Дизайн водки устоял в суде

Крупный производитель алкоголя Beluga Group не смог запретить заводу «Русский север» выпуск водки «Алтайская вершина», этикетку которой счел имитацией своей марки «Архангельская». Суд счел недостаточными доказательства недобросовестной конкуренции. Beluga Group может попытать шансы в Федеральной антимонопольной службе или стимулировать ритейлеров и дистрибуторов избавиться от продукта конкурента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура Beluga Group не смогла в суде запретить заводу «Русский север» использовать дизайн этикетки ряда водок «Алтайская вершина» из-за якобы имитации оформления своей водки «Архангельская». В конце сентября президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил решение первой инстанции, которая в удовлетворении требований отказала.

Beluga Group Александра Мечетина — один из крупнейших производителей алкоголя в РФ. По итогам января—сентября 2022 года продажи собственных брендов росли на 6,2%, до 9,5 млн дал год к году. «Архангельская» входит в число основных водочных марок в портфеле группы: в 2021 году ее продажи превысили 3 млн дал. В Beluga Group отказались от комментариев.

«Русский север» на рынке ранее связывали с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, владеющим брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак». Представители «Русского севера» связь опровергали. Согласно ЕГРЮЛ, с 2014 года «Русским севером» владела кипрская Oxford AMG-77 Ltd, а весной 2022 года собственником стал Александр Беспалов. В компании тогда сообщили о разрыве лицензионных соглашений на выпуск прежних брендов. В «Русском севере» оперативно не ответили.

Входящий в Beluga Group Архангельский ликероводочный завод (АЛВИЗ) доказывал, что имитация вида «Архангельской» направлена на перераспределение спроса в пользу «Алтайской вершины», причинение АЛВИЗ убытков в виде неполученной выгоды и вреда деловой репутации. А водка «Архангельская» широко известна в силу значительных инвестиций в продвижение, длительного срока продаж с 2001 года и больших объемов выпуска, утверждал АЛВИЗ.

Суд по интеллектуальным правам признал высокой вероятность смешения потребителями двух брендов, но отметил недостаточность доказательств недобросовестной конкуренции. Как сказано в решении, продукция истца и ответчиков выполнена в распространенной ремесленной стилистике, доказательств снижения продаж «Архангельской» за полтора года после запуска «Алтайской вершины» нет, как и нет подтверждений широкой известности «Архангельской».

Советник BGP Litigation Анна Большакова отмечает, что Суд по интеллектуальным правам изначально установил «довольно высокие стандарты» доказывания факта недобросовестной конкуренции. Партнер, руководитель практики цифрового права адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев считает шансы на успешное обжалование судебных актов небольшими. Доводы истца о сходстве основаны на сравнении элементов этикеток, шансы на защиту могли быть выше при регистрации прав на саму бутылку, указывает он. Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин добавил, что Beluga Group может попробовать инициировать разбирательство в Федеральной антимонопольной службе, но с учетом принятых судебных актов это будет проблематично.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что «Архангельская» — одна из самых популярных водочных марок в стране и для производителя логично защищать ее на растущем рынке. По данным ЕГАИС, в январе—сентябре 2022 года производство водки в РФ выросло на 8,1%, до 58,21 млн дал год к году. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что помимо продолжения судебных разбирательств Beluga Group может потребовать от дистрибуторов и ритейлеров отказаться от продажи «Алтайской вершины», если те хотят работать с «Архангельской».

Анатолий Костырев