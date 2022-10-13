Шахматы проверят на IPO

Компания World Chess, которая в качестве партнера Международной шахматной федерации (FIDE) организует серию Гран-при, важную часть чемпионского цикла, а также развивает крупную шахматную онлайн-платформу, проведет IPO на Лондонской фондовой бирже. В свободное обращение она планирует пустить 20% акций, рассчитывая в долгосрочной перспективе повысить уровень прозрачности своего бизнеса, маркетинговую привлекательность, а в краткосрочной — привлечь инвестиции на сумму €8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Лондонская фондовая биржа опубликовала сообщение, в котором говорится, что компания World Chess Plc намерена провести на ней первичное размещение своих новых акций, рассчитывая благодаря ему привлечь «до €8 млн». Планируется, что в обращение они будут пущены в ноябре, а финансовым консультантом эмитента выступает Novum Securities Limited. В самой World Chess “Ъ” уточнили, что речь идет о 20-процентном пакете акций, который «не повлияет на контроль над компанией».

Это довольно примечательное событие. Листинг акций на ведущих мировых биржах уже привычное явление в спортивном бизнесе. Но до сих пор оно было связано прежде всего с футбольными клубами. На различных площадках к этой практике прибегали, например, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Рома», «Аякс», «Селтик», «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче», «Лион», «Лацио», «Бенфика», «Спортинг». С заметными спортивными структурами, занимающимися организацией соревнований, процедура IPO до сих пор не ассоциировалась.

Между тем World Chess — это достаточно заметная структура такого рода. Основанная в 2017 году компания несколько лет была, по сути, ключевым партнером FIDE, отвечавшим за организацию всего чемпионского цикла, включая матч за титул чемпиона мира, и обладателем коммерческих прав, относящихся к этим состязаниям.

После избрания в 2018 году на пост президента FIDE Аркадия Дворковича World Chess рассталась с большей частью турниров, однако ее вес в шахматной сфере по-прежнему велик.

Компания занимается организацией серии Гран-при, важного элемента чемпионского цикла, а также развивает крупную шахматную онлайн-платформу. На ней зарегистрировано уже более 600 тыс. пользователей. При этом FIDE наделила World Chess эксклюзивным правом присвоения шахматистам официального онлайн-рейтинга.

В презентации компании для Лондонской фондовой биржи сказано, что кроме этого она занимается мерчандайзингом, активно привлекает спонсоров, собрав в своем портфолио таких партнеров, как Unibet, Mercedes, BMW и Algorand, и реализует еще ряд проектов. Среди них — агентство по продвижению шахматных талантов и сеть шахматных клубов, создающаяся в крупных городах мира: первый откроется в Берлине. В документе подчеркивается, что, пользуясь колоссальной популярностью, шахматы, в которые в мире играет уже «более 600 млн человек» при устойчивой тенденции к росту числа пользователей различных игровых платформ, все еще «гораздо менее развиты в коммерческом плане, чем другие виды спорта».

Исполнительный директор World Chess Илья Мерензон в разговоре с “Ъ” отметил, что компания приняла решение об IPO не только «для осуществления fund raising», но и по причинам стратегического характера.

По словам господина Мерензона, выход на Лондонскую биржу позволит ей повысить прозрачность, которая необходима «для работы с крупными компаниями», а также «выйти на другой уровень маркетинговой привлекательности и коммуникаций, сделав шахматы, условно говоря, частью не только спортивных страниц, но и бизнес-разделов в прессе».

Илья Мерензон рассказал, что World Chess «давно планировала IBO», но некоторые события, включая спецоперацию России на Украине, «задержали его». Он признал, что размещение акций происходит в тот момент, когда «британский рынок находится не в лучшем состоянии». Однако в World Chess считают, что в дальнейшем ситуация изменится и надежды на оживление рынка и возможность после него заработать на акциях компании только привлекут инвесторов.

Алексей Доспехов