На иностранные бумаги упал спрос

Объем сделок на «СПБ Бирже» в сентябре откатился до минимума этого года. Падение американского рынка, жесткие ограничения ЦБ по инвестированию в иностранные ценные бумаги, а также возросшие геополитические риски охладили инвесторов. Идущие на смену ценным бумагам из недружественных юрисдикций акции гонконгских компаний пока занимают незначительную долю рынка, тем более что на них накладываются инфраструктурные ограничения. Однако участники рассчитывают на расширение их количества на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Yu / AP Фото: Vincent Yu / AP

Объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам сентября сократился на 36%, до $5,85 млрд, ниже показателя марта этого года. Отчасти снижение интереса к этому сегменту можно связывать с падением американского рынка: индекс S&P за месяц потерял более 9%, откатившись до значений ноября 2020 года, NASDAQ Composite упал более чем на 11%, вернувшись к значениям с июля 2020 года. Кроме того, ЦБ настойчиво проводит политику ограничений для неквалинвесторов при вложении в иностранные ценные бумаги. И это не считая геополитических рисков, обострившихся в конце месяца (см. “Ъ” от 23 сентября). Впрочем, количество активных счетов сохраняется стабильным последние пять месяцев, в районе 350 тыс.

При этом объем сделок с ценными бумагами из дружественной юрисдикции — гонконгских акций — сократился по итогам сентября всего на 16% и составил HK $0,39 млрд (около $50 млн). Число сделок составило 72,5 тыс., количество активных счетов — 15,25 тыс. Пока этот сегмент занимает менее 1% (как по объемам торгов, так и по количеству ценных бумаг). Однако, как пояснили “Ъ” на «СПБ Бирже», с 5 октября в сегменте добавилось четыре акции и теперь в нем 16 бумаг. «СПБ Биржа» 20 июня запустила торги акциями 12 компаний с листингом на HSE. Планировалось к концу 2022 года расширить список доступных бумаг до 200 штук, а в течение 2023 года — до 1 тыс.

Начальник отдела интернет-брокера на международных рынках «БКС Мир инвестиций» Александр Цукерман допускает, что снижение связано с некоторым снижением ажиотажа вокруг азиатских бумаг. Как отмечает операционный директор «Фридом Финанс» Галина Карякина, часть брокеров закрыла покупку гонконгских долларов. Это отразилось на объеме торгов этой валютой на Московской бирже: если в августе среднедневной объем сделок составлял 500 млн руб., то в сентябре едва превысил 400 млн руб. В начале октября объемы торгов гонконгским долларом также оставались низкими. Помимо этого «СПБ Биржа» с начала месяца ввела stamp duty — платеж за перерегистрацию, который вносят клиенты.

Основная проблема гонконгских акций — инфраструктурная, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. На фоне вновь возросших геополитических рисков, по его мнению, любые непрозрачные цепочки хранения ценных бумаг пугают инвесторов, поскольку «делают риск-профиль бумаги непозволительным: против возможного роста котировок стоит вероятность полной потери капитала из-за блокировок». Поэтому в инфраструктурном плане необходимо выстраивать прозрачные и прямые цепочки с азиатскими банками и депозитариями, но даже это не станет стопроцентной защитой. «Как мы видим на примере использования системы "Мир", даже дружественные юрисдикции вынуждены отказываться от сотрудничества на фоне давления стран Запада»,— указывает он. В текущих же условиях гонконгские бумаги будут продолжать пользоваться небольшим спросом, полагает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Неопределенность — главная проблема для всего рынка сегодня. Инвесторы не готовы принимать решения в таких условиях. Сегменту Гонконга «в первую очередь поможет если не улучшение, то хотя бы стабилизация геополитической обстановки», считает Дмитрий Александров. Впрочем, по мнению Александра Цукермана, расширение списка таких инструментов на «СПБ Бирже» усилит интерес и будет способствовать увеличению оборотов по бумагам с листингом HSE.

Ксения Куликова