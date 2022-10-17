Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бедности подобрали новобранцев

Мониторинг благосостояния

ЦМАКП опубликовал свои оценки изменений в благосостоянии граждан, обозначив, что текущий кризис повышает риски роста бедности — и абсолютной, и относительной (невозможности поддерживать стандарты потребления, притом что формально доходы находятся выше черты бедности). Также в центре фиксируют снижение численности среднего класса, его доходов и стандартов потребления, как и риски его «размывания с тяготением в сторону малоимущих слоев населения» — что увеличивает дифференциацию и неравенство в обществе. Последнее — серьезная проблема, «так как именно средний класс "цементирует" общество», замечают аналитики центра.

Хотя в 2021 году реальная зарплата (основная часть доходов) выросла почти во всех секторах, кроме здравоохранения, соцуслуг (из-за сжатия ковидных выплат) и административной деятельности, лишь в четырех отраслях (профтехнаучная деятельность, IT, добыча и финансы) номинальная зарплата более чем в шесть раз превосходила МРОТ. «Несмотря на восстановление доходов и зарплат в ряде отраслей, ситуация для занятых с точки зрения рисков оказаться за границей бедности или в состоянии "предбедности" стоит достаточно остро»,— замечают аналитики. В гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве и торговле, хотя они быстро восстанавливались, соотношение зарплаты и МРОТ было ниже (2,3, 3,7, 3,5 соответственно), чем в среднем (4,1). Во втором квартале 2022 года, на фоне «подстройки» к кризису за счет традиционного снижения выплат и неполной занятости вместо сокращения штата, зарплата снизилась в половине секторов (больше всего у бюджетников). Заметно выросла она лишь в IT, а число секторов, где отношение зарплаты к МРОТ было меньше четырех,— заметно прибавилось (в том числе за счет риэлторской и административной деятельности).

Также риск заметного ухудшения благосостояния есть у пенсионеров. С учетом «инфляции для бедных» (в их потребительской корзине преобладают товары, цены на которые выросли сильнее цен, по которым рассчитывается инфляция) реальные пенсии в 2022 году окажутся заметно ниже, чем год назад, даже с учетом индексации (см. график). Впрочем, в ЦМАКП заключают, что госполитика направлена на поддержание малоимущих — и не ждут «катастрофического роста уровня бедности».

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...