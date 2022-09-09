Связь с заграницей дорого обойдется

После начала военных действий на Украине базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи подорожали на 5–40%, стоимость опций — на 40–60%. Операторы утверждают, что повышение цен коснулось небольшого числа абонентов и обусловлено нестабильным курсом рубля. Эксперты считают, что на фоне «геополитической ситуации» роуминг будет востребован все меньше, а выезжающие за рубеж россияне вернутся к использованию туристических сим-карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” сравнил актуальные расценки на услуги международного роуминга крупнейших российских операторов с тарифами 2021 года.

Так, например, у «МегаФона» в Германии, Турции, Грузии и на других направлениях в прошлом году действовал пакет по умолчанию (60 минут, 1 Гб) за 399 руб. в сутки. Теперь, уточнили в «МегаФоне», компания «изменила подход к тарификации в роуминге», по умолчанию действует следующая схема: минута входящих и исходящих звонков — за 69 руб., 100 Кб трафика — за 6,9 руб. (условия действуют до конца суток, в течение которых вы потратили 599 руб.). При этом пакет за 399 руб. в день из тарифов роуминга исчез, есть отдельно пакет звонков (30 и 60 минут) за 499 и 699 руб., а также пакет «Роуминг, гудбай Plus» за 999 руб. (10 Гб интернета и 100 минут).

МТС в этом году повысила цены на популярные направления, в частности Турцию, Узбекистан, Южную Корею, Испанию и другие страны, теперь исходящие и входящие звонки в Россию стоят 85 руб. за минуту (ранее 60 руб.)., а звонки в другие страны — 155 руб. Опция «Забугорище» подорожала с 390–450 руб. в зависимости от страны до 450–490 руб., цена на опцию «Ноль без границ» (пакет входящих звонков) выросла с 125 до 170 руб. В МТС “Ъ” заявили, что повышение цены опции произошло еще в 2021 году, а «изменение цен на роуминг коснулось небольшого количества абонентов и было ниже уровня инфляции».

У «Вымпелкома» (бренд «билайн») на популярных направлениях (Великобритания, Грузия, Турция и др.) минута входящего или исходящего звонков стоит 45 руб. (ранее 35 руб.), по умолчанию доступен пакет интернета в 1 Гб на сутки за 450 руб. (ранее 350 руб.). В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили, что меняли условия обслуживания в роуминге еще в апреле из-за «нестабильного курса национальной валюты и существенного дисконта по услугам связи за рубежом, который на тот момент был у оператора относительно предложений других игроков рынка».

С 8 июня изменились тарифы на роуминг у Tele2, следует из информации на сайте компании, минута разговора в Армении, Турции и Казахстане и других странах теперь стоит 39 руб., ранее стоила 15 руб., но исходные цены не указаны. В Tele2 отказались от комментариев.

По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, за последние полгода стоимость базовых роуминговых тарифов мобильных операторов выросла на 5–40%, а стоимость опций, позволяющих сэкономить на услугах связи в поездке,— на 40–60%. Цена на роуминг растет, потому что его потребление значительно снизилось, отмечает эксперт. «До пандемии у операторов были низкие цены на базовые услуги роуминга, поскольку они могли закупать трафик у зарубежных партнеров большими объемами, в пандемию число выезжающих за рубеж россиян снизилось, поэтому закупать большие объемы трафика стало невыгодно»,— говорит он. Рост цен на роуминг может привести к возвращению популярности туристических сим-карт, интерес к которым во времена дешевого роуминга был низким, считает Денис Кусков.

Расходы операторов на закупки оборудования, в частности, выросли, и они ищут новые возможности нарастить выручку, в том числе и за счет роуминга, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его оценке, в 2020–2021 годах доля роуминга в мобильной выручке операторов составляла около 1%, тогда как до пандемии этот показатель был на уровне нескольких процентов. По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, услуга роуминга на фоне геополитической ситуации постепенно превращается в нишевую. «В скором времени она будет востребована у ограниченного количества пользователей, учитывая, что на рынке остается множество альтернативных услуг — Wi-Fi-сети, покупка местных и международных сим-карт и eSIM-тарифов, использование мессенджеров и специальных приложений»,— отмечает он.

Анастасия Гаврилюк