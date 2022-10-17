Губернаторы получили отсрочку

По сведениям “Ъ”, в связи со специальной военной операцией на Украине и объявленной частичной мобилизацией внутриполитический блок Кремля пока не планирует традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса. По словам источников “Ъ”, близких к администрации президента, сейчас главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации, и те, кто с справится с этой задачей, скорее всего, сохранят свои посты как минимум до конца этого года. Впрочем, это не значит, что до выборов-2023 отставок не будет: как считают эксперты, к весне у Кремля появится больше резонов для таких решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос о ротации губернаторов сейчас не является приоритетным для администрации президента (АП), говорят близкие к ней источники “Ъ”. «Сигналов по поводу отставок никаких не дают»,— отмечает один из собеседников. Источник в АП поясняет, что в связи со спецоперацией Кремль при оценке работы губернаторов прежде всего обращает внимание на то, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в связи с ней эксцессами. 10 октября на встрече с избранными в сентябре главами регионов президент Владимир Путин попросил их «держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных». Губернаторы в первую очередь ответственны не за то, сколько людей призвали, а за то, насколько справедливо это сделано, разъясняет собеседник “Ъ”. По его словам, в связи с этим при отсутствии эксцессов снимать кого-то из глав регионов в этом году, скорее всего, уже не будут.

Напомним, что ротация губернаторов традиционно проводится с прицелом на сентябрьские региональные выборы. Ее основные цели — убрать наименее популярных глав регионов, переизбрание которых может стать проблемным, и способствовать обновлению губернаторского корпуса. В последние годы такие замены, как правило, идут два раза в год сериями, которые в экспертных кругах окрестили «губернаторопадом»: первый обычно происходит осенью, вскоре после выборов, а второй — весной, незадолго до старта очередной региональной кампании. Например, с сентября по декабрь 2017 года были заменены 10 губернаторов (в том числе избранный секретарем генсовета «Единой России» псковский губернатор Андрей Турчак), с апреля по май 2018-го — еще шесть. В сентябре—октябре 2018 года своих должностей лишились восемь глав (включая переброшенного с Сахалина на Приморье Олега Кожемяко), в марте следующего года — еще пять. Правда, вторая серия отставок-2019 прошла нетипично: главу Севастополя заменили еще в июле, а двух губернаторов — в декабре. А с января по апрель 2020 года ротации подверглись еще шесть губернаторов.

Впрочем, два случая в январе 2020-го были особыми: пермский губернатор Максим Решетников покинул пост в связи с назначением на должность министра экономического развития РФ, а бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Источники “Ъ”, близкие к АП, поясняли тогда, что в обычной ситуации перестановок могло быть больше, но приоритеты кадровой политики Кремля поменял коронавирус: губернаторов стали оценивать прежде всего по успешности борьбы с пандемией.

«Осенняя серия» 2020 года вновь вынужденно началась в июле, когда в связи с предъявленными обвинениями в организации убийств был отправлен в отставку губернатор Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал, которого сменил однопартиец Михаил Дегтярев. В сентябре и ноябре 2020-го ушли в отставку главы Белгородской области и Мордовии, в марте и апреле 2021 года под ротацию попали главы Пензенской и Ульяновской областей и Тувы. Наконец, в октябре прошлого года должностей лишились трое губернаторов, а в мае 2022-го — пятеро.

На сентябрь 2023 года запланированы прямые выборы 20 губернаторов. У 17 из них заканчивается первый срок полномочий, еще трое — долгожители: мэр Москвы Сергей Собянин руководит столицей с октября 2010 года, глава Подмосковья Андрей Воробьев был назначен на этот пост в ноябре 2012-го, а Роман Копин возглавляет Чукотку с июля 2008 года.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что сейчас на губернаторский корпус легла серьезная дополнительная нагрузка, связанная с необходимостью преодоления общественного напряжения, возникшего из-за ошибок при проведении мобилизации, а также с противодействием негативному влиянию санкций на социально-экономическую ситуацию. При этом у глав приграничных регионов особая ситуация и особые трудности, оговаривается эксперт: «Поэтому сегодня обычные критерии эффективности серьезно скорректированы, хотя и не в ущерб основным социальным маркерам. Например, допустим, был руководитель с не самыми лучшими показателями и не очень хорошей динамикой, с дефицитом достижений. В обычное время на его место могли бы рекомендовать кого-то другого, более отвечающего задачам развития. Но ситуация особого положения, а по сути практика антикризисного управления, поднимают не новый тезис, что очень часто "лучшее — враг хорошего"». Правда, гарантировать, что замен в ближайшее время не будет, в нынешней ситуации невозможно, ведь негатив в обществе может подтолкнуть и к быстрым кадровым решениям, допускает господин Костин. По его мнению, задачи «законсервировать» губернаторский корпус точно нет: если к весне какие-то главы регионов покажут существенную негативную динамику по рейтингам доверия к ним или к федеральному центру либо по показателям общего социального самочувствия населения, то вряд ли их оставят на своем посту. «У лидеров и крепких середняков ситуация складывается скорее в их пользу. Но губернаторы, у которых могут возникнуть неприятные ситуации на выборах, по-прежнему никому не нужны — ни гражданам, ни государству»,— резюмирует эксперт.

Политолог Владимир Шемякин считает, что в этом году резоны нарушить традицию осеннего «губернаторопада» действительно есть. «Впереди непростая зима, с которой хорошо бы даже опытным губернаторам справиться. И уже весной можно расстаться с губернаторами-неудачниками, чтобы вместе с ними ушла часть народного недовольства»,— разъясняет эксперт. По его словам, отказ от ротации также повысит в губернаторском корпусе исполнительскую дисциплину и снизит популизм: новые губернаторы стремятся понравиться жителям, а действующим в первую очередь надо показать свою эффективность перед Кремлем. Впрочем, господин Шемякин тоже допускает, что какие-то отставки все-таки могут произойти в случае, если вина за те или иные огрехи мобилизации ляжет на губернаторов. Тем более что именно главы регионов возглавляют региональные призывные комиссии, напоминает эксперт: «Вполне могут найтись документы, подтверждающие, что те или иные губернаторы отмахивались от обращений военкомов, просящих оказать помощь в работе военкоматов».

Андрей Винокуров