Новак Джокович вышел на правительственный уровень

Возможность выступления Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии, очередном турнире Большого шлема, который пройдет в начале 2023 года в Мельбурне, целиком зависит от решения правительства страны. Это следует из слов директора Australian Open Крейга Тили, который отказался лоббировать интересы серба, депортированного из Австралии в январе из-за отсутствия прививки от коронавируса. В то же время господин Тили отметил, что в случае положительного решения вопроса Джоковича будут приветствовать на турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович на теннисном турнире Astana Open в столице Казахстана (октябрь 2022 года)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович на теннисном турнире Astana Open в столице Казахстана (октябрь 2022 года)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Руководство Австралийской теннисной федерации не намерено каким бы то ни было образом касаться решения вопроса выдачи визы девятикратному чемпиону Australian Open Новаку Джоковичу. Об этом на официальном брифинге, посвященном предстоящему турниру, заявил его директор Крейг Тили. «Это не тот вопрос, на который мы каким-то образом можем повлиять. Он относится исключительно к двум сторонам»,— отметил господин Тили, имея в виду австралийское правительство и самого Джоковича.

Напомним, что в январе знаменитый серб, не имея прививки от коронавируса, которая на тот момент требовалась для пересечения австралийской границы, сначала при содействии Tennis Australia в порядке исключения получил визу, прибыл в Мельбурн и даже приступил к тренировкам, но после проведения двух судебных слушаний был депортирован из страны. В связи с этим Крейг Тили, оказавшийся в центре этого скандала, подвергался серьезной критике.

Нынешнее заявление Tennis Australia, по своей сути, полностью соответствует заявлению организаторов US Open, сделанному в конце июля примерно за месяц до начала этого турнира. Именно тогда стало ясно, что шансы Джоковича сыграть в Нью-Йорке минимальны, ведь власти США не допускают въезд в свою страну непривитых лиц, которые не являются американскими гражданами. Теперь и наученные горьким опытом австралийские спортивные функционеры четко дали понять, что они не намерены влиять на решение проблемы, находящейся за пределами их компетенции.

Разница в том, что австралийцы еще в июле отменили правило наличия обязательной вакцинации для въезжающих. Это, впрочем, не означает, что Джоковичу обязательно будет предоставлена виза, поскольку по законам Австралии ему после депортации запрещено пересекать границу страны в течение трех лет. То есть все зависит от того, какое решение примут австралийские власти. Правда, сначала сам теннисист должен обратиться к министру по иммиграции Эндрю Джайлзу с просьбой пересмотреть его визовый статус.

По словам Крейга Тили, в середине сентября на Кубке Лейвера в Лондоне он объяснил Джоковичу свою позицию по этому поводу и встретил понимание. «Он сказал, что хотел бы вернуться в Австралию, но понимает, что сначала должно быть окончательное решение федерального правительства»,— сказал господин Тили.

Тем временем у общественного мнения в Австралии нет однозначной позиции по поводу того, стоит ли пускать Джоковича в страну. Например, известный политик Карен Эдрюс, занимавшая в январе пост министра внутренних дел, в интервью радио АBS высказалась категорически против.

«Для тех австралийцев, которые в свое время поступили правильно и сделали прививку, решение открыть границу для Новака Джоковича только потому, что он известный теннисист, заработавший многие миллионы долларов, станет пощечиной»,— заявила она.

Кроме темы Джоковича, на мельбурнском брифинге был затронут вопрос участия в Australian Open теннисистов из России и Белоруссии. Как и можно было предположить, Tennis Australia не будет возражать против их выступления в Мельбурне под нейтральным флагом. Таким образом, единственным турниром Большого шлема, не допустившим до участия россиян и белорусов после начала событий на Украине, остается Wimbledon, участникам которого Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) рейтинговые очки не начисляли.

Евгений Федяков