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Коммерсантъ FM
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«Двойка» в помощь следствию

Теракт на мосту расследуют как военное преступление

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным. Его специалисты уже восемь лет разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей Донбасса. Действия военных были квалифицированы и как геноцид. Обеспечивают работу следствия сотрудники сразу нескольких ведомств, главным из которых уже стала служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, известная как «двойка».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщили, что уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению центрального аппарата СКР. В ГСУ СКР разбираться в обстоятельствах ЧП, по некоторым данным, будет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. В его производстве, отметим, с 2014 года находится масштабное уголовное дело о преступлениях, совершенных сотрудниками ВСУ и участниками националистических формирований в Донбассе. Среди вменяемых им статей — 356-я (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и 357-я (геноцид) УК РФ.

Часть материалов выделена и направлена в суды или на утверждение прокуроров, в том числе ЛНР и ДНР. Недавно глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что прокуроры должны утвердить обвинение по 101 делу в отношении украинских военных. Их могло быть больше, но командиров и бойцов подразделения «Азов», признанного в России террористической организацией и запрещенного, обменяли на пленных и задержанных. И это при том, что в Мариуполе уже начали готовить помещения для международного трибунала над ними, который рассматривал бы как раз материалы российских следователей из ГСУ.

Работу последних по делу о теракте на Крымском мосту, по данным “Ъ”, курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. На особом контроле расследование находится и у председателя комитета Александра Бастрыкина, в воскресенье вечером доложившего о его первых результатах президенту Владимиру Путину.

Помогают следственной группе, в которой уже несколько десятков человек, в том числе и военных следователей, специалисты МВД, Минобороны и ФСБ. Последняя представлена экспертами-взрывотехниками и специалистами «двойки». Отметим, что благодаря взаимодействию между ними буквально за считаные дни было раскрыто совершенное в августе этого года в Подмосковье резонансное убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Следствие как тогда, так и сейчас пришло к выводу, что исполнители громких преступлений могли быть связаны с СБУ.

В рамках нового расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, находившегося, по данным СКР, в грузовике.

По предварительным данным, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое не должно было вызвать подозрений в случае проверки, возможно, усиленное фабричной взрывчаткой.

Расследуя теракт, ведомство Александра Бастрыкина продолжает разбираться и в преступлениях, совершенных против мирных граждан сотрудниками ВСУ. Поскольку сил откомандированных на это сотрудников ГСУ и главного военного следственного управления СКР явно недостаточно, такие уголовные дела станут приоритетными для подразделений, созданных на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об их создании было объявлено в минувший понедельник. При этом в самом ведомстве раскрывать численный состав и места дислокации подразделений не стали, ссылаясь в том числе на требования безопасности.

Николай Сергеев

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