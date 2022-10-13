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Коммерсантъ FM
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Шахматы проверят на IPO

World Chess разместит акции на Лондонской фондовой бирже

Компания World Chess, которая в качестве партнера Международной шахматной федерации (FIDE) организует серию Гран-при, важную часть чемпионского цикла, а также развивает крупную шахматную онлайн-платформу, проведет IPO на Лондонской фондовой бирже. В свободное обращение она планирует пустить 20% акций, рассчитывая в долгосрочной перспективе повысить уровень прозрачности своего бизнеса, маркетинговую привлекательность, а в краткосрочной — привлечь инвестиции на сумму €8 млн.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Лондонская фондовая биржа опубликовала сообщение, в котором говорится, что компания World Chess Plc намерена провести на ней первичное размещение своих новых акций, рассчитывая благодаря ему привлечь «до €8 млн». Планируется, что в обращение они будут пущены в ноябре, а финансовым консультантом эмитента выступает Novum Securities Limited. В самой World Chess “Ъ” уточнили, что речь идет о 20-процентном пакете акций, который «не повлияет на контроль над компанией».

Это довольно примечательное событие. Листинг акций на ведущих мировых биржах уже привычное явление в спортивном бизнесе. Но до сих пор оно было связано прежде всего с футбольными клубами. На различных площадках к этой практике прибегали, например, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Рома», «Аякс», «Селтик», «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче», «Лион», «Лацио», «Бенфика», «Спортинг». С заметными спортивными структурами, занимающимися организацией соревнований, процедура IPO до сих пор не ассоциировалась.

Между тем World Chess — это достаточно заметная структура такого рода. Основанная в 2017 году компания несколько лет была, по сути, ключевым партнером FIDE, отвечавшим за организацию всего чемпионского цикла, включая матч за титул чемпиона мира, и обладателем коммерческих прав, относящихся к этим состязаниям.

После избрания в 2018 году на пост президента FIDE Аркадия Дворковича World Chess рассталась с большей частью турниров, однако ее вес в шахматной сфере по-прежнему велик.

Компания занимается организацией серии Гран-при, важного элемента чемпионского цикла, а также развивает крупную шахматную онлайн-платформу. На ней зарегистрировано уже более 600 тыс. пользователей. При этом FIDE наделила World Chess эксклюзивным правом присвоения шахматистам официального онлайн-рейтинга.

В презентации компании для Лондонской фондовой биржи сказано, что кроме этого она занимается мерчандайзингом, активно привлекает спонсоров, собрав в своем портфолио таких партнеров, как Unibet, Mercedes, BMW и Algorand, и реализует еще ряд проектов. Среди них — агентство по продвижению шахматных талантов и сеть шахматных клубов, создающаяся в крупных городах мира: первый откроется в Берлине. В документе подчеркивается, что, пользуясь колоссальной популярностью, шахматы, в которые в мире играет уже «более 600 млн человек» при устойчивой тенденции к росту числа пользователей различных игровых платформ, все еще «гораздо менее развиты в коммерческом плане, чем другие виды спорта».

Исполнительный директор World Chess Илья Мерензон в разговоре с “Ъ” отметил, что компания приняла решение об IPO не только «для осуществления fund raising», но и по причинам стратегического характера.

По словам господина Мерензона, выход на Лондонскую биржу позволит ей повысить прозрачность, которая необходима «для работы с крупными компаниями», а также «выйти на другой уровень маркетинговой привлекательности и коммуникаций, сделав шахматы, условно говоря, частью не только спортивных страниц, но и бизнес-разделов в прессе».

Как FIDE обнаружила, что у нее было на одного главу больше

Илья Мерензон рассказал, что World Chess «давно планировала IBO», но некоторые события, включая спецоперацию России на Украине, «задержали его». Он признал, что размещение акций происходит в тот момент, когда «британский рынок находится не в лучшем состоянии». Однако в World Chess считают, что в дальнейшем ситуация изменится и надежды на оживление рынка и возможность после него заработать на акциях компании только привлекут инвесторов.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №191 от 14.10.2022, стр. 12

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