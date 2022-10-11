Новое китайское замещение

«СПБ Биржа» существенно расширяет список акций компаний, торгуемых на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Это позволит диверсифицировать вложения неквалифицированных инвесторов. Однако ликвидность бумаг невелика и сосредоточена в первую очередь в депозитарных расписках, торгуемых в США. Для запуска института маркетмейкеров потребуется время на выстраивание инфраструктуры, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«СПБ Биржа» с 12 октября расширяет список доступных к торгам акций гонконгских компаний до 60 наименований. К торгуемым сейчас бумагам Alibaba Group, Tencent, Xiaomi, Sinopec, PetroChina добавились такие эмитенты, как Baidu, Lenovo Group, Li Auto, Geely Automobile и другие. При этом часть бумаг (Baidu, NetEase, Li Auto, Bilibili, JD.com, Alibaba Group) будет торговаться в виде акций с листингом на HKEX и в виде депозитарных расписок с листингом в США.

Пока интерес к акциям гонконгских компаний остается пропорциональным их доле в списке бумаг, то есть не слишком большим. В частности, объем торгов с ними в сентябре составил HK$0,39 млрд (около $50 млн), это менее 1% от общего объема (см. “Ъ” от 6 октября). С увеличением числа акций доля превысит 3%.

Тем не менее российские инвесторы предпочитают заключать сделки с депозитарными расписками, а не с акциями гонконгских компаний. В частности, в число десяти наиболее ликвидных бумаг на «СПБ Бирже» в этом году попадали только расписки Alibaba Group, а в индексе SPB100, который на бирже характеризуют как «усредненный портфель частных инвесторов», помимо них вошли депозитарные расписки JD.com, Baidu и Li Auto.

Вместе с тем на «СПБ Бирже» ожидают перетока торговой активности по ценным бумагам китайских эмитентов с рынка США на рынок Гонконга.

Руководитель аналитического центра биржи Павел Пахомов пояснил, что это связано как с техническими (риски делистинга бумаг в США, возможности арбитража между двумя рынками), так и с фундаментальными факторами (геополитическим фоном, выходом американских инвесторов из этих бумаг и т. д.).

Расширение перечня акций из «дружественной юрисдикции», доступных инвесторам на «СПБ Бирже»,— позитивная новость, считают участники рынка. По словам инвестконсультанта ФГ «Финам» Марата Райхеля, вводимые ЦБ ограничения на покупку иностранных бумаг из недружественных стран отрезали неквалифицированных инвесторов от рынка США.

В таких условиях покупка гонконгских акций позволит диверсифицировать страновой риск портфеля, считает он. У инвесторов появляется возможность диверсификации по секторам экономики за счет таких отраслей, как коммуникационные услуги (NetEase, Baidu), производство электромобилей (Li Auto, NIO, XPeng) и другие, отмечает господин Райхель.

Кроме того, на российском рынке в настоящее время нет проблем с конвертацией различных валют в гонконгский доллар. Как поясняет начальник отдела интернет-брокера на международных рынках «БКС Мир инвестиций» Александр Цукерман, гонконгский доллар является «дружественной» иностранной валютой, и «штрафа» за покупку и хранение нет. С расширением списка доступных для торговли гонконгских акций будут расти и обороты на Московской бирже по гонконгскому доллару, полагает эксперт.

Однако пока рыночная конъюнктура складывает не в пользу китайских ценных бумаг. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин отмечает, что с начала года Hang Seng (индекс Гонконгской фондовой биржи) снизился на 39%, тогда как индекс Stoxx Europe 600 — на 33%, а S&P 500 — всего на 24%. «Более слабая динамика рынка акций Гонконга во многом объясняется политикой нулевой терпимости к COVID-19, которая ограничивает экономическую активность в Китае»,— поясняет эксперт.

Аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков добавляет, что китайский рынок остается нестабильным и текущие меры поддержки экономики КНР властями недостаточны для ускорения экономического роста, поэтому разворот рынка до середины четвертого квартала маловероятен.

Активизировать торги гонконгскими акциями могла бы программа маркетмейкерства, но пока у «СПБ Биржи» такие договоры с брокерами заключаются только по ценным бумагам с листингом в США, ФРГ и Великобритании.

На бирже не ответили на запрос “Ъ”.

В ГК БКС отмечают, что для эффективной работы этого института необходимо выполнение ряда условий. В частности, возможность использовать ликвидность с других площадок. Для этого, поясняют в группе, требуется создать инфраструктуру, которая позволяла бы иметь «бесшовный доступ на зарубежные биржевые площадки», на что потребуется время.

Ксения Куликова