новобранцев

ЦМАКП опубликовал свои оценки изменений в благосостоянии граждан, обозначив, что текущий кризис повышает риски роста бедности — и абсолютной, и относительной (невозможности поддерживать стандарты потребления, притом что формально доходы находятся выше черты бедности). Также в центре фиксируют снижение численности среднего класса, его доходов и стандартов потребления, как и риски его «размывания с тяготением в сторону малоимущих слоев населения» — что увеличивает дифференциацию и неравенство в обществе. Последнее — серьезная проблема, «так как именно средний класс "цементирует" общество», замечают аналитики центра.

Хотя в 2021 году реальная зарплата (основная часть доходов) выросла почти во всех секторах, кроме здравоохранения, соцуслуг (из-за сжатия ковидных выплат) и административной деятельности, лишь в четырех отраслях (профтехнаучная деятельность, IT, добыча и финансы) номинальная зарплата более чем в шесть раз превосходила МРОТ. «Несмотря на восстановление доходов и зарплат в ряде отраслей, ситуация для занятых с точки зрения рисков оказаться за границей бедности или в состоянии "предбедности" стоит достаточно остро»,— замечают аналитики. В гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве и торговле, хотя они быстро восстанавливались, соотношение зарплаты и МРОТ было ниже (2,3, 3,7, 3,5 соответственно), чем в среднем (4,1). Во втором квартале 2022 года, на фоне «подстройки» к кризису за счет традиционного снижения выплат и неполной занятости вместо сокращения штата, зарплата снизилась в половине секторов (больше всего у бюджетников). Заметно выросла она лишь в IT, а число секторов, где отношение зарплаты к МРОТ было меньше четырех,— заметно прибавилось (в том числе за счет риэлторской и административной деятельности).

Также риск заметного ухудшения благосостояния есть у пенсионеров. С учетом «инфляции для бедных» (в их потребительской корзине преобладают товары, цены на которые выросли сильнее цен, по которым рассчитывается инфляция) реальные пенсии в 2022 году окажутся заметно ниже, чем год назад, даже с учетом индексации (см. график). Впрочем, в ЦМАКП заключают, что госполитика направлена на поддержание малоимущих — и не ждут «катастрофического роста уровня бедности».

Артем Чугунов