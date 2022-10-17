Полисы ограниченного предложения

Некоторые крупные страховщики начали предлагать полисы каско только с денежным возмещением. Такой вариант позволяет страховщикам сохранить клиентскую базу и сэкономить на ремонте, а страхователям — быстро получить возмещение. Однако другие страховые компании не торопятся вводить подобные продукты из-за низкой заинтересованности агентов, рисков мошенничества и сложностей со страховым возмещением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе у «Ингосстраха» (по данным «Эксперт РА», по итогам 2021 года занимал первое место по страхованию движимого имущества, 37,1 млрд руб.) появился вариант каско с исключительно денежной формой возмещения. Аналогичный продукт уже есть у «Росгосстраха» (восьмое место, 10,7 млрд руб.).

Полис каско с возмещением деньгами стоит дешевле обычного. В «Ингосстрахе» цена такой страховки примерно на 20% ниже классического варианта, а в «Росгосстрахе» она фиксированная — около 3 тыс. руб. в год (с предельным объемом выплаты 400 тыс. руб.). В первом полугодии 2022 года средняя стоимость классического полиса (с возможностью осуществления ремонта) составила почти 37 тыс. руб., а нижний порог — 5 тыс. руб. (см. “Ъ” от 22 июля). В «Ингосстрахе» поясняют, что предложенная программа актуальна для автовладельцев с машинами старше трех лет, которые готовы сами организовать ремонт. В «Росгосстрахе» отмечают, что полис призван защищать клиентов в случае ДТП, когда у виновника нет ОСАГО.

Эксперты считают, что появление подобных продуктов вызвала непростая ситуация с автозапчастями. Управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что автовладельцам при «официальном» ремонте приходится ждать несколько месяцев поступления сертифицированных запчастей, что в ряде случаев затрудняет эксплуатацию автомобиля.

Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов уточняет, что наиболее проблемными остаются европейские бренды и, кроме того, остается проблема дефицита автомобильных стекол, так как около 20–25% стекол не производятся в РФ либо отсутствуют аналоги. В «Авилоне» добавляют, что наиболее заметная нехватка сохраняется среди многокомпонентных элементов автомобиля, например сложных электронных систем и блоков.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, такие полисы позволяют страховщикам сохранить клиентов за счет более низкой цены, поскольку потребители экономят на каско, особенно на машинах, сошедших с гарантии. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина добавляет, что такой продукт максимально уменьшает для страховщика инфляционные риски и дает возможность «привлечь сегмент, который сегодня не готов страховаться из-за высокой цены».

Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных отмечает, что клиентам такие продукты дают оперативную компенсацию причиненного ущерба.

Однако клиенты могут столкнуться с трудностями в ремонте. Старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев предупреждает, что сумма выплаты может быть ниже, чем стоимость ремонта на СТОА, поскольку она будет осуществляться по ценам, утвержденным в справочниках Российского союза автостраховщиков. Господин Цыганов оценивает, что разница может составлять 10–15% и более.

Вместе с тем другие страховщики пока не торопятся вводить аналогичные продукты. Александр Цыганов отмечает снижение заинтересованности агентов в продаже подобных полисов, поскольку более низкая цена влечет снижение комиссии. В «Совкомбанк Страховании» добавляют, что ради получения денежной выплаты недобросовестные клиенты или посредники изобретают мошеннические схемы с масштабными выплатами, ущерб от которых для компаний может достигать миллиарды рублей. В компании отмечают, что среди сдерживающих факторов и сложности со страховым возмещением, так как при повторном ДТП застрахованный должен будет убедить страховую компанию в том, что повреждения получены именно в этом ДТП, а последствия предыдущих были устранены.

Юлия Пославская, Ольга Никитина