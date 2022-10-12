Неотложка попала в аварийную ситуацию

В ГИБДД привлекли внимание к проблеме оказания медицинской помощи пострадавшим в авариях. Непогода, плохое состояние дорог, удаленность места ДТП от ближайшего медучреждения — эти факторы не позволяют порой скорой оперативно прибыть к месту происшествия, отчего раненые погибают. В некоторых регионах, приводят пример в Госавтоинспекции, зафиксированы случаи, когда пострадавшие на авариях ждут неотложку по три-пять часов. Нужно учить граждан самостоятельно оказывать первую помощь, заявляют в связи с этим в Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ГИБДД предложили подумать, как эффективнее использовать скорую помощь для пострадавших в ДТП

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В ГИБДД предложили подумать, как эффективнее использовать скорую помощь для пострадавших в ДТП

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

О ситуации с оказанием первой помощи при ДТП рассказал в среду замначальника ГИБДД России Ленар Габдурахманов, выступая на круглом столе, посвященном «согласованности действий» органов власти для снижения аварийности. Он напомнил о правиле «золотого часа»: в течение 60 минут необходимо оказать первую помощь человеку с тяжелыми увечьями. Это с высокой вероятностью сохранит его жизнь. Господин Габдурахманов рассказал, что в РФ в 99% случаев бригады скорой помощи укладываются в этот срок прибытия к месту ДТП, однако случаи превышения норматива все же существуют. Так, в 2021 году, по его словам, зафиксировано 687 ДТП с 171 погибшим, когда врачи ехали больше часа, в 2022 году — 293 ДТП с 73 погибшими.

Проведенный ГИБДД анализ показал, что чаще всего на время прибытия врачей влияют непогода, плохое состояние дорог, удаленность места ДТП от ближайшего медучреждения.

Ленар Габдурахманов привел в пример федеральную трассу «Колыма» в Якутии: здесь есть 484-километровый участок дороги без населенных пунктов и больниц. 12 июля на упомянутом участке случилось ДТП, скорой пришлось ехать к месту происшествия 254 км, путь занял пять часов. Аналогичные проблемы с доступностью выявлены также в Вологодской, Тверской областях, Алтайском и Красноярском краях. Другая проблема, продолжил представитель ГИБДД, в отсутствии связи вдоль дорог, в результате люди не могут дозвониться в службу 112. В ГИБДД призвали Минцифры более активно решать эту проблему.

Госавтоинспекция, по словам господина Габдурахманова, ранее предлагала создать сеть пунктов оказания экстренной медпомощи вдоль федеральных дорог, но это не везде нашло поддержку. Подобные центры существуют сейчас в Красноярском крае, Нижегородской области и еще ряде регионов. Кроме того, рассказал замначальника Госавтоинспекции, еще в начале 2021 года ГИБДД и Минздрав договорились о направлении в субъекты федерации рекомендации по выстраиванию «логистики» оказания первой помощи. Однако до сих пор фиксируются случаи, когда бригады направляются на место аварии не из ближайших больниц, а с учетом разделения зон ответственности медучреждений и границ контролируемых территорий. Ленар Габдурахманов привел снова пример из Якутии, где на трассе «Вилюй» скорая ехала более 200 км на ДТП, хотя ближайший пункт оказания помощи был в 100 км от аварии.

По данным ГИБДД России, за девять месяцев 2022 года в России произошло 91,5 тыс. ДТП (–6,1% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 10 тыс. человек (–4,8%) и ранено 115 тыс. граждан (–6,3%).

Отвечая на критику Госавтоинспекции, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный заметил, что, согласно российским и зарубежным исследованиям, до 25% лиц, погибших до прибытия бригады, могли быть спасены, если бы им оказали только первую помощь. Это, уточнил он, могут сделать очевидцы ДТП или прохожие, если у них есть соответствующие навыки.

Однако, заметил господин Дежурный, граждане зачастую отказываются даже трогать пострадавших, боясь нанести еще больший ущерб их здоровью и потом понести уголовное наказание.

В действительности рисков нет, это нужно разъяснять населению, призвал представитель Минздрава.

В июле этого года, рассказал Леонид Дежурный, было принято решение обучить диспетчеров скорой помощи не просто принимать вызовы, но и консультировать по видеосвязи (с использованием смартфонов) граждан или инспекторов: в ряде регионов уже есть примеры спасения людей с помощью этой технологии. Когда такая практика будет внедрена по всей России, представитель Минздрава не уточнил. «Возникает вопрос, как это будет организовано,— рассуждал господин Дежурный.— Ведь, к примеру, у сотрудников ГИБДД есть планшеты с камерами, но они работают по каналам спецсвязи. Как их состыковать с врачами?»

Нужно активнее использовать санитарную авиацию для спасения пострадавших на ДТП, добавила заместитель главы центра кризисных ситуаций федерального Центра медицины катастроф Минздрава Ирина Исаева: нужно вводить круглосуточную готовность пилотов, сокращать время подготовки к полету и т. д. «В настоящее время авиация используется недостаточно»,— заявила она.

Иван Буранов