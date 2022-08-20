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Коммерсантъ FM
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В связи с инфляцией

Цены операторов по итогам года могут вырасти на 15–18%

По итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15–18%, прогнозируют в TelecomDaily. Представители операторов говорят, что уже состоявшееся повышение цен составило от 2% до 15%, но утверждают, что рост в любом случае не превышает инфляцию. Такое повышение, по оценке экспертов, не поможет в нужной мере нарастить средний чек на фоне увеличения расходов на инфраструктуру, что приведет к снижению маржинальности операторского бизнеса.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10%, подсчитал для “Ъ” гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его прогнозу, до конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5–8%.

МТС поднял цены в зависимости от региона на большинство мобильных тарифов на 20–60 руб., рассказали “Ъ” в компании. Стоимость архивных тарифов на домашний интернет от оператора выросла примерно на 9%, то есть примерно на 60 руб. Изменение стоимости услуг связано с удорожанием содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые оператор закупает у подрядчиков, пояснили в МТС.

«Ростелеком» повысил цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5% по итогам первого полугодия, говорят в компании. «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») увеличил цены на 10–15%, уточнили в пресс-службе: «Оператор каждый год индексирует тарифы в пределах инфляции, до этого два года из-за пандемии мы не поднимали стоимость услуг». В «Акадо» (входит в «ЭР-Телеком») сообщили, что в этом году увеличили стоимость ряда архивных тарифов на 2–4%. Это только частично покрывает возросшие расходы оператора, добавили в компании.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») “Ъ” заявили, что не повышают цены «выше обозначенных регуляторами значений». В «ТрансТелеком» (ТТК) отметили, что «ценообразование связано с себестоимостью услуги, существенное влияние на которую оказывает законодательное регулирование». В региональном операторе «Мотив» (работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) рассказали, что в этом году подняли цены на 5–10%. В «МегаФоне», Tele2, «Скартеле» (Yota) отказались от комментариев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в апреле опубликовала рекомендации операторам, по которым они могут без проведения проверок и расследований повышать цены на услуги на величину накопленной с начала года инфляции (на 1 августа инфляция в России в годовом выражении составила 15,3%).

В июне служба вместе с Минцифры решила проверить обоснованность резкого роста тарифов Tele2, который сообщил клиентам о росте цен на безлимитные пакеты почти вдвое — до 750 руб. После начала проверки оператор отказался от повышения.

Операторы в этом году столкнулись с повышением расходов на технологическую базу, персонал и сетевую инфраструктуру, необходимостью импортозамещения и усложнившейся логистикой некоторых видов оборудования и комплектующих, отметил руководитель коммерческого развития оператора «Обит» (работает в Москве и еще 80 городах) Кирилл Строганов. Многие провайдеры в течение двух лет пандемии практически не корректировали расценки, говорит аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. «В этом году они начали постепенно регион за регионом поднимать цены, разброс повышения — от 5 руб. до 50–100 руб., у отдельных региональных провайдеров он достигал и 150 руб. Но поскольку индексация не затрагивает всю абонентскую базу провайдеров, среднерыночный рост ARPU (доход с одного абонента) не более 1–2% в квартал»,— поясняет госпожа Якименко.

«Главная задача операторов — увеличить средний чек, от которого напрямую зависит выручка»,— указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Для этого, по его словам, операторы вводят новые, более дорогие тарифы, но с большим количеством услуг, и повышают цены на дополнительные. Это можно назвать скрытым повышением цен, его посчитать уже сложно, пояснил Сергей Либин. И все же средний чек по итогам года вырастет меньше, чем инфляция, а рост расходов может несколько опережать рост выручки, то есть снизится маржинальность бизнеса, считает господин Либин, в связи с чем операторам придется активнее сокращать расходы.

Анастасия Гаврилюк

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