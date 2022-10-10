Встреча с главами легионов

10 октября президент России Владимир Путин перед заседанием Совета безопасности РФ по видео-конференц-связи из Санкт-Петербурга встретился с избранными месяц назад губернаторами и от всего сердца поздравил их с успехом и со всем тем, что им предстоит. А предстоит, уверен специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, такое, что мало не покажется никому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Константиновском дворце шторы побогаче сочинских

Фото: пресс-служба президента РФ В Константиновском дворце шторы побогаче сочинских

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча с избранными еще 11 сентября губернаторами с блеском опровергла известный тезис о том, что много званых, но мало избранных. Нет, позвали всех, кого избрали.

Причем еще три дня назад эта встреча, которая и так несколько раз переносилась, планировалась на вторник, но, видимо, стало понятно, что он окажется и так перегружен событиями: встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, потом с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии... И решено было, что губернаторы встретятся с Владимиром Путиным утром, как раз примерно тогда, когда на Киев и остальные города Украины уйдут первые ракеты.

Встреча носила более или менее праздничный характер: Владимир Путин мог поздравить губернаторов с тем, что главное сделано, то есть их выбрали. Теперь по идее беспокоиться не о чем до следующих выборов.

— Прежде всего хочу поздравить вас с победой на выборах,— сказал президент.— Вы показали высокие, убедительные результаты. Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем.

Людей во всех регионах, а не только в тех, где прошли выборы, волнует сейчас прежде всего проблема мобилизации. И властям повезло, что выборы состоялись еще до нее. Если только это не было сознательным решением.

— Я отмечу, что избирательная кампания прошла открыто, конкурентно, чисто, без скандалов, слава богу, и резонансных снятий кандидатов,— добавил Владимир Путин.

То есть никто из конкурентов не рискнул показать настолько высокий результат, чтобы появилась необходимость снимать его с выборов.

— Среди вас есть те, кто на этих выборах подтвердил свои полномочия, был избран на новый срок, и те, кто занял пост главы региона впервые,— рассказал собравшимся президент.

И тех, и других на встрече было почти поровну (семь и восемь).

В любой речи Владимира Путина есть сейчас мобилизирующая составляющая. Нашлось ей место и в этой:

— Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением — внешним! — подчеркнул президент.— Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей. Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности придти на помощь новым субъектам федерации, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях!

Им, впрочем, надо придти на помощь как можно скорее, а то пока они на глазах становятся меньше. Если так пойдет, не дай бог, и дальше, то приходить на помощь станет некому. А восстанавливать мирную жизнь на этих территориях будет Украина.

Тем временем мобилизирующая составляющая перетекла в мобилизационную:

— В этой связи еще один очень важный момент. Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных.

Президент поставил перед избранными губернаторами масштабные задачи:

— Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик... Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки!

Владимир Путин, видимо, и сам понимает, что идеал — это то, что недостижимо, но к чему по каким-то причинам (например, по причине того, что он попросил) следует стремиться. Вот он сам стремился к идеалу — и что?

Так что добиться роста в ближайшей и среднесрочной перспективе — это задача, поставленная одним идеалистом другим.

Среди желающих высказаться оказался прежде всего губернатор Кировской области Александр Соколов, выступавший, надо понимать, от группы новоизбранных. Он рассказал, как идет мобилизация в его регионе.

— Во исполнение вашего указа мы совместно с военкоматами организовали проведение частичной мобилизации резервистов,— пояснил он.— Все было сделано точно по графику согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям, а все ошибки, связанные с изменением во времени социального статуса, состояния здоровья резервистов, кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК (оборонно-промышленном комплексе.— “Ъ”), в IT-сфере и не сообщил об этом в военкомат,— мы исправляли сразу в ручном режиме!

Александр Соколов, уверенный в себе человек с бросающейся в глаза буквой Z на лацкане пиджака, по всей видимости, полностью взял инициативу в регионе в свои руки:

— Ежедневно я проводил заседание областной призывной комиссии, а главы муниципальных образований вслед за нами — районных и городских. Все включали головы (да, но просто с точки зрения здравого смысла — как все смогли это сделать? — А. К.), решали вопросы по закону и справедливости (это не всегда совпадает.— А. К.), старались не мобилизовывать единственных кормильцев... У кого жены в декрете...

Александр Соколов проявил, оказалось, инициативу и пошел дальше, чем было определено в указе (то есть в законе.— А. К.) президента. В указе нет ничего о том, что от мобилизации освобождаются единственные кормильцы и те, у кого жены в декрете. Это уже, очевидно, по справедливости.

Такой подход является, без сомнения, очень гуманным и в состоянии, кроме прочего, даже привести к демографическому взрыву в одной, отдельно взятой Кировской области.

Для многих кормильцев может стать чрезвычайно принципиальным вопрос о том, чтобы его жена через полгода любой ценой оказалась в декрете.

— Я сразу,— разъяснил Александр Соколов,— пригласил к совместной работе прокуратуру и ОНФ («Общероссийский народный фронт».— “Ъ”), и это позволило устранить все спорные вопросы сразу, а не по последствиям! Сейчас продолжили взаимодействие, вместе работаем с базами данных, выверяем, уточняем статус всех людей.

Александр Соколов выступал сейчас, конечно, как положительный, возможно, даже идеальный пример руководителя региона в сложный период развития страны. Перфекционист, короче.

— Предприятия ОПК нашего региона перешли на трехсменку,— рассказал он про интересное.— По их просьбе мы пустили ночные рейсы городского транспорта, открыли в школах продленку, в детских садах — дежурные группы, чтобы работники не беспокоились.

То есть, обратите внимание, экономика стремительно переходит на военные рельсы.

— В эту субботу,— продолжал Александр Соколов,— я слетал к мобилизованным ребятам в место дислокации нашего полка — Вольское училище тыла, настоящий военный городок. Большая благодарность саратовцам: создали отличные условия, питание, размещение, новая амуниция, защита, а главное, настоящая воинская подготовка!

Он прав: последнее и правда является главным (как ее обеспечить за несколько дней — другой вопрос.— А. К.). Только и первое — не второстепенное.

— Наш фонд «За Вятку» за неделю собрал более 70 млн руб.— и предприниматели, и простые люди,— говорил губернатор.— Во время митинга 30 сентября на площади с телефонов несколько миллионов рублей перечислили. Покупаем для участников СВО все, что нужно: квадрокоптеры, телевизоры, бытовые вещи... Что надо, еще соберем!

Я сначала удивился: а что, у мобилизованных будет время смотреть телевизор? Похоже, даже в обязательном порядке. Причем это, видимо, настолько первостепенная задача, что на телевизоры надо собирать деньги с телефонов...

Понятно, что просмотр федеральных телеканалов сейчас важен как никогда, ибо если не смотреть его каждый день хотя бы по полчаса, духовный подъем мобилизованного может перестать соответствовать поставленным задачам, а этого хотелось бы меньше всего.

Но потом, ознакомившись со стенограммой встречи, я понял, что Александр Соколов имел в виду не телевизоры, а тепловизоры. Да, хотел сказать одно, а сказал то, что не хотел.

— У ребят настрой боевой, беспокоятся только за семьи, оставленные дома. По семьям все решаем,— кивнул губернатор.— Подписал указ: всем детям мобилизованных отменили плату за детские сады и питание в школах, на муниципальном уровне сейчас решим по бесплатному проезду на транспорте. Сделали специальный короткий номер, семьи могут звонить. Мы закрепляем за всеми желающими соцработников, чтобы решали по медицине, школам, садикам... Большое спасибо, очень своевременная мера — кредитные каникулы, успокоили ребят. Очень просят еще рассмотреть каникулы по начислению процентов, потому что копятся долги.

Это все было по делу. Тем более что губернатор добавил:

— Владимир Владимирович, просил бы дать поручение рассмотреть этот вопрос правительству Российской Федерации.

Пусть мобилизованным хоть в чем-то завидуют.

Между тем, возможно, главным итогом этой встречи стала мысль президента о том, что необходимо будет исполнять все меры региональной поддержки мобилизованным. Этот тезис, очевидно, должен положить конец сомнениям в том, за чей счет должна идти эта помощь. Так, губернаторы очень надеялись, что это дело федеральной власти, а кто-то, как Александр Соколов, уже порадовал сборами денег с телефонов трудящихся на митингах. Некоторые главы субъектов предлагали изъять излишки у бизнесменов, у которых ведь всегда есть излишки...

Нет, деньги на мобилизацию предложено искать в региональных бюджетах.

— То, что вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией, правильно,— ответил Владимир Путин Александру Соколову.— Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно, собственно говоря, как, к сожалению, еще раз повторю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

Остается надеяться, что мобилизация нужна была не только для этого. И еще вопрос: нужна ли для того, чтобы увидеть эти проблемы, обязательно мобилизация, хоть и частичная? Или, может, объявить полную, чтобы обнажить все проблемы вообще?

— Спасибо, и еще раз поздравляю вас с избранием на эту высокую должность. Уверен, что сделаете все для того, чтобы оправдать надежды людей,— поблагодарил президент Александра Соколова.

Владимир Путин уже не один раз поздравил всех и каждого. Он вообще был очень тепло настроен к участникам встречи. Так бывает: когда от тебя отворачиваются многие во внешнем мире, то к тем, кто остается с тобой, в твоем внутреннем мире, испытываешь особую симпатию.

Впрочем, это не помешало Владимиру Путину никак не прокомментировать идею Александра Соколова про каникулы по начислению процентов по кредитам. Правда, президент, как настаивал потом в разговоре со мной один из участников разговора, записал ее.

Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступавший от фракции вновь избранных, тоже испытывал симпатию. Причем она была не то чтобы особой, а скорее нескрываемой:

— По вашему поручению правительством принято решение о субсидировании морской перевозки тех товаров, которые попали под незаконные санкции со стороны Евросоюза, дабы не допустить роста цен для потребителей, для бизнеса. Это очень важный для нас был вопрос, и еще раз спасибо большое за поддержку! Весь регион, все жители, предпринимательское сообщество очень ценят это внимание!

Антон Алиханов заверил, что экономическая активность региона будет возрастать, то есть делом ответил на призыв президента к росту региональных экономик:

— И я хочу сказать, что мы на этой неделе будем закладывать первый камень в основание нового завода, который будет строить у нас дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Это будет крупнейшее предприятие региона, которое будет заниматься выпуском литий-ионных батарей, аккумуляторов. Все планы по развитию, по строительству новых заводов и предприятий мы не просто не сокращаем — они, наоборот, пополняются новыми проектами!

Да, Литва сейчас кусает локти: легко сдалась, а надо было держаться... Может, и не дошло бы у них дело до литий-ионных батарей...

— Вам — успехов! У вас в целом все получается, и вы достаточно уверенно преодолеваете все сложности, с которыми сталкивается регион,— окрылил президент и Антона Алиханова.— Результаты хорошие за предыдущий период вашей работы! Желаю вам успехов!

Желающих выступить больше не оказалось.

Губернаторов, по сведениям “Ъ”, предупредили, что у президента сегодня сложный график и что ему много куда надо успеть. Так, впереди маячило заседание Совета безопасности, на котором Владимир Путин подвел краткие итоги полетов крылатых ракет и пообещал в случае чего новые полеты.

Те, которые были, казалось, лишь во сне. А стали наяву.

Андрей Колесников