Из всех искусств важнейшим является ПВО

В Брюсселе 12 октября состоялась шестая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», на которую в штаб-квартиру НАТО съехались представители свыше 50 стран. В ходе заседания стало известно, что НАТО и другие союзники Киева решили пересмотреть приоритеты своей поддержки и сосредоточиться в первую очередь на поставках современных систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом, как и на всех предыдущих подобных встречах, партнеры Киева пообещали оказывать ему поддержку «столько, сколько потребуется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр обороны Украины Алексей Резников, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Брюсселе

Фото: Yves Herman, Reuters Слева направо: министр обороны Украины Алексей Резников, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Брюсселе

Фото: Yves Herman, Reuters

Министры обороны стран НАТО на стартовавшей в среду двухдневной встрече должны погрузиться в достаточно обширную повестку мировых проблем, не ограничивающихся одним лишь конфликтом на Украине. Тем не менее первый день брюссельской встречи был примечателен не обсуждением глобальных проблем в узком кругу, а широкой дискуссией о дальнейшей поддержке Украины. Она состоялась в рамках шестого заседания контактной группы по обороне этой страны в формате «Рамштайн» (назван так в честь одноименной военной базы США в Германии, на которой весной прошла первая встреча группы).

Впрочем, если судить по публичным заявлениям и настроениям, царившим перед началом совещания, дискуссии как таковой будто и не предполагалось — представители собравшихся в Брюсселе стран в целом придерживались одного мнения, что Украину необходимо поддерживать «столько, сколько потребуется». Так, перед началом всех обсуждений генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Киева непоколебимы и «готовы к долгому пути».

Что касается непосредственно дел внутри альянса, то министры обороны запланировали рассмотрение вопросов пополнения собственных запасов боеприпасов и оружия, поредевших из-за активной поддержки украинской армии. По словам Йенса Столтенберга, «это было сделано правильно», однако теперь пришло время «решить, как пополнить эти запасы».

Пожалуй, самым примечательным стало заявление господина Столтенберга о том, что альянс намерен пересмотреть приоритеты военной помощи Киеву и сделать акцент на поставках систем ПВО.

О том, что Украине необходимо усилить свою противовоздушную оборону, заговорили после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре этой страны 10 октября. Оперативнее остальных на запрос Киева отреагировал Берлин, который ранее то и дело подвергался критике за промедление с поставками вооружений. Уже 11 октября Германия поставила Украине одну из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что теперь «наступает новая эра» для ПВО Украины. По его словам, помимо немецких систем «на подходе уже американские NASAMS, и это только начало», а защитить от России «небо над Украиной — моральный императив».

Тем временем представители стран НАТО и других государств, участвующих в заседании «Рамштайн-6», подтягивались к штаб-квартире альянса в Брюсселе. Многие разбивались по группам и что-то активно и даже, казалось, излишне позитивно обсуждали. В какой-то момент могло показаться, что собравшиеся с минуты на минуту приступят совсем не к обсуждению того, что и как им делать с масштабным военным конфликтом на востоке Европы. С другой стороны, само заседание несколько задерживалось, поскольку все ждали прибытия председателя контактной группы, шефа Пентагона Ллойда Остина, а занять себя чем-то надо было. При этом, когда господин Остин наконец-то появился в зале, некоторые вовсе не обратили на него внимания, а те, кто все же приметил главу Пентагона, кивнув для приличия, продолжили свои беседы. И в таком шуме было совершенно непонятно, как Ллойду Остину, уже занявшему свое место между председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и Алексеем Резниковым, начинать свое выступление. Но вдруг в руках у господина Остина, как у судьи, оказался деревянный молоточек, которым он тут же и постучал, а все собравшиеся в зале мгновенно смолкли и за считаные секунды расселись по местам.

По словам шефа Пентагона, массированный ракетный удар России по Украине сплотил Запад в его решимости поддерживать Киев, а украинские военные добились «экстраординарных успехов и изменили динамику войны».

Господин Остин также отметил, что с момента ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля США предоставили Киеву военной помощи на $16,8 млрд и останавливаться на этом не собираются, однако сейчас союзники видят своей первоочередной задачей именно усиление украинской ПВО.

Глава Пентагона также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, а помощь Украине не зависит от исхода какого-либо конкретного сражения или времени года. «Мы будем расширять оборонные возможности Украины как исходя из ее неотложных потребностей в настоящее время, так и с прицелом на перспективу»,— сказал господин Остин.

Министры обороны стран НАТО продолжат обсуждение Украины и других вопросов, но уже в североатлантическом кругу 13 октября. К ним также присоединятся представители Финляндии и Швеции — стран, которые в текущий момент продолжают проходить через процедуру вступления в альянс.

Алексей Забродин