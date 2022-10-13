Израиль ждет гнева палестинцев

Палестинские группировки объявили пятницу «днем гнева» в Иерусалиме. Они будут протестовать против действий израильских силовых структур в лагере беженцев Шуафат и на Западном берегу реки Иордан. В последние недели ситуация в сфере безопасности в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась. В Израиле не исключают начала новой интифады и усиливают меры безопасности. На этом фоне палестинские фракции предприняли новую попытку примирения, а президент Палестины Махмуд Аббас попытался заручиться поддержкой внешних сил на саммите в Астане — среди его собеседников были президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодое поколение палестинцев, похоже, уже готово к началу новой интифады

Фото: Mahmoud Illean / AP Молодое поколение палестинцев, похоже, уже готово к началу новой интифады

Фото: Mahmoud Illean / AP

Четыре резервные роты израильской пограничной полиции будут мобилизованы в пятницу утром на фоне объявления палестинскими группировками «дня гнева» в Иерусалиме. По информации израильских СМИ, в общей сложности десять резервных рот пограничной полиции приведены в состояние боевой готовности на случай эскалации ситуации. Впрочем, и без того обстановка в Иерусалиме, а также на Западном берегу реки Иордан уже напряжена до предела.

Так, в ночь на четверг палестинцы бросали камни, «коктейли Молотова» и фейерверки в сторону сил безопасности, а также поджигали шины и мусорные баки практически во всех районах Восточного Иерусалима. Беспорядки в районе палестинского лагеря беженцев Шуафат продолжаются почти неделю. Израильские силы безопасности проводят там зачистки после теракта на КПП у въезда в Шуафат, в результате которого погибла сержант пограничной полиции 18-летняя Ноа Лазар. Буквально через два дня на Западном берегу реки Иордан был убит еще один израильский военный. Всего с середины сентября в результате терактов погибли четверо израильтян.

В Израиле говорят об угрозе нового палестинского восстания, которое уже получило название «интифада TikTok», так как именно в этой соцсети палестинская молодежь зачастую размещает видео своих акций.

Не случайно на проведенном в четверг совещании по ситуации в сфере безопасности министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул необходимость активизации усилий по предотвращению подстрекательств к терроризму в социальных сетях.

Последние атаки палестинцев стали продолжением весенней волны терактов, в результате которых погибло около 20 человек.

В результате в апреле силы безопасности Израиля начали серию задержаний палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан. По данным Минобороны Израиля, с апреля были арестованы более тысячи человек. Операция получила название «Волнорез». Зачастую действия израильских военных сопровождаются протестами палестинцев, которые перерастают в беспорядки и столкновения.

Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету спецпредставителя ООН по ближневосточному мирному урегулированию Тора Веннесланда, в этом году на фоне резкого увеличения числа израильских рейдов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме были убиты не менее 100 палестинцев, включая детей и подростков. Одной из последних громких смертей стала гибель 12-летнего палестинского мальчика Махмуда ас-Самуди в Дженине в результате столкновений (израильтяне пишут, что он кидал камни в их военную технику).

По оценкам ООН, этот год стал «самым смертоносным» для палестинцев Западного берега начиная с 2015 года.

По словам Тора Веннесланда, эскалация насилия «подпитывает атмосферу страха, ненависти и гнева». «Необходимо немедленно снизить напряженность, открыть пространство для решительных инициатив, направленных на создание жизнеспособного политического горизонта»,— заявил он, упомянув также и о погибших израильтянах.

С момента заявления представителя ООН число жертв палестино-израильского конфликта только возросло. Однако никаких политических перспектив для его урегулирования не просматривается, причем уже на протяжении многих лет. Израиль находится в перманентном правительственном кризисе, и властям не до решения вопроса, требующего национального консенсуса. 1 ноября должны состояться уже пятые за 3,5 года выборы в Кнессет. Палестинская администрация на Западном берегу реки Иордан ослаблена и практически уже не пользуется доверием населения, которое, в свою очередь, не видит для себя будущего, оказавшись заложником между израильской оккупацией и коррумпированными местными властями. Сектор Газа уже больше 15 лет находится под контролем группировок «Хамас» и «Исламский джихад», которые стремятся распространить свое влияние на палестинцев Западного берега и арабов, живущих на контролируемой Израилем территории.

Ситуацию наглядно демонстрирует феномен новой палестинской группировки «Логово льва», которая базируется в Наблусе и берет на себя ответственность за серию нападений на израильских военных.

Согласно информации израильской газеты «Гаарец», это группа молодых людей с самыми разными политическими взглядами. При этом многие из них связаны с силовыми структурами правящего движения «Фатх», возглавляемого президентом Палестины Махмудом Аббасом. Издание отмечает, что израильские власти потребовали от палестинской администрации в Рамалле принять меры против «Логова льва», но проблема в том, что возможности палестинских властей ограниченны — они боятся подорвать остатки своего авторитета на Западном берегу. В то же время «Хамас», как утверждает «Гаарец», решил воспользоваться ситуацией и стал платить членам группировки за каждое видео об их деятельности, размещенное в TikTok.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодое поколение палестинцев, похоже, уже готово к началу новой интифады

Фото: Ammar Awad / Reuters Молодое поколение палестинцев, похоже, уже готово к началу новой интифады

Фото: Ammar Awad / Reuters

При этом, несмотря на недоверие другу к другу, «Фатх» и «Хамас» периодически предпринимают попытки примирения. Очередной раунд национального диалога с участием этих партий и еще более десятка палестинских движений прошел на этой неделе в Алжире, став итогом продолжавшихся почти год усилий этой страны по примирению палестинцев. В частности, в июле состоялась первая за несколько лет личная встреча Махмуда Аббаса с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией.

По результатам октябрьского диалога была согласована «Алжирская декларация», в тексте которой идет речь о формировании правительства национального единства и реализации общей «стратегии противостояния оккупации». Впрочем, аналогичный документ о примирении «Фатха» и «Хамаса» был подписан еще в 2017 году в Каире, и с тех пор ничего существенно не изменилось. Президент Аббас при этом пытается заручиться международной поддержкой. В четверг он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а днем ранее там же — с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Правда, заверения мировых лидеров в политической поддержке палестинцев мало что могут изменить в ситуации на местах.

Учитывая нестабильность палестинской администрации, в Израиле стараются избегать силовых операций, подобных тем, что проводились на Западном берегу реки Иордан в начале 2000-х годов во время второй интифады, когда войска вошли в палестинские города (и в том числе блокировали резиденцию тогдашнего лидера палестинцев Ясира Арафата). Сейчас подобная операция, по оценкам экспертов, может окончательно уничтожить палестинскую администрацию в Рамалле, чье место могут занять более радикальные силы.

Кроме того, Израиль не готов полностью контролировать ситуацию в Палестине и нести за нее ответственность. Но в то же время в Израиле все громче звучат голоса, что операция «Волнорез» не решает проблем с безопасностью.

Особенно серьезная ситуация в Иерусалиме. Старший научный сотрудник израильского института по изучению внешней политики «Митвим» Ксения Светлова в беседе с “Ъ” обратила внимание на то, что последние беспорядки имели место не в Палестине, а на территории непосредственно Израиля. «Многие районы, где проходили столкновения, в том числе лагерь беженцев Шуафат, стали частью Израиля в 1967 году, они вошли в городскую черту Иерусалима. Но при этом живущие там палестинцы — а это почти 40% жителей Иерусалима — не являются гражданами Израиля, они поражены в политических правах и не идентифицируют себя с государством»,— пояснила она. По словам госпожи Светловой, эти районы крайне радикализированы, и если на контролируемой Рамаллой территории палестинская администрация еще хоть как-то сдерживает ситуацию, то в районах Восточного Иерусалима творится полный хаос.

Марианна Беленькая