Безработице объявляют войну

Минтруд предлагает продлить на следующий год ряд госпрограмм по поддержке рынка труда — в их числе организация временных и общественных работ, а также профессионального переобучения. Всего ведомство планирует потратить на эти цели более 27 млрд руб., охватив мерами поддержки более 300 тыс. человек. Впрочем, с учетом влияния на рынок труда частичной мобилизации риски роста безработицы, находящейся на историческом минимуме, пока невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтруд предложил продлить в следующем году государственные программы поддержки занятости, включая организацию временных и общественных работ, а также переобучение сотрудников промышленных предприятий. Это следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru. проекта постановления правительства «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ».

Напомним, в марте этого года, после того как ряд иностранных компаний заявили о закрытии своего бизнеса в РФ, правительство обнародовало «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Постановлением правительства от 18 марта 2022 года №409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» было установлено, что в этом году Минтруд сможет организовать для поддержки занятости ряд новых мероприятий, а также расширить охват уже существующими. К первым относится организация временных и общественных работ, ко вторым — увеличение числа мест на государственных программах переобучения, созданных в 2018 году в рамках нацпроекта «Демография».

В этом году, как следует из пояснительной записки Минтруда, по итогам семи месяцев участие в новых программах поддержки занятости приняли почти 12 тыс. предприятий. Договоры на участие во временных работах заключили 124 тыс. человек, на участие в общественных — 88 тыс. человек. Еще 234 компании приняли участие в программах по переобучению работников — от них на профессиональные курсы поступило 19 тыс. человек. Отметим, что цифры ведомства пока ниже прогнозных показателей, указанных в мартовском постановлении правительства, так как тогда Минтруд планировал охватить временными работами более 500 тыс. россиян, общественными — еще 300 тыс. Впрочем, низкий спрос на меры поддержки занятости, очевидно, обусловлен низким уровнем безработицы — несмотря на различные прогнозы о ее росте, еще весной она снизилась до исторического минимума и пока остается на этом уровне. В августе численность безработных в РФ составила 3,8%, или 2,8 млн человек.

Тем не менее, по мнению Минтруда, риски для рынка труда возможны в следующем году, поэтому министерство предлагает продлить запущенные программы поддержки занятости. В общей сложности они рассчитаны на 383 тыс. человек — на первом этапе они охватят 176 тыс. человек. Из них 123 тыс. ведомство предлагает занять временными работами, 40 тыс.— общественными, а 12 тыс. человек смогут пройти курсы переобучения. Расходы федерального бюджета на программы в течение года составят более 27 млрд руб., на первом этапе — 13,5 млрд руб. Как указывает Минтруд в пояснительной записке, ссылаясь на протокол от 15 июля, предложение ведомства направить эти средства на поддержку рынка труда уже одобрила вице-премьер Татьяна Голикова.

Отметим, что, хотя проект прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года от Минэкономики предполагает рост уровня безработицы в следующем году до 5,2%, он был сделал в августе этого года и не учитывает, как на рынке труда РФ скажется частичная мобилизация. Она, напомним, по заявлению Минобороны, должна затронуть около 300 тыс. мужчин в трудоспособном возрасте — при этом количество дополнительных безработных в следующем году Минэкономики оценивало в 500–700 тыс. человек.

Анастасия Мануйлова