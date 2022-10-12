Адвокаты предпочли передовой суды

Адвокатская палата Москвы (АПМ) обратилась к мэру Москвы и Мосгордуме, чтобы те ходатайствовали перед правительством России об исключении столичных адвокатов из числа лиц, подпадающих под частичную мобилизацию. Как полагают столичные юристы, привлечение лиц, обладающих статусом адвокатов, на службу может поставить под угрозу гарантированное Конституцией РФ право на квалифицированную юридическую помощь и парализовать работу следствия и судов. Ранее Федеральная палата адвокатов России (ФПА) уже просила Минюст дать разъяснения по вопросам призыва адвокатов, имеющих наравне с депутатами, судьями, следователями и прокурорами статус спецсубъекта, но ответа не получила. В регионах мнение столичных юристов разделяют далеко не все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Письмо за подписью президента АПМ Игоря Полякова направлено во вторник в мэрию Москвы и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. «Прошу вас ходатайствовать перед правительством РФ об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации адвокатов с действующим статусом»,— говорится в послании. Глава адвокатского образования напоминает, что право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано Конституцией, а призывом адвокатов в армию эта гарантия «будет поставлена под реальную угрозу» «со всеми вытекающими из этого крайне негативными последствиями для общества и государства, включая дальнейший рост социальной напряженности». Единственно возможным способом «недопущения наступления этих рисков», по мнению АПМ, является исключение адвокатов «из числа лиц, подлежащих призыву». Как считают в палате, бронь необходима не только для обеспечения самой работы по защите граждан, но и «для нормального функционирования правоохранительной и судебной систем». А поскольку решение этого вопроса находится в компетенции правительства, то АПМ и просит региональные власти обратиться «наверх» от своего имени. Стоит отметить, что московская палата, будучи самой большой по количественному составу в стране, имеет, как отмечают авторы письма, «значительное число мужчин в возрасте до 55 лет», то есть подпадающих в разряд потенциальных призывников. В АПМ “Ъ” пояснили, что проект письма был принят единогласно советом палаты.

Отметим, что ранее ФПА уже направила свое обращение в Минюст с просьбой разъяснить сам процесс призыва адвокатов, но, по данным “Ъ”, официального ответа пока не получила. А потому адвокаты, хоть и являются по закону спецсубъектами наравне с депутатами, судьями, следователями и прокурорами, подлежат призыву на общих основаниях. И их уже мобилизуют. Представители ФПА заявили “Ъ”, что «с пониманием относятся к инициативе коллег из Москвы и надеются, что она будет принята адресантами».

Между тем в адвокатской среде инициатива получила неоднозначную оценку. Известный адвокат Александр Аснис отметил, что стране нужна работоспособная следственная и судебная система, которая без адвокатов невозможна. Его коллега Даниил Никифоров также считает, что если защитник не являлся в прошлом бойцом спецподразделения, на своем месте он принесет гораздо больше пользы, чем на передовой. В свою очередь адвокат Дим Юнусов, работающий в столичном регионе, но в филиале башкирской АП, не исключает, что обращение — это «субъективное мнение столичных юристов», которое не обязательно поддержат в регионах. И вообще, по его словам, надо разделять процессуальную независимость адвоката и долг гражданина России, который «обязан встать на ее защиту по зову родины».

Сергей Сергеев