И сим отечества

С момента объявления частичной мобилизации в России начал расти спрос на туристические и серые сим-карты, рассказали “Ъ” их продавцы. Чаще всего туристические сим-карты покупают для использования в Казахстане. На этом направлении вырос и роуминговый трафик, подтверждают операторы связи, выделяя среди приоритетных направлений также Турцию, ОАЭ, Белоруссию и Финляндию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на туристические виртуальные сим-карты (eSIM) с момента объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября вырос в три раза, рассказал “Ъ” гендиректор сервиса Telwel Сергей Ставропольцев. По его словам, интерес к сервису начал значительно расти с 24 сентября. В сотни раз, по оценке господина Ставропольцева, спрос вырос на виртуальные сим-карты для использования в Казахстане, но поскольку это направление раньше не пользовалось большой популярностью, нужно учитывать и эффект низкой базы. Также, по его оценке, в пять раз вырос спрос на пакеты связи в азиатских странах, в четыре — на глобальные пакеты связи в 125 странах, включая Россию. Интерес к сим-картам для использования в Европе увеличился в 2,5 раза.

Вырос интерес россиян и к серым сим-картам, которые можно подключить без предъявления документа, удостоверяющего личность, и оформления сотового контакта на абонента, выяснил корреспондент “Ъ”. Спрос на такие сим-карты за последнюю неделю увеличился на 50%, рассказал один из продавцов таких сим-карт в интернете. Рост интереса к сим-картам, реализуемым без оформления на покупателя, подтвердили также два продавца таких сим-карт на московских вокзалах, с которыми пообщался корреспондент “Ъ”, оценить продажи они затруднились. В продаже “Ъ” увидел сим-карты МТС, «МегаФона», «Билайна» (торговая марка «Вымпелкома»), Tele2, Yota (принадлежит «МегаФону»). Продавец уточнил, что есть тарифы только с интернетом или поминутной оплатой.

В Роскомнадзоре “Ъ” заявили, что ежегодно совместно с МВД проводят контрольные мероприятия по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи. С 2018 года в ходе таких рейдов изъято более 423 тыс. серых сим-карт, из них в 2022 году — 152 тыс., отметили в службе.

Эксперты отмечают, что несмотря на многолетнюю борьбу с серыми сим-картами, возможности приобрести их остаются. Новое регулирование оборота серых сим-карт, предполагающее, что все юридические лица регистрируют пользователей корпоративных сим-карт на портале госуслуг, пока не оказало заметного эффекта, отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Операторы и регуляторы не успевают быстро вычислять такие сим-карты, они могут работать месяцами». Спрос на такие сим-карты вырос на фоне частичной мобилизации, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Источник “Ъ” в одном из крупных операторов сообщил, что с 21 по 26 сентября по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели роуминговый трафик в Турции и Казахстане вырос на четверть, в ОАЭ, Белоруссии и Финляндии — на 10% и в пределах 5% — в Армении, Грузии и Египте. В «МегаФоне» подтвердили рост потребления услуг в роуминге с 21 сентября, но не уточнили, в каком объеме и по каким направлениям. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев. После начала военных действий на Украине базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи подорожали на 5–40%, стоимость опций — на 40–60% (см. “Ъ” от 9 сентября).

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин сомневается, что одномоментный резкий рост спроса на роуминг в соседних странах продлится долго, но прирост выручки от него прогнозирует на «десятки процентов». Потребление роуминга, выросшее благодаря потоку выезжающих за пределы страны абонентов, может спровоцировать операторов на снижение цен на услуги роуминга в популярных странах, считает Денис Кусков.

Анастасия Гаврилюк