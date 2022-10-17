Зерно успешно релоцируется

Октябрь может стать первым месяцем в этом сезоне, когда экспорт пшеницы из России превысит прошлогодний уровень и средний для периода показатель. Объем поставок оценивается в 4–4,4 млн тонн. Но экспортеры уже готовятся к снижению продаж из-за проблем с финансами у Египта и Пакистана и роста закупок украинского зерна Турцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно обзору «Совэкона», по итогам октября Россия может экспортировать 4,4 млн тонн пшеницы, что впервые с начала сезона будет выше объема за аналогичный период 2021 года (3,3 млн тонн) и среднего для этого месяца показателя (3,9 млн тонн). По итогам июля—сентября экспорт пшеницы оценивается в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше, чем годом ранее, и на 14% меньше, чем в среднем за пять лет.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает восстановление конкурентоспособности на мировом рынке российской пшеницы, которая стала заметно дешевле европейской. По оценкам «Совэкона», за неделю пшеница из РФ с протеином 12,5% могла в среднем подорожать на $2, до $326–330 за тонну. Цены на французскую пшеницу за этот период выросли на $5,75, до $352,75 за тонну. По словам господина Сизова, на цены влияют негативные прогнозы урожая в ЕС и США, также рынок следит за военными действиями на Украине. Кроме того, Франция в начале сезона экспортировала пшеницу рекордными темпами, так что «Россия дождалась момента», отмечает эксперт.

На фоне роста спроса экспортеров закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах за неделю выросли с 13,7–14,4 тыс. руб. до 14,4–14,8 тыс. руб. за тонну, подсчитали в «Совэконе». Средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке, по данным аналитиков, увеличилась на 225–300 руб., до 12,25–12,9 тыс. руб. за тонну. До сентября из-за рекордного урожая зерна на уровне 150 млн тонн и низких темпов экспорта внутренние цены резко снижались.

В то же время сами участники рынка не особенно оптимистичны. Крупный экспортер зерна заявил “Ъ”, что если октябрь с точки зрения продаж «еще ничего», то ноябрь может быть провальным из-за возможного снижения спроса. По его словам, у Египта и Пакистана сложности с наличием средств, а Турция активно закупает украинское зерно. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что организация планирует снизить прогноз экспорта пшеницы по итогам октября с 4,5 млн тонн до 4,2–4,3 млн тонн из-за сложных погодных условий в портах Черного моря и турецких проливах, которые вызывают задержки судов.

В Союзе экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», Viterra, «Деметра Трейдинг» и др.) ожидают в октябре экспорта до 4 млн тонн пшеницы. «В реальности может быть и ниже, поскольку все факторы сдерживания никуда не исчезли, кроме небольшой коррекции курса рубля, что, впрочем, уже компенсировано ростом пошлины»,— поясняет председатель правления союза Эдуард Зернин. На 19–25 октября пошлина на экспорт пшеницы была повышена на 1 тыс. руб., до 2,9 тыс. руб. за тонну.

С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспортеры российского зерна отмечают сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. Условия для беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки стали частью соглашения в Стамбуле от 22 июля. Но российские официальные лица не раз отмечали, что эти договоренности не выполняются.

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, что исходя из баланса России в целом в этом сезоне необходимо экспортировать 48 млн тонн пшеницы. Хорошим результатом будет 43 млн тонн, но и этот показатель может быть не достигнут, говорит он. «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы в сезоне в 43,3 млн тонн.

По словам Андрея Сизова, обычно Россия экспортировала большую часть урожая в первой половине сезона, но в этом сезоне соотношение должно быть примерно равное. Между тем во второй половине сезона растет число рисков: вводится экспортная квота, на рынок начнет поступать урожай из Австралии и Аргентины, указывает он. Союз экспортеров зерна на прошлой неделе предлагал установить квоту в 25 млн тонн без разделения на культуры. В 2022 году с 15 февраля по 30 июня экспорт пшеницы был ограничен квотой в 8 млн тонн, поставки ржи, ячменя и кукурузы — 3 млн тонн.

Анатолий Костырев