Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неформальная занятость тает числом, но растет в деньгах

Мониторинг доходов населения

Аналитики сети компаний «Финэкспертиза» изучили данные Росстата о занятости во втором квартале 2022 года, обнаружив сокращение числа работников неформального сектора за год на 1,5 млн — до 13,4 млн человек, или 18,7% всех занятых в РФ. Для большинства из них работа в микробизнесе была единственной, лишь около 6% были трудоустроены в формальном секторе, замечают авторы исследования. Речь идет о ИП и их сотрудниках и работниках бизнесов без регистрации в качестве юрлица.

«Доля неформальной занятости на региональных рынках труда зависит от общего уровня благополучия, в частности от безработицы: чем она выше, тем, как правило, выше и уровень неформальной занятости. Обратная зависимость от уровня доходов населения: они тем ниже, чем большая доля людей трудится в неформальном секторе. Неформальная занятость продолжает оставаться скорее зоной низкого благополучия — для нее по большей части свойственны невысокие заработки и переменный характер работы»,— заключают авторы исследования. Они указывают, что во втором квартале 2022 года самая высокая доля неформальной занятости наблюдалась в Ингушетии (56,6%), Дагестане (48,6%) и Чечне (45,4%), а самая низкая — в Чукотском АО (1%), Москве (3%) и Санкт-Петербурге (6,7%).

Игорь Поляков из ЦМАКП отмечает, что сокращение числа таких занятых происходит на фоне роста числа самозанятых в Москве до 1 млн человек (за счет «конверсии» в миробизнес малых и средних предприятий; см. “Ъ” от 6 апреля) и низкого чистого миграционного притока из-за скачка курса. При этом одновременно доля прочих денежных поступлений (именно в них Росстат помещает поступления от неформальной занятости) в структуре доходов населения во втором квартале 2022 года, как уже отмечал “Ъ”, заметно выросла — до 12% с 11,5% год назад и 9,9% во втором квартале 2018 года (см. график). Растет объем таких поступлений и в деньгах, добавляют в ЦМАКП, что, отметим, может отражать процесс замещения прежних игроков этого рынка новыми из сектора МСП. До этого пик доли «прочих поступлений», которые, по словам господина Полякова, сложно трактовать, так как «формулировка "неформальный сектор" у Росстата расплывчата», пришелся на 2014–2015 годы.

Алексей Шаповалов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...